上海建橋教育獲國際基金追捧 低估值增長高可期

香港, 2020年1月15日 - (亞太商訊) - 港股近期走勢不俗,南下資金持續流入,推動恒指走高至近29,000點。新年前或有機會再走一轉。受惠資金流入,不少新股均取得良好市場反應,其中今年第一隻教育股上海建橋教育(1525)於明天(16日)首日掛牌上市,國際配售部分獲近3倍超額認購,當中除長綫基金外,更不乏大型國際基金大手認購,料對後市股價走勢具指示作用。



據了解,公司以下限6.05港元價,其2020年預測市盈率僅約8.8倍。換言之,上海建橋教育2018至2020年純利的複合年增長率將有望逾60%,內生性增長力遠勝港股同業,加上估值低,較教育行業平均市盈率20%呈大幅折讓,在高增長+低估值的支持下,具雙重投資價值,對後市走勢有很好的支持。



截至目前,港股上市的教育股已超過了30家,連同明天上市的上海建橋教育,應已達33家。從業續來看,無論是K-12、職業敎育,高等教育或課外培訓,基本上全沒有試過業績倒退,按年增長的確定性甚高。再者,從近期中央明確推動職業敎育的決心來看,以市場需求為導向的教育課程提供商將繼續成為教育行業的受惠者,而位於一綫城市的民辦大學營運商更可看高一綫,因生源充足、畢業生初次就業率高帶來理想的市場認同度,令學費收益亦可保持持續上升的趨勢。



作為中國經濟GDP增長的核心國際城市,上海一直以來都吸引著無數的外来人口到滬升學就業。而上海自貿區政策推出以来更已大大推動了上海以至周邊城市的未來發展,加上長三角經濟區的戰略定位,上海專業人才市場需求大升,高等教育行業迎來巨大機遇。在良好的行業和市場前景支持下,上海建橋教育值得留意。



2020年內生學生人數保持增長10%

集團旗下營運的上海建橋學院於最新2019/2020學年的學生人數已接近2萬人,校園使用率在擴建完成後已近9成。由於全國高職擴招每年新增100萬學生,預期新學年上海建橋學院可保持顯著內生性増長,總學生人數達22,000名,按年增長10%。随著公司成功上市後,將可進一步擴大集團的融資渠道,從而更好地通過購地自建或併購,以加速業務顯著增長。



按2017/2018學年全日制收生人數計,上海建橋學院是上海最大,亦為長三角五大民辦大學中學生規模增長最迅速的民辦大學。該學院位於上海浦東新區,是港股鮮有的一綫城市教育股,其2016-2018學年的畢業生初次就業率均最少達到99%,而其旗下內地規模最大的珠寶學院更達100%。事實上,以職業技能導向為先的高等教育學院一直深受市場歡迎,無論是學生或者企業,均對學院的校企實訓課程給予極大支持。



上海建橋學院除因位於上海而受關注外,另一受市場注視的是其學生人數增長所產生的強大盈利擴張動力。過去三個學年,雖然學生規模的複合年增長率只有9.4%,且並沒有調整學費,但2016-2018年間的收入複合年增長率達近21%,純利的複合年增長率達190%。若撇除上市費用,經調整純利的複合年增長率更達200.9%。可見該上海建橋學院的盈利能力十分強勁。隨著2019年上半年調整1/4本科專業學費後,上海建橋學院已踏入新的盈利增長周期,未來三年的強大內生性增長動力已形成,再加上校園兩幢新學生宿舍已落成並新增4,000個學生宿位,為往後兩年的在校生人數增長提供充足動力。再者,上海建橋教育是次IPO集資近80%均用於未來擴張,上市後絕對不愁業績增長。



上海建橋教育的收益增長清晰,上市後估值更新幾可肯定。觀乎教育股上市後多有好表現,上海建橋教育可作中長綫投資之選。







