來源 華富財經 【華富財經傑出企業大獎2019】頒獎典禮於2020年1月14日圓滿舉行 18間得獎企業獲嘉許 廣受商界媒體支持

香港, 2020年1月16日 - (亞太商訊) - 由華富財經網主辦的【華富財經傑出企業大獎2019】,已於2020年1月14日假香港瑰麗酒店 (Rosewood Hong Kong) 圓滿舉行,18間獲獎公司代表及嘉賓共同見證大獎踏入十一周年,並一同祝賀業界優秀企業的出色表現,分享獲獎喜悅。是次頒獎典禮廣受業界傾力支持,獲得中外媒體廣泛關注和報導,盛況空前。



18間獲獎公司代表及嘉賓



中國通海金融管理層與頒獎嘉賓合照



交通銀行信託獲「傑出債券通託管服務機構2019」



利豐物流獲得「傑出亞太區電子商貿物流服務供应商2019」獎項



第十一屆【華富財經傑出企業大獎】 商譽十載 創新一籌

作為香港領先的專業財經網站,華富財經網在專注財經領域之餘,亦聚焦大眾關心的優秀表現行業,自2009年起舉辦【華富財經傑出企業大獎】,至今已昂然踏入第十一年。【華富財經傑出企業大獎】的評審團由華富財經網編輯部、研究部團隊,以及一班獨立的經濟分析師組成。在收集各界提名後,每間企業均須遞交基本資料和自我評價報告以作評選。評審團再依據八大範疇,包括: 優秀產品及服務、品牌形象、管治方針、市場推廣、發展策略和潛力、業內成績、企業社會責任,以及獨特的經營理念或發展,從各行各業選出具代表性的企業,接受嘉許並頒發獎座以作表揚。



今年為第十一屆【華富財經傑出企業大獎】,以「商譽十載 創新一籌」為題,嘉許獲獎企業在專注專業,領先同儕及創新思維方面的傑出表現,引領香港經濟發展更進一步。



本屆獲獎公司來自多個商業界別,包括金融服務、房地產、金融及信息科技、交通建設、資產管理、保險、物流、產業發展及媒體等。今年共有18間公司榮獲大獎,成就獲得肯定,包括:雅居樂集團控股有限公司、信睿環球有限公司、交通銀行信託有限公司、中信銀行(國際)有限公司、中信銀行(國際)私人銀行、中國人壽信託有限公司、中國民生金融控股有限公司、中信國際電訊﹙信息技術﹚有限公司、大新銀行有限公司、大新保險(1976)有限公司、佳兆業集團控股有限公司、嘉里物流聯網有限公司、利豐物流(香港)有限公司、南洋商業銀行有限公司、庫瓦有限公司、弘陽地產集團有限公司、香港地媒體有限公司及越秀交通基建有限公司。



頒獎典禮冠蓋雲集 獲商界媒體廣泛支持

當晚出席是次頒獎典禮的嘉賓包括:證券商協會副主席及香港上市公司商會榮譽主席朱李月華博士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士、香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授、傑出企業公民協會主席及粵港澳大灣區經貿協會企業公民事務主席趙彼得博士、香港經濟師學會會長郭德心先生及特許公認會計師公會全球理事會成員葉嘉明女士,冠蓋雲集,場面鼎盛。



中國通海金融財經媒體有限公司董事總經理王人緯先生表示︰「大獎表現了華富財經表彰香港企業卓越成就的理念,並矢志成為樹立企業管治和定立業務發展標準的財經媒體。儘管2019年對環球的企業來說充滿挑戰,然而本港企業仍在萬變的環境中屹立,緊貼經濟和科技的發展。在我們慶祝華富財經傑出企業大獎之際,我們亦向過往十年的所有得獎企業致以感謝。這些企業的卓越表現不但有助建立企業的正面形象和聲譽,更透過良好企業管治為商界創造價值和企業文化。」



傑出企業致勝之道



雅居樂集團一業為主 多元發展

雅居樂集團控股有限公司企業事務高級經理梁詠珊女士表示,感謝華富財經再次頒發「傑出中國年度地產企業大獎」予雅居樂集團,集團近年持續落實「以地産爲主,多元業務並行」的營運模式,在推動地產業務發展之同時,積極拓展物業管理、環保、雅城科創(前稱:建設)、房管及商業等業務。2019年,集團的地產及多元化業務已覆蓋中國及海外多個城市,各項業務亦取得豐碩的成果。年內,雅居樂集團的房地產預售額再度超越人民幣千億元,並完成2019年的全年銷售目標,成績令人鼓舞。



信睿環球貼心服務 移民其實好簡單

信睿環球有限公司被評為「2019年傑出投資移民顧問公司。」憑藉貼心的移民諮詢服務和強大的國際合作夥伴關係,信睿環球擁有一支真正關心客戶需求的團隊,以實力證明了他們是一家值得信賴及有誠信的公司。信睿環球董事及聯合創辦人司徒詠怡認為:「我們不只是憑藉專業知識去幫助客戶,而是為了真正讓客戶安心和信心而不斷創新和改進的一種使命。」信睿環球一直以真誠來服務客戶,為求與客戶之間建立互信的關係,團隊以專業精神和誠懇的服務宗旨為客戶解決疑難,成功地向客戶傳達了一個訊息︰「移民其實可以好簡單」。



交銀信託迅速擴大託管服務

交通銀行信託有限公司在香港擴展託管服務,獲得驕人成績。交銀資產託管中心(香港)於2013年3月成立,是中資銀行中第一個在境外設立的集市場營銷、託管運營、產品研發、客戶維護於一體的專業託管平臺,這是交行跨境託管業務發展的一個重要里程碑。隨著人民幣債券市場規模的迅速發展壯大,人民幣日趨國際化,為滿足客戶多樣化的需求,交銀信託緊貼市場變化趨勢,致力於為每一個客戶打造專業優質的解決方案,並同時不斷提升自身品牌的服務品質。



中信銀行(國際)以客為尊銳意進取 務實高效為客戶創富增值

中信銀行(國際)致力為客戶提供專業及多元化的綜合銀行和財富管理服務,包括度身訂造的資產配置計劃和財富傳承方案,讓客戶在財富轉移、財富保障、財富累積及增值、家族生意承繼、遺產計劃及管理等方面得到適切的安排,實踐財富管理理想。憑藉卓越表現,中信銀行(國際)在本屆華富財經傑出企業大獎中再度榮獲兩個獎項,分別是【傑出私人銀行服務 2019】及【傑出電子商業服務 2019】。中信銀行(國際)期望透過為大中華及海外客戶提供方案,創造價值,將財富管理和國際商業服務提升到超越客戶期望的嶄新水平,成為擁有最高國際水平及實力的「最佳綜合金融服務企業」。



中壽信託善用創新科技 引領強積金新標準

中國人壽信託有限公司已是第六度獲得「傑出強積金計劃」的殊榮。中壽信託一直以「中國人壽強積金,摯誠守護您一生」為經營理念,時刻強調「以客為本」的核心精神。為協助香港打工仔締造豐盛的退休生活,中壽信託不但持續優化強積金產品架構、計劃的基金組合、收費,亦不斷引進新科技,擴大電子平台提供的服務種類,將強積金數碼轉型,讓客戶可更輕鬆、隨時隨地管理強積金。



中信國際電訊CPC創新不斷 開拓市場抓緊機遇

中信國際電訊CPC的服務遍及全球,憑藉「創新‧不斷」的服務理念,透過「服務在地, 連接全球」的優勢,為全球跨國企業提供全面的資訊及通訊科技(ICT)解決方案。中信國際電訊CPC雲端方案架構師經理馬紹麟先生表示,近年企業數碼化轉型勢不可擋,中信國際電訊CPC利用先進ICT方案,將人工智能、擴增實境、大數據,物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值,使他們可享有更高的生產力、靈活性及成本效益,最終達致企業數碼化。2020年將會是充滿挑戰的一年,中信國際電訊CPC將會繼續推出更多創新產品及開拓更廣大市場,與各企業客戶抓緊每一個發展機遇。



大新銀行多元化服務 與客戶一同更進步

再度獲頒傑出企業交易銀行服務殊榮的大新銀行,一直秉承「以客為本」的宗旨,為大灣區客戶提供多元化銀行服務,並本著專注、忠誠、靈活及快捷四大原則,致力為企業客戶提供多元化的銀行服務,冀望與客戶建立長遠的伙伴關係,深受評審成員認同。大新銀行執行董事及商業銀行處主管劉成達先生表示:「大新銀行再次榮獲『傑出企業交易銀行服務』的殊榮,這是業界及客戶對我們的肯定及認同,我們深感榮幸。我謹代表大新銀行衷心多謝《華富財經》及客戶一直對我們的支持。未來,大新銀行會繼續掌握最新市場資訊,按客戶的理財需要,設計最適切的銀行產品及服務,為客戶提供更優質的理財體驗,與企業客戶一起『同步 更進步』。」



大新保險與時並進 產品多元積極創新

大新保險(1976)有限公司今年再次獲得華富財經傑出企業大獎—傑出保險公司(產險業務)獎。大新保險行政總裁潘榮輝先生表示這個獎項正是對我們一直致力為香港的個人和商務客戶,提供優質的產險服務的肯定。作為大新金融集團有限公司之全資附屬機構,我們日後將繼續秉持大新集團的原則和價值行事,堅持以客為本、恪守合規、憑藉穩健的財務實力、適切的企業風險管理,致力發揮卓越的營運表現。同時,與時並進,銳意開發更多元化的優質保險產品,務求讓客戶享有更周全的保障。此外,我們將不時引入新科技,務求為客戶帶來更佳的服務,一同在生活和業務發展上,並肩向前。



佳兆業緊隨國家戰略 深耕粵港澳大灣區

佳兆業集團首席財務官劉富強先生表示:感謝華富財經頒發「傑出綜合性投資集團」這個獎項給佳兆業集團。作為國內排名前30的大型綜合房地產發展企業,佳兆業以舊改起家,在粵港澳大灣區擁有深厚根基,逾二十年發展中,集團形成以地產為基礎,健康、科技及文旅等多元產業為輔的「地產+」的全面佈局。未來佳兆業集團將繼續以前瞻性的視野,緊隨國家戰略方向,從多維度積極參與中國城市化發展和運營。



嘉里物流不斷提升服務 滿足全球客戶

嘉里物流執行董事伍建恒表示:「感謝華富財經認同我們對業務精益求精的不懈努力。第三度獲得環球第三方物流服務供應商獎項,為我們拓展世界各地版圖上給予極大鼓勵。我們將繼續提升服務能力,同時擴展地域覆蓋,以滿足我們全球客戶不斷變化的需要。」



利豐物流業務涵蓋關鍵行業 加速業務增長

利豐物流很榮幸獲得「傑出亞太區電子商貿物流服務供應商2019」獎項。利豐物流是亞洲領先的第三方物流(3PL)供應商,在15個國家管理超過250個配送中心,為客戶提供境內物流和環球貨運業務。 利豐物流的業務涵蓋一系列關鍵垂直行業,包括鞋類和服裝、快速消費品、食品和飲料、美容和保健、消費電子產品和醫療保健。 利豐物流建基於三項支柱模型業務模式,針對業務發展,客戶管理和卓越營運持續滿足客戶並在行業中取得成功。我們以三項支柱模型為核心制定發展策略,結合對亞洲地區快速增長的消費市場的關注,持續加速業務增長。



南商以客為本 打造特色跨境金融業務

南商早於1982年在深圳經濟特區開設分行,成為新中國成立後第一家在內地經營的外資銀行。南商(中國)於2007年12月24日在中國內地開業,總部設於上海,積極拓展內地業務。目前在中國內地設有37家分支行,為客戶提供優質專業的銀行服務。2016年5月30日,南商正式成為中國信達集團(簡稱"信達集團")全資附屬公司,未來發展基本戰略是:依託信達集團平台,以客戶為中心,鞏固發展傳統銀行業務,打造特色跨境金融業務和大資管業務品牌,通過高效協同,成為在中港兩地同時具備深度綜合跨境金融服務能力的綜合化、國際化、現代化的商業銀行集團。



庫瓦人工智能分析 為客戶尋找最佳方案

在人工智能和大數據的時代,能耗的優化持續發展總是人們關心的一項。庫瓦 (Negawatt) 於2012年於香港成立,庫瓦利用人工智能分析大數據來為客戶尋找最佳方案等。多年來,庫瓦在大數據及人工智能的專業服務不但為自身發展帶來裨益,同時也贏得了口碑,其努力和專業贏得各方面獎項。香港在上世紀八十年代採用樓宇能源管理系統已江郎才盡,庫瓦首用人工智能採用需求側策略,成功突破大數據分析效率及效能以達成香港特區政府制定的國際化節能目標。庫瓦”Turn Megawatt into Negawatt” 。



弘陽地產以「地產+商業」雙輪驅動發展

中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司榮獲2019傑出房地產開發企業的殊榮。弘陽地產是國內為數不多、擁有完整城市更新服務業態的房地產企業。集團更以「地產+商業」雙輪驅動的戰略方針,以及差異化高品質發展思路,嚴格執行「做透大江蘇,深耕長三角,佈局都市圈」的區域佈局策略,同時拓展具有經濟活力的核心城市。集團一直秉承「在商言人,誠者致遠」的核心價值理念,專注開發和運營住宅物業、商業及綜合用途物業。集團未來會繼續努力,為客戶、股東、合作夥伴、政府、社會公眾等承擔更多的社會責任,創造更大的價值。



XGD多元戶外數碼媒體 彈性配合廣告客戶宣傳

香港地媒體有限公司(XGD Media)是一家植根於香港的數碼戶外廣告媒體,其團隊管理多個位於港島及九龍等中心地區的數碼和靜態廣告牌,業務已遍佈中環、銅鑼灣、油尖旺等核心地帶。以數碼技術著稱的 XGD Media 為了更有彈性地配合廣告客戶多變的宣傳策略,於過去幾年致力發展不同的戶外數碼媒體,獲得不少廣告客戶的支持,並於本年度獲得傑出數碼戶外廣告媒體。XGD Media 在未來將會繼續搜尋各式各樣的廣告機會,無論是傳統的大型戶外廣告,抑或數碼廣告牌,甚至油畫藝術的樓宇外牆。除了繼續拓展本地的廣告板塊之餘,其團隊亦有計劃將業務擴展到東南亞一帶,令廣告客戶的訊息推廣香港以外的地區,以接觸更多不同的受眾。



越秀交通立足粵港澳大灣區 進一步進軍中部

越秀交通基建有限公司非常榮幸於2019年再度獲得傑出基建投資及發展的獎項。在過去的一年內,公司業績穩中有進,經營形勢總體穩定;積極貫徹「立足粵港澳大灣區,進一步進軍中部」的發展戰略,成功收購湖北三條高速公路,再度實現跨越式發展;多渠道融資成效顯著,進一步確保了資金需求和流動性安全。面對未來錯綜複雜的外部條件和下行壓力持續增大的國內經濟,越秀交通堅定發展信心,把握機遇,積極推進“輕、重資產相結合”的投資新模式,不斷優化資產組合,提高整體的運營管理能力,精准營銷、降低成本,不斷提高效率,為股東持續創造更好的收益。



頒獎禮獲得媒體及贊助商鼎力支持

本屆頒獎典禮獲中外媒體廣泛報道和支持,包括《有線電視》、《都市日報》、《明報》、《英文虎報》(The Standard)、《全景網》、《財股網》、《匯通財經》、《市商網》等。另外,華富財經網獲得合作夥伴積極支持,以及獲得贊助名貴禮品與產品,包括御一工作空間(RONE Space) 、楓之寶、香港護眼、HKTaxi App Limited、IMPACT MINTS薄荷糖、同健有限公司、英格蜜兒、時天優質生活有限公司等。



【華富財經傑出企業大獎2019】得獎名單﹙排名按獎項英文字母順序排列﹚



1. 傑出中國年度地產企業 2019 / 雅居樂集團控股有限公司

2. 傑出投資移民顧問公司2019 / 信睿環球有限公司

3. 傑出債券通托管服務機構 2019 / 交通銀行信託有限公司

4. 出電子商業服務 2019 / 中信銀行(國際)有限公司

5. 傑出私人銀行服務 2019 / 中信銀行(國際)私人銀行

6. 傑出強積金計劃 2019 / 中國人壽信託有限公司

7. 傑出金融服務2019 / 中國民生金融控股有限公司

8. 傑出資訊及通訊科技服務供應商 2019 / 中信國際電訊﹙信息技術﹚有限公司

9. 傑出企業交易銀行服務 2019 / 大新銀行有限公司

10. 傑出保險公司(產險業務) 2019 / 大新保險(1976)有限公司

11. 傑出綜合性投資集團2019 / 佳兆業集團控股有限公司

12. 傑出環球第三方物流服務供應商 2019 / 嘉里物流聯網有限公司

13. 傑出亞太區電子商貿物流服務供應商 2019 / 利豐物流(香港)有限公司

14. 傑出金融機構業務 2019 / 南洋商業銀行有限公司

15. 傑出智慧建築科技 2019 / 庫瓦有限公司

16. 傑出房地產開發企業 2019 / 弘陽地產集團有限公司

17. 傑出數碼戶外廣告媒體2019 / 香港地媒體有限公司

18. 傑出基建投資及發展 2019 / 越秀交通基建有限公司



【華富財經傑出企業大獎】網站: www.event.quamnet.com/QOEA2019/



【華富財經傑出企業大獎2019】照片

請到【華富財經傑出企業大獎2019】網站,下載更多照片:

www.event.quamnet.com/QOEA2019/



