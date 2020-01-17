Thursday, 16 January 2020, 20:44 HKT/SGT Share: 滙景控股有限公司於香港聯合交易所主板掛牌上市

香港, 2020年1月16日 - (亞太商訊) - 立足東莞，專注於廣東省及湖南省，成熟的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司（「滙景控股」或「集團」）的股份今日成功於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板正式掛牌買賣，股份代號為9968。



主席倫瑞祥先生與榮譽顧問羅傑斯先生于聯交所內敲響銅鑼，標誌著集團正式於聯交所上市。



匯景控股榮譽顧問、有「商品大王」之稱的羅傑斯先生 (Mr. Jim Rogers) 表示：「很高興能親身出席滙景控股的上巿儀式。有見倫主席高瞻遠矚，洞察行業先機，加上集團擁有專業的管理團隊，以及債務維持在非常健康水平，相信集團的增長潛力非常可觀。」



關於滙景控股有限公司

滙景控股有限公司（「滙景控股」或「集團」）是一家立足東莞，逐步延伸至河源、長三角城市群及長江中游城市群的中國綜合住宅及商用物業開發商。集團的專注包括城市更新項目，物業項目包括住宅物業項目、綜合物業項目及推廣特定行業的物業項目。於2019年9月30日，集團於3個省份5個城市擁有或已同意收購17個物業項目，總計佔地面積約為200萬平方米，且竣工後的規劃建築面積總計約為450萬平方米。根據仲量聯行企業評估及咨詢有限公司準備的物業估值報告，截至2019年9月30日，集團第一至第四類物業的市值、第五類物業以及公司城市更新項目（根據「三舊改造計劃」所提供的建議土地用途變更及開發）的參考市值合共為約人民幣433億。



傳媒查詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

蘇嘉麗 電話: (852) 2864 4826 電郵: heidi.so@sprg.com.hk

劉若琪 電話: (852) 2864 4805 電郵: angelus.lau@sprg.com.hk

余志恒 電話: (852) 2114 4319 電郵: antonio.yu@sprg.com.hk







Jan 16, 2020, 20:44 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

