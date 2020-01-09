Wednesday, 8 January 2020, 16:31 HKT/SGT Share: 仁正醫德與河北廊坊達成戰略合作，共同建設“互聯網+居家精准照護平台”

香港, 2020年1月8日 - (亞太商訊) - 近日，仁正醫德與河北省廊坊市衛生健康委員會就《廊坊市居民互聯網+居家精准照護項目》簽署戰略合作協議，雙方將共同致力於建設健康廊坊，為廊坊市居民提供更加優質、更加高效的醫療健康服務。



據了解，廊坊市居民互聯網+居家精准照護平台，將通過互聯網線上與線下醫療服務機構相結合的方式，採用醫療級可穿戴設備、大數據分析畫像、服務精准匹配算法和人工智能等技術，將京津冀地區乃至全國和全世界的優質醫療服務資源引入廊坊，為廊坊市居民提供精准的居家健康管理和照護服務，讓460萬廊坊市居民在本地就可以解決健康醫療問題，讓健康醫療服務真正觸手可及。目前，該平台服務的重點人群包括廊坊地區的老人、兒童、術後康復病人，以及包括高血壓、心腦血管疾病、慢性腎病、精神系統疾病等的慢性疾病患者。



仁正醫德創始人兼董事長李政表示，“技術與醫療的融合，正在不斷拓寬醫療健康產業的想像空間，此次與廊坊市的合作是仁正醫德發揮技術優勢，助力健康中國2030戰略的一小步，未來，仁正醫德還將著眼於提高醫療服務效率，提升醫療服務質量，為廊坊市提供更多基於大數據、人工智慧等技術的精准產品和服務。”



作為此次戰略合作內容的一部分，仁正醫德還將在廊坊地區推廣運營國內第一個醫療健康合規服務雲平台，該平台將建設成為“廊坊模式”的重要組成部分，並逐漸在全國範圍內實現推廣和應用。此前，仁正醫德的健康合規服務雲平台已經正式上線運營，通過運用移動互聯網、雲計算、大數據和區塊鏈技術，以醫療合規服務為核心，面向全國醫療機構，提供醫療場所外來人員的准入管理、供應商管理、醫療專業人員管理等服務。



此次在仁正醫德與廊坊市衛生健康委員會的合作中，引入醫療健康合規服務雲平台，不僅將為廊坊市醫療服務機構提供合規管理服務，建立居家精准照護服務的准入標準，還將對廊坊市醫療服務者進行資質核驗和服務質量評價，為雙方合作建設的互聯網+居家精准照護服務項目保駕護航。



仁正醫德成立於2018年3月，同年11月與醫療科技平台中智全球完成合資並達成戰略合作夥伴關係，是國內首創醫療賦信體系的醫療健康科技企業，致力於為患者提供真實可靠的醫療健康服務。



關於仁正醫德科技有限公司

仁正醫德成立於2018年3月，同年11月與醫療科技平台中智全球控股完成合資並達成戰略合作夥伴關係，是國內首創醫療賦信體系的醫療健康科技企業，致力於為患者提供真實可靠的醫療健康服務。



關於中智全球（股份代號︰6819）

關於中智全球控股（股票代碼：6819.（香港）中智全球控股的使命是利用信任使高品質的醫療保健像一杯好咖啡輕易獲得，因此創建了SEC+3URE Ethos。SEC+3URE Ethos 建立在三個核心原則（透明度、中立性和獨立性）之上，由全球 11，000多個分支機搆信賴，以確保患者、醫生、供應商代表和醫療保險公司之間的雙向信任。要瞭解有關全球最大的信用醫療科技平台的更多資訊，請訪問 www.intellicentrics.com。 中智全球控股在香港聯交所上市交易，股票代碼為 6819。





Jan 8, 2020, 16:31 HKT/SGT

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