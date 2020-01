Wednesday, 8 January 2020, 10:54 HKT/SGT Share: 張江耀宣布辭任OKEx首席運營官,並成立區塊鏈加速器BitWork 張江耀先生致力幫助區塊鏈項目連繫環球市場、令加密貨幣日益普及

香港, 2020年1月8日 - (亞太商訊) - 張江耀先生(Andy Cheung)辭去了全球領先加密貨幣交易所OKEx首席運營官的職務,成立一家新的區塊鏈加速器, 名為BitWork。BitWork擁有經驗豐富的區塊鏈專業團隊,為加密貨幣和區塊鏈項目提供交易所策略合作關係、相關諮詢、營銷管理、品牌和媒體公共關係,募資及其他管理服務。



"我的目標是推動加密貨幣的全球普及化,但始終加密貨幣交易所能作出的貢獻相當有限。所以決定辭去在OKEx的職務,嘗試在這個行業裡開拓一條新的道路。我相當感激前公司明白我的想法,大家達成共識。能為OKEx服務確實是我的榮幸。”



“我在OKEx中經常被問到的問題是:我的項目到底怎樣才可以在您的交易所中上綫?像CZ趙長鵬(Binance的首席執行官)和行業中的一些領導者一樣,我們總是告訴團隊項目質量是其關鍵。”



“但是如何提高項目質量?市場需要什麼?很多團隊可能一頭霧水。所以我決定成立BitWork,幫助回答這些問題並提供解決方案。我們希望通過協助項目方推廣到大眾,並將它們連接到不同的市場,從而促進區塊鏈技術的應用普及化。”



BitWork區塊鏈加速器在香港成立並運營,並由張江耀先生(Andy Cheung) 帶領。該初創公司由來自不同加密貨幣交易所的專家所組成,經驗十足。它具有紮實的行業背景,提供定制諮詢服務,以幫助加密貨幣項目構建和營銷其產品 - 包括交易所策略合作關係、諮詢、營銷管理、品牌和媒體公共關係、募資及其他服務。



自OKEx成立以來,張先生一直擔任OKEx的首席運營官。他負責OKEx的整個運營、市場營銷及媒體公共關係。他還被CoinTelegraph、CryptoSlate、Bitcoin Insider 及 Block Journal等媒體評為加密貨幣市場的頂級影響力人士。



在加入OKEx之前,經驗豐富的張江耀先生已經開創了許多業務,涉足不同的領域。他曾在Groupon香港,iClick Interactive及阿里巴巴等擔任過首席執行官等重要管理角色。



BitWork是一家區塊鏈社區公司,協助區塊鏈項目及公司實現其真正的潛力。它同時為個人提供使用區塊鏈技術的方案,亦幫助不同團隊孵化其項目,並致力創造一個互惠互利的生態系統。



