「World's Greatest Videos」 宣布2019年100,000美元大獎得主



德克薩斯州聖安東尼奧, 2020年1月15日 - (亞太商訊) - 「World's Greatest Videos」 高興地宣布了備受期待的2019年10萬美元大獎的得主。 「World's Greatest Videos」是首個提供現金獎勵並在全球範圍內持續舉辦的短視頻大賽，包括區域週賽和全球挑戰賽。這些比賽的第一名將進入每年12月舉辦的大獎賽。



單擊此處觀看視頻， https://bit.ly/3agXEX0



最後的贏家是來自巴西的 Victor Franco， https://pr.report/NakRPyWV



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今年決賽的五名參賽者來自世界各地，包括美國、英國、巴西和墨西哥。他們的視頻涵蓋不同種類，包括音樂、喜劇、搞笑和寵物。最後的贏家是來自巴西的 Victor Franco，他為大家帶來視頻 Hello! Ma Baby, but it's JAZZ (https://pr.report/NakRPyWV)。



19歲的Victor生於巴西米納斯吉拉斯州的一個音樂之家，三歲就開始在教堂唱歌。 Victor說，這些年來，他的音樂活動一直得到了父母的大力支持，他想用部分獎金回饋父母。



其他入圍者包括來自美國的Lyricmjc，她在6月份的月度比賽中贏得3,000美元。這位出演視頻Down Syndrome ABILITIES!(https://pr.report/ZuoJCQdE) 小女孩患有唐氏綜合徵。在過去的一年裡，她學會了匹配不同音調的音高，並能清晰地唱出歌曲的詞句。



來自英國的Beccabsmithmusic贏得了若干獎金超出300美元的獎項，。她說，祖母被診斷患有癡呆症後，她深受觸動。她為祖母所在養老院的住戶表演節目，讓大家一起欣賞她的才能。請點擊此處觀看她的視頻，https://pr.report/PEb9kSvT。



ToshiroFlores 來自墨西哥。它在5月的月度比賽中獲得第一名，並贏得3,000美元獎金。 Toshiro的主人管理著一個為它設立的粉絲頁面，關注者來自世界各地。點擊此處觀看視頻，https://pr.report/YRgdQlP3。



Ansel Mckenzie又名zzfrosty，他在二月份的比賽中贏得了10,000美元的獎金。 Ansel不僅是內容創作者，也是有抱負的企業家。他表示，贏得的獎金部分已用於製作更好的視頻，部分用於企業投資。請點擊此處觀看他的視頻，https://pr.report/VMbUHuYP。



「World's Greatest Videos」在第一年（測試階段）向世界各地的短視頻製作人提供了3,500多項現金獎項，金額估計超過267,000美元。尤其令平台引以為豪的是，這是一個真正的社區。在這裡，就用戶體驗而言，觀看視頻並對視頻做出回應的成員與創建視頻的成員同樣重要。但公司27歲的創始人Makayla Allen認為，使得「World's Greatest Videos」從競爭對手中脫穎而出的原因其實還有很多。



“我們做到了真正的包容，並且立場堅定地反對任何形式的欺凌或負面評論。”Allen解釋道。 “我們的目標是為創作者和觀眾提供一個安全、舒適的環境，因此，我們只允許對會員的視頻做出積極的評論和回應。”



請訪問 http://www.wgvs.com 網站，以了解「World's Greatest Videos」的詳情並觀看獲獎視頻。



公司簡介

「World's Greatest Videos」由27歲的Makayla Allen於2019年1月1日推出，每週均頒發21個現金獎項。區域週賽和全球挑戰賽的第一名將有資格競爭每年12月公佈的年度大獎。



作為首個在全球範圍內持續舉辦並提供現金獎勵的短視頻大賽，「World's Greatest Videos」的使命在於讓全世界的人們接觸到不同的文化，並體會這些文化帶來的無盡樂趣。公司擁有全球性的應用程序和網站，並使用20種世界常用語言運營。



媒體聯繫:

Brittany Ware

World's Greatest Videos

brittany.ware@wgvs.com





Jan 15, 2020, 03:15 HKT/SGT

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