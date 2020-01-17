Thursday, 16 January 2020, 17:54 HKT/SGT Share: 中滙集團（0382.HK）公佈截至2019年11月30日止三個月之業務進展 收入約2.109億元，同比增長約19.4%

四會校區建設如期推進，新加坡深圳兩地進展有突破，職業教育培訓業務將成為新增長點

香港, 2020年1月16日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司 （「中滙集團」或「本集團」，股份代號： 0382.HK）公佈截至2019年11月30日止三個月（「回顧期」）之未經審核財務與營運以及業務進展的最新資料。



業務進展亮點（截至2019年11月30日止三個月）

- 收入同比增長約19.4%至約人民幣2.109億元；

毛利同比增長約21.3%至約人民幣1.043億元；

毛利率同比提升0.8個百分點至49.5%；

- 在校學生人數同比上升7.7%至35,227人；

- 華商學院的在校學生平均學費同比增長13.3%至人民幣24,671元；

華商職業學院的在校學生平均學費同比增長3.5%至人民幣15,617元



於回顧期內，中滙集團收入同比增長約19.4%至約人民幣2.109億元；毛利同比增長約21.3%至約人民幣104.3百萬元；毛利率同比提升0.8個百分點至49.5%。於回顧期內，本集團在校學生人數達到35,227人，較去年同期上升7.7%，其中廣東財經大學華商學院（「華商學院」）在校學生人數較去年同期增長6.3%至24,116人，廣州華商職業學院（「華商職業學院」）在校學生人數較去年同期增長11.3%至10,661。除了學生人數的上升，本集團在校學生的平均學費也錄得可觀增長。於回顧期內，華商學院的在校學生平均學費為人民幣24,671元，同比增長13.3%，而華商職業學院的在校學生平均學費同比增長3.5%至人民幣15,617元。



業務進展情況



主營業務進展



紮根粵港澳大灣區 乘著國家政策東風 本集團緊貼市場需求 積極增添專業學科

作為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，中滙集團積極把握國家政策動向，為將來志在大灣區發展的人才提供優質的教學資源。於回顧期內，華商學院繼續以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點，同時緊貼市場需求，新增7個專業，包括健康服務與管理、數據科學與大數據技術、工商管理、動畫、公共事業管理、市場營銷（國際班）及旅遊管理（國際班）。按2019/20學年入學人數計，華商學院五大專業依然是會計、英語、國際貿易、金融工程及中國文學。其中值得一提的是，華商學院的會計學及新聞學入選為廣東省2019年省級一流本科專業建設點。華商職業學院於回顧期內的專業增至34個，新增專業為大數據技術與應用、中藥學、藥品經營與管理、中藥養身保健、藥學及數學媒體藝術設計。



積極豐富教學資源 擴大國內外校網 持續鞏固龐大的學生基礎

四會新校區：為進一步擴大本集團於國內的學校網路，目前華商學院正在廣東省肇慶四會市建設新校區，該校區面積約為533,300平方米，可容納學生約16,000人，預計該新校區於2020年9月投入運營，計劃首學年招收約3,000名學生，預計在校學生總數每年增加3,000人。



原有增城校區：為改善中國學校的基礎設施，加強本集團的整體教學質量和行業聲譽，本集團正在增城校區建設科技中心和國際會議中心，目前均按照原有進度進行工程建造。



新加坡新校區：作為海外辦學之先行者，除了已有的澳洲國際商學院之外，集團繼續加快海外校網拓展的進程。於回顧期內，本集團收購了一間新加坡本地學校NYU Language School，該學校擁有新加坡教育部門EduTrust的權威認證，為新加坡當地學生以及國際學生提供長短期語言培訓課程及各類新加坡學校入學預備課程。另外，本集團在現有NYU Language School基礎上開拓了新加坡校區，預計於2020年4月開始投入運營，學校位於市中心區域，地理位置優越，交通便利，周邊大學林立，如新加坡國立大學及南洋藝術學院等高等院校。新校區在提供語言預科課程之外，還提供本科、大專學歷課程以及創業/培訓類項目，具有提供國際認可課程資質以及在新加坡招收本地學生以及海外留學生的資質。集團在新加坡校區取得的突破亦提前了國內華商學院及華商職業學院學生前往新加坡新校區學習的時間，進一步優化了本集團的教育服務質量，使得學生可以選擇更多的學習資源。



策略性佈局大灣區 豐富多元化教育服務 提升品牌影響力

深圳佈點：作為紮根大灣區的教育品牌，中滙集團積極在冠有「中國經濟特區」、「國際化城市」、「中國硅谷」及「先行示範區」之稱的大灣區城市深圳開發教育資源。回顧期內，本集團在深圳設置作為人工智能、大數據、金融科技等高端課程的授課點，地址位於深圳市南山區萬象天地商圈，預計於2020年4月開始投入運營。中滙集團迎合市場對科技高端人才的渴求，並利用深圳市獨特的城市定位及其本身對人才的極大吸引力，積極豐富多元化教育服務，同時提升中滙集團的品牌影響力。



擴大及優化課程

新增健康醫學院：為培養健康管理人才，建立健康醫藥專業群，本集團於華商學院和華商職業學院均增設了健康醫學院，注重「醫商結合」和「校企合作」，專業涵蓋健康服務與管理、中藥學、化妝品科學與技術、中醫養生學等。健康醫學院的第一批新生已於2019/20學年入學，目前就讀於健康醫學院的學生有約150人。本集團亦精心打造了集教學、科研、科普為一體的現代化綜合性中醫藥標本館。



設立西政華商學院：本集團一方面積極擴大課程範圍，同時亦不斷優化課程內容。華商學院於2019年12月31日與西南政法大學簽訂了關於成立西政華商學院的合作協議，聯合學士學位培養，即商科+法學雙學位，以提升學生畢業證書認受性以及學生自身的競爭力。該學院計劃於2020/21學年開始開設相關合作課程，預計該類雙學位課程的學費將有望在原來單一學位課程學費上有比較可觀的增幅。



職業教育培訓業務進展



受惠國家鼓勵「1+X」證書制度 本集團職業教育培訓業務將會成為新收入增長點

本集團的職業教育培訓業務在國家鼓勵於職業院校、應用型本科高校啟動學歷證書職業技能等級證書制度試點，即「1+X」證書制度的背景下持續擴大。目前，增城校區已有較為豐富的職業資格證書培訓課程，如CFA、初級會計師、計算器等級、教師資格證、英語四六級、雅思等。另外，增城校區繼續教育學院成人教育不斷推進，預計成人教育的收入貢獻將於2020/21學年及之後日益凸顯。除已有的職業教育培訓業務以外，本集團即將同西政華商學院結合海外教育資源於深圳教學基地開展國內外高端職業教育培訓項目。展望未來，職業教育培訓業務是本集團的高增長與高毛利率業務，因此其將成為本集團新的收入增長點。



展望未來



近年來，國家大力支持大灣區及教育行業的發展，在眾多利好的背景下，中滙集團把握到這個黃金機遇，發展成為大灣區最大的民辦商科高等教育集團。2020財年首三個月的業務進展表明未來本集團在校學生的平均學費將有上升潛力，再加上四會、增城校區的如期擴容，和海外校網的擴充，本集團對未來業務的發展充滿信心。同時，本集團將會大力發展目前歸類在其他收入的職業教育培訓業務，提供有吸引力的資本回報，持續為本公司股東創造更大的價值。未來，中滙集團將充分發揮既有優勢，牢牢把握隨大灣區建設而崛起的機會，以國際化、信息化持續大力發展本集團。



關於中滙集團控股有限公司



中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團（按2017/2018學年商務專業總入學人數計），及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，本集團擁有龐大的學生基礎並以規模經濟方式經營。於中國，中滙集團目前於廣東省營運兩家中國民辦高等教育機構，即華商學院及華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點，以幫助學生在畢業時獲得就業前景，把握大灣區湧現出的就業機會。於海外，本集團於澳大利亞運營一家經ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院，提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，旨在為學生提供競爭優勢和全球視野。本集團亦於新加坡收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的本地學校NYU Language School，並在該校的基礎上開拓了新加坡新校區。新加坡新校區預計於2020年4月開始投入運營，提供語言預科課程、本科/大專學歷課程以及創業/培訓類項目，其具有提供國際認可課程資質以及在新加坡招收本地學生以及海外留學生的資質。





Jan 16, 2020, 17:54 HKT/SGT

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