香港特別行政區政府投資推廣署署長出訪印尼推廣香港長遠商機

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|Monday, 13 January 2020, 10:00 HKT/SGT
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來源 InvestHK
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香港, 2020年1月13日 - (亞太商訊) - 香港特別行政區政府投資推廣署署長傅仲森今日（一月十三日）展開出訪印尼泗水和雅加達行程，繼續在海外宣傳香港營商優勢。
訪問期間傅仲森將與不同界別的商業領袖會面，包括法律服務、零售、金融服務、餐飲、資訊及通訊科技和運輸工業等。他亦會在三場分別由投資推廣署與東爪哇省工商會、印尼金融科技協會和印尼青年創業家協會合辦的圓桌會議演講，宣傳香港的營商機遇，尤其是有關金融科技行業和初創社群。
傅仲森說：「根據我們去年的統計調查結果顯示，去年母公司在海外及內地的駐港公司數目較二○一七年增加9.9%，在港的初創企業數目更較二○一七年上升42.8%，反映香港仍然是海外、內地公司及全球企業家開展及擴充業務的理想據點。」
他續說：「香港在粵港澳大灣區內擔當重要角色，不但是大灣區內高度開放和國際化的城市，亦是區內的國際金融、航運、貿易和航空樞紐。印尼跨國企業和初創公司應把握大灣區機遇，透過善用香港優勢開展及擴充在區內的業務。」
關於投資推廣署
投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門，專責促進外來直接投資，致力協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務。該署為海外及內地企業提供免費資訊及專業支援服務。如欲查詢更多資料，歡迎瀏覽該署網站www.investhk.gov.hk。
傳媒查詢：
Hillwan Yogi BRAHMANDA
駐雅加達經濟貿易辦事處投資推廣總監
電話: +62 21 8086 9722
電郵: hillwan_brahmanda@hketojakarta.gov.hk
Jan 13, 2020, 10:00 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 旅游观光, 业务, 本地, Government
http://www.acnnewswire.com
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