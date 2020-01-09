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來源 網龍網絡控股有限公司 網龍華漁教育攜手中央電化教育館開展中小學虛擬實驗教學

香港, 2020年1月9日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）欣然宣佈，網龍旗下教育子公司華漁與中央電化教育館（「中央電教館」）就共同推進中小學虛擬實驗教學系統開發和推廣正式簽訂合作協議。根據合作內容，雙方將融合各自優勢，依託國家教育資源公共服務平台搭建「虛擬實驗教學服務系統」，提升中小學相關學科實驗教學和實驗室建設的水平。



本次合作，網龍華漁教育和中央電教館將圍繞實驗資源、軟件和服務系統展開合作研發。一是研製中小學虛擬實驗教學資源庫，全面覆蓋初高中物理、化學、生物和小學科學學科的教材配套實驗，包括實驗視頻、3D交互課件、VR模擬交互課件、3D/VR仿真測試類等多種形態的實驗教學資源；二是研製中小學虛擬實驗教學軟件系統，包括實驗教學系統及測試系統等基礎和自選軟件；三是研製中小學虛擬實驗教學支持服務系統，包括後台管理、統一用戶管理、資源管理、數據分析等功能。按照實驗資源的開發進度，該系統將首先選擇部分有條件的中小學進行試用，試用成功後將面向全國中小學服務。



近年來，虛擬實驗室教學系統建設得到了教育部門和各級各類學校的高度重視。2019年11月，教育部發佈《關於加強和改進中小學實驗教學的意見》，要求2023年前將實驗操作納入初中學業水平考試，有條件的地區可將理化生實驗操作納入普通高中學業水平省級統一考試；並強調創新實驗教學方式，對於有危險性和破壞性的實驗，可用AR、VR等技術手段呈現。該意見意味著AR、VR技術將正式進入實驗教學領域。



網龍依託其互聯網基因以及創新設計思維，率先佈局「VR+教育」，並已將VR技術應用在教育領域，成為VR行業內的領跑者。同時，網龍還通過自研、投資、並購等方式打造教育技術硬核，與海內外知名教育機構、出版社及頂尖高校深度合作以整合海量全球優質教育資源。公司希望結合自身優勢，響應國家政策及號召，致力於以現代信息技術提升中小學實驗教學水平。目前，網龍教育業務版遍佈全球190多個國家和地區，覆蓋200餘萬間教室，累計註冊用戶超過1億。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台－91無線，91無線於2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多信息請訪問 www.nd.com.cn。



關於中央電化教育館

中央電化教育館直屬於國家教育部，重點為基礎教育和職業教育服務，主要職責為開發多種媒體教材、開展多種媒體教材的研究、交流和服務工作、開發和建設教育教學資源，承擔國家中小學現代遠程教育工程項目的人員培訓，組織開展學校教育技術、信息技術教育理論與應用的研究與試驗，開發、轉化和推廣相關的研究成果以及開展各種教育技術的培訓工作等，是中國基礎教育信息化建設的重要支撐。



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