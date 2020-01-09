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Wednesday, 8 January 2020, 10:54 HKT/SGT
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張江耀宣布辭任OKEx首席運營官，並成立區塊鏈加速器BitWork
張江耀先生致力幫助區塊鏈項目連繫環球市場、令加密貨幣日益普及

香港, 2020年1月8日 - (亞太商訊)  - 張江耀先生（Andy Cheung）辭去了全球領先加密貨幣交易所OKEx首席運營官的職務，成立一家新的區塊鏈加速器， 名為BitWork。BitWork擁有經驗豐富的區塊鏈專業團隊，為加密貨幣和區塊鏈項目提供交易所策略合作關係、相關諮詢、營銷管理、品牌和媒體公共關係，募資及其他管理服務。

"我的目標是推動加密貨幣的全球普及化，但始終加密貨幣交易所能作出的貢獻相當有限。所以決定辭去在OKEx的職務，嘗試在這個行業裡開拓一條新的道路。我相當感激前公司明白我的想法，大家達成共識。能為OKEx服務確實是我的榮幸。”

“我在OKEx中經常被問到的問題是：我的項目到底怎樣才可以在您的交易所中上綫？像CZ趙長鵬（Binance的首席執行官）和行業中的一些領導者一樣，我們總是告訴團隊項目質量是其關鍵。”

“但是如何提高項目質量？市場需要什麼？很多團隊可能一頭霧水。所以我決定成立BitWork，幫助回答這些問題並提供解決方案。我們希望通過協助項目方推廣到大眾，並將它們連接到不同的市場，從而促進區塊鏈技術的應用普及化。”

BitWork區塊鏈加速器在香港成立並運營，並由張江耀先生（Andy Cheung） 帶領。該初創公司由來自不同加密貨幣交易所的專家所組成，經驗十足。它具有紮實的行業背景，提供定制諮詢服務，以幫助加密貨幣項目構建和營銷其產品 - 包括交易所策略合作關係、諮詢、營銷管理、品牌和媒體公共關係、募資及其他服務。

自OKEx成立以來，張先生一直擔任OKEx的首席運營官。他負責OKEx的整個運營、市場營銷及媒體公共關係。他還被CoinTelegraph、CryptoSlate、Bitcoin Insider 及 Block Journal等媒體評為加密貨幣市場的頂級影響力人士。

在加入OKEx之前，經驗豐富的張江耀先生已經開創了許多業務，涉足不同的領域。他曾在Groupon香港，iClick Interactive及阿里巴巴等擔任過首席執行官等重要管理角色。

關於BitWork
BitWork是一家區塊鏈社區公司，協助區塊鏈項目及公司實現其真正的潛力。它同時為個人提供使用區塊鏈技術的方案，亦幫助不同團隊孵化其項目，並致力創造一個互惠互利的生態系統。

傳媒查詢
媒體聯絡代表
羅子蕙小姐
聯絡電話: +852 91744420
聯絡電郵: pr@bitwork.asia / becky@bitwork.asia



Jan 8, 2020, 10:54 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务, FinTech & Blockchain
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