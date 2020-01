Friday, 10 January 2020, 17:33 HKT/SGT Share: 天能動力榮獲“最佳能源與資源股公司”大獎

香港, 2020年1月10日 - (亞太商訊) - 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」),股份代號:HK.00819)欣然宣佈,由國內領先的港美股資訊平臺智通財經與同花順財經共同主辦的「第四屆金港股暨智通財經港美股新春策略會」中,天能動力榮獲「最佳能源與資源股公司」獎項,該獎項旨在表彰公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好,能為投資者提供持續、穩定價值回報的能源與資源類港股上市公司。此次天能動力獲得「最佳能源與資源股公司」獎項,凸顯了業界和投資人對相關行業的關注,對天能動力是極大的鼓勵,更是一種鞭策。







天能集團成立30多年來,不斷夯實產業基礎,優化產業結構,集新能源汽車锂電池、汽車起動啓停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生産、銷售,以及城市智能微電網建設、綠色智造産業園建設等爲一體,迅速成長為中國新能源動力電池行業領軍企業。近年,天能動力在鉛蓄電池的一些技術裝備的升級和工藝的改進積極響應新國標的推出,同時結合智慧製造,利用製造加互聯網技術,進一步提高管理水準。另外,在高能高速動力鋰電池方面,天能選擇錯位發展,差異化競爭,更好的維持在行業中的領先地位。



未來,天能集團還將繼續深耕新能源動力電池產業佈局,堅持「傳統產業高端化、新興產業規模化」的發展戰略,堅持綠色製造與智慧製造的融合發展,著力培育新引擎、新動能,加速推進國際化進程,加快搭建全球貿易體系,進一步推進海外市場佈局與管道建設,為建設世界一流的新能源公司而不懈努力。



「第四屆金港股暨智通財經港美股新春策略會」於2020年1月9日在深圳舉辦,現場舉行「第四屆金港股年度評選」頒獎典禮。該獎項經歷了長達3個月的嚴格篩選,吸引了超過860家港股上市公司參會報名。評選專家委員會根據企業過往一年業績成長、行業排名、公司治理、商業模式、市場影響力及資本市場表現等因數進行評分,配以相應公眾投票權重,遴選出最終獲獎名單。「最佳能源與資源股公司」獎項是對能源與資源類港股上市公司的極大認可,天能動力能榮獲此獎項也充分證明了天能動力在行業中顯著的地位以及對投資者的重要價值。



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司是中國領先的綠色能源解決方案商。公司是財富中國500強企業,並入選MSCI指數、香港恒生綜合指數成份股、恒生環球綜合指數成份股、深港通標的股、恒生可持續發展企業指數成份股。天能不斷繼續深化改革,加快推進平台化、智能化、國際化進程,打造先進鉛電池系統解決方案、高能鋰電池系統解決方案、循環經濟全產業鏈解決方案、儲能電池系統解決方案,實現新興產業規模化、傳統產業高端化,共用中國動力電池行業整合紅利。公司連續四年獲Frost & Sullivan授以「中國動力電池最佳品牌獎」,連續四年獲IPSOS評定為「中國電動車動力電池領導品牌」,及連續兩年獲中國汽車工程學會評為「電動車輛技術卓越獎」,同時榮獲 《2017年全國電子信息行業最具影響力企業》。







Jan 10, 2020, 17:33 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network