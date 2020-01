Wednesday, 8 January 2020, 19:30 HKT/SGT Share: 光榮建築控股有限公司於香港聯交所主板掛牌上市

香港, 2020年1月8日 - (亞太商訊) - 在新加坡提供樓宇建築工程的主承包商光榮建築控股有限公司(「光榮」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)今天於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板正式掛牌買賣,股份代號為9998。



董事(由左至右):獨立非執行董事武冬青博士;獨立非執行董事許連發先生;執行董事關曙明女士;執行董事Tay Yen Hua女士;執行董事、行政總裁兼主席Kwan Mei Kam先生;執行董事黃善達先生;非執行董事林亞烈先生



有關光榮建築控股有限公司

光榮建築控股有限公司是在新加坡提供樓宇建築工程的主承包商,以優質工程著名,特別是在公營界別樓宇建築工程方面。集團於2018年按平均機構CONQUAS得分計,在新加坡機構界別承包商中排名第四。集團擁有逾30年多種樓宇的建築工程經驗,包括機構樓宇、商業樓宇、工業及住宅樓宇,大致可分為兩類:(i) 新建;及 (ii) 加減及改動工程。



網站:www.kwanyong.com.sg







