Wednesday, 8 January 2020, 16:55 HKT/SGT Share: 中航國際建議收購中航國際控股全部已發行H股的自願有條件要約、自願撤銷中航國際控股H股上市地位及由中航國際吸收合併中航國際控股

香港, 2020年1月8日 - (亞太商訊) - 目前，中航國際控股股份有限公司（「中航國際控股」或「公司」，香港聯交所股份代號︰00161）与中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際」）聯合發佈日期為2020年1月8日（星期三）的綜合文件（「綜合文件」），綜合文件載有（其中包括）（a）H股要約、除牌及合併協議及其項下擬進行合併事項的進一步詳情；（b）有關H股要約及合併事項的預期時間表；（c）中金公司作为中航國際獨家財務顧問函件；（d）公司董事會函件；（e）公司獨立董事委員會函件；（f）公司獨立財務顧問函件；及（g）股東特別大會及H股類別股東會議通告，連同综合文件随附的接納表格，已於2020年1月8日（星期三）由公司及中航國際聯合寄發予H股股東，H股要約自該日起可供接納。



中航國際控股將於2020年2月14日（星期五）上午九時起假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018 號中航中心大廈39樓舉行股东特别大会及H股类别股東会议，就除牌、合併協議及其項下擬進行的合併事項進行投票表決。



H股要約之主要條款



H股要約將以每股H股9.00港元的H股要約價格以現金支付（「H股要約價」）。中航國際將不會提高H股要約價，且並無保留提高H股要約價的權利。H股要約價較截至首次公告H股要約、除牌及合併事項前最後交易日（包括該日）止30個、60個、180個連續交易日在香港聯交所所報的平均收市價溢價分別約81.31%、88.63%及92.08%。



H股要約的重要条件之一是在H股類別股東會議上，取得親身或委任代表投票的獨立H股股東所持H股所附帶的表決權中至少75%表決權的批准，且就決議案所投反對票的票數（以投票表決方式）不得超過獨立H股股東所持有全部H股所附帶表決權的10%。



H股要約將由2020年1月8日（星期三）初步開放至2020年3月6日（星期五）下午四時正期間可供接納（「首次截止日」）。一旦H股要約所有條件已達成，H股要約將被宣佈為無條件，公司將按照上市規則申請自願撤銷H股於香港聯交所的上市地位。H股要約將於H股要約首次截止日後延長28 個曆日仍可供接納，以便讓最初並無接納H股要約的H股股東有足夠的時間接納H股要約，以處理彼等H股的轉讓。有關H股要約須待達成的具體條件，請參照綜合文件全文（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0107/2020010701435_c.pdf）。



進行H股要約、除牌以及合併協議及合併事項的背景及理由



中航國際控股業務主要包括平板顯示屏、印製電路板、零售及工程分部。工程分部的表現持續惡化，預期公司業務前景充滿挑戰及機遇，中短期內若干業務的增長前景依然存在不確定性。H股要約、除牌及合併事項將透過簡化公司架構及為公司節省上市與合規及維持公司上市地位相關的成本，提升運營效益，以改善管理效率，實現業務協同效應的整體目標。



獨立財務顧問新百利融資有限公司認為，H股要約、除牌及合併事項的條款對H股股東而言屬公平合理。有關獨立財務顧問的分析詳情載於綜合文件「獨立財務顧問函件」，特別是，獨立財務顧問所考慮的主要因素及理由的概要載於綜合文件第95至98頁的「獨立財務顧問函件—討論」一節。



倘閣下對行政或程序事宜有任何疑問，例如有關H股要約、除牌及/或合併事項的日期、文件及程序等，可致電公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司熱線：+852 2862 8647（於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）。閣下亦可瀏覽公司網站（www.avic161.com）及/或通過以下方式，將問題直接傳達予公司：

電話：+86 0755 2124 6912（於星期一至星期五（香港及中國公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）

傳真：+86 0755 8379 0228

電郵：avic161-ir@avic-intl.cn



為避免疑問，有關熱線或公司的指定電話不可亦不會就H股要約、除牌及/或合併事項的優劣提供任何意見，亦不會提供任何財務或法律意見。閣下如對綜合文件的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。







Jan 8, 2020, 16:55 HKT/SGT

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