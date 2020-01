Monday, 20 January 2020, 11:23 HKT/SGT Share: 熊貓綠能 (00686-HK) 2019全年總發電量約317.3萬兆瓦時 2020年工作部署積極展開

香港, 2020年1月20日 - (亞太商訊) - 2020 年,是國家十三五規劃的收官之年,光伏行業走出“寒冬”,實現“暖陽”發展的關鍵之年。熊貓綠能發佈公告,根據初步運營統計資料,集團及其聯營公司實益擁有之 58 個發電站於 2019 年第四季度總發電共約 631,006 兆瓦時,而截至 2019 年 12 月 31 日止的十二個月總發電量達到約 3,172,870 兆瓦時。



2019年以來,國家財政部、發改委、能源局等相關機構,陸續發佈一系列對光伏行業有重大影響的管理政策,例如:建立健全可再生能源電力消納保障機制、關於規範優先發電優先購電計畫管理、光伏發電無補貼平價上網、完善光伏發電上網電價機制、光伏發電專案建設有關事項等等,為實現光伏行業的健康可持續發展奠定了基礎。在有國家的重視,有各項利好政策措施的支撐的背景下,熊貓綠能的經營效益完成了高效增長。



據瞭解,1 月 17 日下午,熊貓綠能集團的 2020 年年度工作會議在深圳召開。集團董事會主席盧振威充分肯定了集團公司 2019 年取得的不易成績,面對 2020 年的新機遇新挑戰,他號召全體員工立足長遠,把握當下,擁抱變化,不斷超越。



首席執行官鐘暉指出,2019 年,可以用 1+3來總結。1 是指經營效益方面。2019 年,集團完成結算電量、發電業務收入雙雙增長;資金籌措上滿足了還本付息的資金需求;美元債獲國家發改委批復,債券發行工作進行中。



該公司在 3 方面取得新的突破。一是優化股權結構。2019 年 3 月,通過分別向華青光伏、招商新能源、中國華融、亞太能源及基礎設施配發新股,獲得了 17.16 億港元的資金支持;12 月 30 日通過獨立股東大會,批准引入戰略股東京能集團。二是完善公司治理。引入 CEO 辦公會對重大事項進行集體決策,建立投委會對項目投資和出售進行專業化決策。三是提升內部管理。引入 KPI 制度、開展開源節流降本增效活動及進行試點精細化管理等。



該工作會議還對 2020 年主要工作作出部署安排:一是突出抓好戰投引入工作,確保企業行穩致遠;二是突出抓好安全文明生產,確保實現全年安全目標;三是突出抓好投資經營工作,確保取得良好的經營成果;四是突出抓好內部管理創新,確保取得較好的工作績效;五是突出抓好人才結構優化,確保團隊建設接續有力;六是突出抓好企業文化融合,確保和諧企業穩健發展。憑藉自身競爭優勢,努力為股東創造最大的價值。







