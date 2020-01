Thursday, 9 January 2020, 15:10 HKT/SGT Share: 國美零售榮獲第四屆「金港股」年度頒獎盛典兩項大獎

香港, 2020年1月9日 - (亞太商訊) - 第四屆「金港股」年度頒獎盛典在深圳隆重啟幕,國美零售控股有限公司(「國美零售」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:493)榮獲「最具價值大消費及服務股公司」及「最佳投資者關係管理獎」兩項大獎。







榮膺兩項大獎 獲市場廣泛認可

第四屆「金港股」年度頒獎盛典作為有史以來最盛大的港股投資盛會,是由國內領先的港美股資訊平台智通財經與同花順財經共同主辦,雪球、大路演協辦。活動評選秉承公平、公開的原則,專家評審團將由多位經濟學家、多家香港知名券商及頂級投資人士組成,評審團將對參評公司過往一年的業績、股價漲幅、股票活躍度、社會責任、資訊合規等進行研究篩選和權重評分。



「最具價值大消費及服務股公司」旨在表彰2019年成長速度快、資本市場倍受關注並且有極大發展潛力的消費及服務業企業。而「最佳投資者關係管理獎」旨在表彰在2019年始終堅持主動與公眾、機構投資人和媒體維持著緊密溝通,致力於建設健全的投資者關係管理制度並獲得投資人優質口碑的企業及管理者。國美零售同時獲得兩項大獎,不僅反映出資本市場對公司的投資價值及增長潛力充滿期待,而且彰顯了業界和投資人對公司資訊披露、對外溝通環節的充分認可。



「家·生活」戰略轉型穩步推進 新業務不斷拓展

2019年是國美「家·生活」戰略轉型的關鍵之年。國美零售繼續推進「家·生活」戰略轉型,從家電零售商向整體方案提供商、服務解決商、供應鏈輸出商全面轉型。2019年,以家電為核心,以「中心化拓寬」為路徑,「家·生活」新業務不斷落地。家庭硬體整體解決方案「舒適家」、歐洲櫥櫃廚電一體化品牌「IXINA」、高端廚房用具集合性經營平台「廚空間」等新業務相繼投入運營。



引入新業務之餘,國美零售通過新技術實現「三端合一」、通過渠道下沉滿足更多中國家庭的美好生活需求。具體來說,「三端合一」就是利用互聯網技術打通國美APP、國美美店、線下門店,實現真正的線上線下同品、同質、同價,並為消費者提供線上線下全場景互通的消費體驗。同時,國美零售通過新零售店的形式不斷滿足下沉市場消費升級需求,截至年底簽約新零售店已達到1000家。



技術賦能 助推行業發展

2020年,將引領一個巨變的新十年,零售行業將繼續轉型、變革。中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,不斷擴大的內需市場,生活品質提升帶動的消費升級、蓬勃發展縣域經濟,更為零售行業帶來新的機會;技術迭代下,5G和智能家居將越來越普及。



國美零售依託供應鏈優勢和IoT物聯網技術,全面佈局智能家電、智能家居等領域,為用戶提供更深度的「智慧家庭整體解決方案」。不斷滿足市場需求,以實現中國家庭的美好生活為目標,推動零售行業發展。



國美零售總裁王俊洲表示:「國美零售很榮幸獲得「最具價值大消費及服務股公司」及「最佳投資者關係管理獎」兩項大獎,這充分體現了各界對於國美零售多年來行業努力的認可和肯定。未來,國美零售將加速向「家·生活」整體方案提供商、服務解決商、供應鏈輸出商轉型,並圍繞戰略轉型,有的放矢的提升核心競爭力,讓運營能力、服務能力、技術能力齊頭並進,實現「有品質的增長」,助力億萬家庭成就美好生活。」



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年於中國成立,從事電器及消費電子產品的零售業務,是中國知名的電器及消費電子產品零售連鎖企業。國美積極打造具有國美特色的零售之路,從傳統的「家電零售商」向以「家.生活」整體方案提供商、服務解决商和供應鏈輸出商轉型,為消費者提供涵蓋家電、家裝、家居和家服務的優質商品及服務。更多詳情請瀏覽公司網站:www.gome.com.hk







