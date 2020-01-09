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  • Thursday, January 9, 2020
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Wednesday, 8 January 2020, 19:30 HKT/SGT
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光榮建築控股有限公司於香港聯交所主板掛牌上市

香港, 2020年1月8日 - (亞太商訊)  - 在新加坡提供樓宇建築工程的主承包商光榮建築控股有限公司（「光榮」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）今天於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板正式掛牌買賣，股份代號為9998。


董事（由左至右）：獨立非執行董事武冬青博士；獨立非執行董事許連發先生；執行董事關曙明女士；執行董事Tay Yen Hua女士；執行董事、行政總裁兼主席Kwan Mei Kam先生；執行董事黃善達先生；非執行董事林亞烈先生


有關光榮建築控股有限公司
光榮建築控股有限公司是在新加坡提供樓宇建築工程的主承包商，以優質工程著名，特別是在公營界別樓宇建築工程方面。集團於2018年按平均機構CONQUAS得分計，在新加坡機構界別承包商中排名第四。集團擁有逾30年多種樓宇的建築工程經驗，包括機構樓宇、商業樓宇、工業及住宅樓宇，大致可分為兩類：(i) 新建；及 (ii) 加減及改動工程。

網站：www.kwanyong.com.sg



Jan 8, 2020, 19:30 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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