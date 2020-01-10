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來源 麗年國際控股有限公司 麗年國際控股有限公司於香港聯交所主板上市

香港, 2020年1月10日 - (亞太商訊) - 麗年國際控股有限公司（「麗年國際」或「公司」，聯同其附屬公司統稱為「集團」；港交所股份代號：9918.HK）欣然宣佈今日於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」) 主板成功上市。集團股份今天開始在香港交易所交易買賣，全球發售的最終發售價為每股0.25港元。全球發售的香港公開發售和國際配售部分均錄得超額認購，而麗年國際在香港公開發售的認購相當於此部分初步可供認購發售股份總數的約35.19倍。



麗年國際創始人、控股股東、集團主席兼執行董事朱慧恒先生在上市儀式中致辭。



香港聯交所上市委員會委員周弋邦先生與創始人、控股股東、集團主席兼執行董事朱慧恒先生、行政總裁兼執行董事曾明哲先生及公司管理層及嘉賓於上市典禮上，共同見證麗年國際今日成功於香港聯交所主板掛牌上市。



麗年國際創始人、控股股東、集團主席兼執行董事朱慧恒先生與行政總裁兼執行董事曾明哲先於上午九時三十分，於香港聯交所交易大廳內敲響銅鑼，標誌著公司正式於香港聯交所主板上市。



創始人、控股股東、集團主席兼執行董事朱慧恒先生與行政總裁兼執行董事曾明哲先生頒贈紀念品予香港聯交所上市委員會委員周弋邦先生。



麗年國際創始人、控股股東、集團主席兼執行董事朱慧恒先生表示：「麗年國際有幸今日成功在香港聯合交易所主版上市，對公司而言，這是一個十分重要的里程碑。展望未來，麗年國際將充分利用上市平台的優勢，專注發展高增長潛力的業務，擴充產能，深化與現有客戶的關係並持續開發新客戶以及繼續提升研發能力。我們旨在進一步鞏固集團的行業地位，擴展集團收益，從而為股東帶來最大回報。」



華高和昇財務顧問有限公司擔任是次上市的獨家保薦人。華金證券（國際）有限公司、雅利多證券有限公司及光銀國際資本有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



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有關麗年國際

麗年國際是一家專注於消費電子產品的知名電子製造服務（「EMS」）供應商，致力於為客戶提供一站式解決方案。公司提供全方位服務，包括設計開發與優化、提供技術意見及工程解決方案、材料挑選及採購、生產、質量控制及物流管理。公司的解決方案旨在整合電子元件（如內嵌軟件和PCB的微控制器及微處理器）與機械及機電元件，以組成多功能模組，從而促成客戶電子製成品的整體功能。公司的製造服務交付的產品包括PCBA、多功能模組及電子製成品，涵蓋的應用範圍包括霧化產品、電器、商業控件及暖通空調等。



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