Thursday, 9 January 2020, 19:11 HKT/SGT Share:

來源 華檢醫療控股有限公司 華檢醫療榮獲「金港股評選」之「最具價值醫藥及醫療股公司」及「最受投資者歡迎新股公司」兩項大獎

香港, 2020年1月9日 - (亞太商訊) - 中國領先的體外診斷(「IVD 」)產品分銷商華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」; 股份代號:1931)欣然宣佈,集團於2019年第四屆「金港股評選」獲頒「最具價值醫藥及醫療股公司」及「最受投資者歡迎新股公司」兩項大獎。這是繼集團2019年11月獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股後再次獲得投資者的肯定,亦充分反映投資界對集團之廣泛認同。



華檢醫療執行董事兼運營總監——梁景新先生代表集團於第四屆「金港股評選」頒獎典禮領取「最具價值醫藥及醫療股公司」及「最受投資者歡迎新股公司」兩項大獎。



「金港股評選」由內地領先的港美股資訊平台智通財經與同花順財經共同主辦,旨在讚揚及嘉許在各個領域作出積極貢獻的香港上市公司。 「金港股評選」已举办到第四屆,累計的全網曝光超過一億次,觸達用戶超過6000萬,已成為全球最大最專業的的港美股上市公司評選,以及反映年度最具投資價值及成長潛力港美股的投資風向標。



其中「最具價值醫藥及醫療股公司」獎項旨在表揚公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好,能爲投資者提供持續、穩定價值回報的醫藥及醫療行業港股上市公司;「最受投資者歡迎新股公司」旨在表彰在2019年初次IPO即获得市场极佳表现、同时维持较高市场热度,且有极大发展潜力的港股新股上市公司。



自上市以來,集團憑藉具競爭力及多樣化的產品組合、龐大的分銷網絡及廣泛的醫院覆蓋範圍,抓住行業快速增長的發展機遇,穩定提高市場份額及溢利。集團2019年之中期業績亦表現出色,收益及期內溢利均獲得大幅增長。隨著近年人口老齡化趨勢加劇、人均醫療支出增長及技術發展進步,IVD市場可望進一步增長,集團必將迎來更廣闊的發展前景。



關於華檢醫療控股有限公司

華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」)是中國領先的IVD產品分銷商,旗下主要包括威士達醫療有限公司、達承醫療設備(上海)有限公司、艾維德中國有限公司及蘇州德沃生物技術有限公司等附屬公司。集團的分銷網絡覆蓋全國29個省份、直轄市及自治區。集團為希森美康凝血產品在中國的全國獨家分銷商,並為其終端客戶提供器材維修服務。華檢醫療同時研發自有品牌的IVD分析儀及試劑,並參與其生產及銷售。華檢醫療亦向醫院的臨床實驗室提供集中採購解決方案服務。



傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

蘇嘉麗 電話: (852) 2864 4826 電郵: heidi.so@sprg.com.hk

王奕嵐 電話: (852) 2114 2821 電郵: elaine.wang@sprg.com.hk

李欣 電話: (852) 2114 4320 電郵: yan.li@sprg.com.hk

傳真: (852) 2527 1196





Jan 9, 2020, 19:11 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network