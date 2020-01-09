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Thursday, January 9, 2020
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Thursday, 9 January 2020, 19:11 HKT/SGT
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來源
華檢醫療控股有限公司
華檢醫療榮獲「金港股評選」之「最具價值醫藥及醫療股公司」及「最受投資者歡迎新股公司」兩項大獎
香港, 2020年1月9日 - (亞太商訊) - 中國領先的體外診斷（「IVD 」）產品分銷商華檢醫療控股有限公司（「華檢醫療」或「集團」； 股份代號：1931）欣然宣佈，集團於2019年第四屆「金港股評選」獲頒「最具價值醫藥及醫療股公司」及「最受投資者歡迎新股公司」兩項大獎。這是繼集團2019年11月獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股後再次獲得投資者的肯定，亦充分反映投資界對集團之廣泛認同。
華檢醫療執行董事兼運營總監——梁景新先生代表集團於第四屆「金港股評選」頒獎典禮領取「最具價值醫藥及醫療股公司」及「最受投資者歡迎新股公司」兩項大獎。
「金港股評選」由內地領先的港美股資訊平台智通財經與同花順財經共同主辦，旨在讚揚及嘉許在各個領域作出積極貢獻的香港上市公司。 「金港股評選」已举办到第四屆，累計的全網曝光超過一億次，觸達用戶超過6000萬，已成為全球最大最專業的的港美股上市公司評選，以及反映年度最具投資價值及成長潛力港美股的投資風向標。
其中「最具價值醫藥及醫療股公司」獎項旨在表揚公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好，能爲投資者提供持續、穩定價值回報的醫藥及醫療行業港股上市公司；「最受投資者歡迎新股公司」旨在表彰在2019年初次IPO即获得市场极佳表现、同时维持较高市场热度，且有极大发展潜力的港股新股上市公司。
自上市以來，集團憑藉具競爭力及多樣化的產品組合、龐大的分銷網絡及廣泛的醫院覆蓋範圍，抓住行業快速增長的發展機遇，穩定提高市場份額及溢利。集團2019年之中期業績亦表現出色，收益及期內溢利均獲得大幅增長。隨著近年人口老齡化趨勢加劇、人均醫療支出增長及技術發展進步，IVD市場可望進一步增長，集團必將迎來更廣闊的發展前景。
關於華檢醫療控股有限公司
華檢醫療控股有限公司（「華檢醫療」或「集團」）是中國領先的IVD產品分銷商，旗下主要包括威士達醫療有限公司、達承醫療設備（上海）有限公司、艾維德中國有限公司及蘇州德沃生物技術有限公司等附屬公司。集團的分銷網絡覆蓋全國29個省份、直轄市及自治區。集團為希森美康凝血產品在中國的全國獨家分銷商，並為其終端客戶提供器材維修服務。華檢醫療同時研發自有品牌的IVD分析儀及試劑，並參與其生產及銷售。華檢醫療亦向醫院的臨床實驗室提供集中採購解決方案服務。
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Jan 9, 2020, 19:11 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, 健康与医药
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