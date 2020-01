Thursday, 9 January 2020, 12:26 HKT/SGT Share: 艾伯通信為長水教育集團建設5G+AI智慧教育項目

香港, 2020年1月9日 - (亞太商訊) - 深圳市艾伯通信有限公司(簡稱“艾伯通信”、系艾伯科技(2708.HK)下屬公司)1月9日與雲南長水教育控股集團有限公司(簡稱“長水教育集團”)簽署《5G+AI智慧教育通信組網服務暨項目合作協定》並舉行了簽約儀式。雲南省科學技術協會副主席袁曉瑭、長水教育集團董事長張韶維、艾伯科技董事局主席黎子明、艾伯通信總裁張韶東出席了簽約儀式。







昆明衡水實驗中學“5G+AI智慧教育”實驗室



艾伯通信將為長水教育集團提供5G皮基站系列產品(包括5G皮基站主機、5G皮基站發射單元、5G通信協定棧軟體、5G皮基站網管軟體)及5G組網服務(由艾伯通信安裝調試並有效接入中國電信5G網路)。艾伯通信將基於5G通信組網服務,利用5G通信環境下帶來的高速度、高頻寬、低時延、快速緩存等特性,助力長水教育集團實現5G+AI智慧教育多應用場景落地(包括5G+智慧教學、5G+智慧教研、5G+智慧教育管理、5G+智慧教育評價、5G+智慧校園安防、5G+智慧教育公共服務)及5G+AI教室示範項目落地。



後續,艾伯通信將攜手長水教育集團,將5G通信組網服務、5G+AI智慧教育多應用場景及5G+AI教室示範項目的成功經驗複製推廣至長水教育集團旗下擁有的20所實體學校,顯著提升遠程教育品質、提高教學效果,推動教育均衡發展。並實現全產業賦能、向全行業推廣。



長水教育集團董事長張韶維表示:5G網路的覆蓋將給教育發展帶來革命性的影響,和艾伯科技共同建設的“5G+AI智慧教育”項目將以長水教育集團下屬的學校為試點,逐步實現5G網路覆蓋,加強智慧教育體系建設、創新教學科技技術應用,促進教師教學思維、理念、方式轉變,引領學生轉變學習方式,促進學生實現全面發展。



艾伯科技董事局主席黎子明表示:教育是民族振興、社會進步的基石,是實現中國夢的強力基礎。而5G時代下的智慧教育,將會運用5G高速通信網路的特性對教育核心業務進行升級和重構。顯著提升遠程教育品質、提高教學效果,推動教育均衡發展。



據悉,遠程教育市場規模已超過2500億!在5G網路技術和環境的支撐下,教育核心業務將會升級和重構。5G高速率、高頻寬、低時延、快速緩存等服務特點,將對教育管理、教學、教研、教育評價、區域治理、終身學習以及教育公共服務等帶來極大的提升,這將極大的促進均衡教育、智慧教育、趣味教育的發展。



長水教育集團始創於2005年,是一家集基礎教育、國際教育和教育服務為一體的全國性教育集團。長水教育以“為人民滿意的教育服務”為使命,依託“集團化辦學、校區化管理”機制,著力于教育資源均衡發展和促進教育公平。長水教育集團事業覆蓋雲南、貴州、內蒙古、北京、四川、陝西、重慶、廣西等省區市,旗下擁有雲南衡水實驗中學、鄂爾多斯衡水實驗中學、長水中澳國際中學、雲南衡水曲靖實驗中學、啟迪小學、未來實驗小學等實體學校和雲南中創教育培訓學院、雲南衡水實驗中學高考補習學校等。先後獲得“品牌影響力教育集團”、“中國品牌實力教育集團”等榮譽。



艾伯通信是領先的5G皮基站核心設備及解決方案提供商,可為電信運營商提供5G微基站/皮基站/飛基站等核心設備,為各行業客戶提供5G專網組網及行業應用解決方案。艾伯通信基於自主技術率先研發出5G皮基站,同時支持非獨立組網(NSA)和獨立組網(SA),支援不同國家和地區不同電信運營商需求。





Jan 9, 2020, 12:26 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 电信运营商, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network