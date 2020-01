Wednesday, 15 January 2020, 18:01 HKT/SGT Share:

香港, 2020年1月15日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司(「網龍」或「本公司」,香港交易所股票代號:777)欣然宣佈,近日,本公司於國內領先的港美股資訊門戶智通財經與同花順財經共同主辦的「第四屆金港股年度頒獎盛典」中脫穎而出,榮獲「2019金港股最具價值教育股公司」大獎。本次獲獎是資本市場對於網龍近年來大力深耕教育業務所取得的成就給予的肯定和鼓勵。



網龍榮獲「2019金港股最具價值教育股公司」大獎



「金港股年度頒獎盛典」是目前全球最專業的港美股上市公司評選之一,也是反映年度最具投資價值及成長潛力港美股的投資風向標。「最具價值教育股公司」大獎旨在表彰公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好,能為投資者提供持續、穩定價值回報的教育類港股上市公司。此次網龍獲得「最具價值教育股公司」大獎,凸顯了業界和投資人對網龍教育業務的關注及認可。「第四屆金港股年度評選」吸引了超過860家港股上市公司參會報名,總市值超過18萬億港元。此外,超過200家銀行、證券、保險、信託、資管等金融機構、上千位專業投資者出席了本次活動。本次評選專家委員會根據企業過往一年業績成長、行業排名、公司治理、商業模式、市場影響力及資本市場表現等因數進行評分,配以相應公眾投票權重,遴選出最終獲獎名單。



網龍在確立了「向教育板塊進發」這一戰略後,憑藉自主研發及並購合作並行的策略,打造出一系列獲得使用者認可的產品,發展成為一個集工具、內容、資源、服務於一身的在線教育平台。網龍持續以雙軌發展模式拓展國內外的教育業務。截至目前,除了在歐美成熟市場多年保持領先地位外,網龍更與俄羅斯、埃及、尼日利亞、肯尼亞、塞爾維亞等多個「一帶一路」沿線國家開展合作,未來也會繼續著力開拓其他展海外市場。公司更于近年加強中國市場的開拓,包括陸續中標福州市「智慧教育」項目、攜手北京語言大學出版社共同打造國際漢語教學平台、與中國聯通合作推進「5G+智慧教育」等。近期,網龍教育業務還獲得上達資本1.5億美元的戰略投資,投後估值達13.5億美元。目前,網龍教育業務遍佈全球190多個國家和地區,覆蓋200餘萬間教室,累計註冊用戶超過1億。



此次網龍獲頒「最具價值教育股公司」的殊榮,顯示出資本市場及專業投資者認同公司教育業務發展策略及投資價值,對網龍既是鼓勵,更是一種鞭策。未來,網龍繼續堅守以先進技術推進創新教育的願景,不斷提升產品滲透率,攜手中國教育的技術、產品以及服務走進更多「一帶一路」沿線國家,以完成公司建立「未來教室」的使命。



