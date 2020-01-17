中國通海金融榮獲《財資》2019年度「最佳私有化交易項目」

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香港, 2020年1月17日 - (亞太商訊) - 中國通海金融欣然宣布，旗下中國通海企業融資在《財資》雜誌舉辦的The Asset Triple A Country Awards中，勇奪「最佳私有化交易項目」殊榮。
中國通海金融於業界脫穎而出，成績備受認同。中國通海企業融資業務分部行政總裁鍾冠聰先生獲邀出席頒獎典禮，並表示：「獎項充份印證了公司努力的成果，作為企業融資財務顧問，本公司會本著不斷創新及追求卓越的精神，致力維持最高水平的金融服務，為客戶提供專業意見和部署，於未來日子，集團期望與客戶能攜手再創高峰。」
《財資》Triple A Country Awards於行業間享負盛名，該獎項由專業投資者及分析師組成的評審團嚴格篩選，基於業績表現、優秀項目、客戶意見等一系列定性及定量因素進行評估，旨在表彰過去一年具有卓越表現的專業金融機構。
關於中國通海國際金融有限公司
中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於1997年在香港上市，並於2017年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代號: 000046.SZ)大家庭。中國通海金融致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業，以及透過Global Alliance Partners及Oaklins International的網路及成員，為客戶提供資本市場服務。
如有垂詢，請聯繫：
中國通海國際金融有限公司–公共關係與傳訊
陳靜妍 (Jane Chan) 電話：(852) 2217-8888 電郵：jane.chan@tonghaifinancial.com
盧秋玲 (Mandy Lo) 電話：(852) 2217-2753 電郵：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陳碧虹 (Charlie Chan) 電話：(852) 2217-2504 電郵：charlie.chan@tonghaifinancial.com
Jan 17, 2020, 17:45 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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