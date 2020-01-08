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來源 專顧資本 ICA專顧資本發佈2020年主要投資者交流活動日曆

香港, 2020年1月7日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的資本市場諮詢公司專顧資本（亞洲）今日發佈2020年主要投資者交流活動日曆，計畫通過8場主題活動加強全球投資者與大中華區上市公司的溝通。



ICA專顧資本2020年主要投資者交流活動將邀請逾百家A股、港股、中概股及台股上市公司參與，行業涵蓋TMT、教育、消費、醫療健康、銀行與金融、能源與製造等。活動旨在為海內外機構投資者與研究分析師搭建有效的溝通平臺，助其深入瞭解大中華區各領域頭部上市公司，並獲得接觸估值處於合理位置、“小而美”成長企業的機會。



繼MSCI新興市場指數納入中國A股後，中國國家外匯管理局取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，進一步促進中國A股市場國際化。同時，中國經濟體量不容小覷，人均GDP有望突破1萬美元水準，再度提高新經濟行業A股、港股、中概股投資價值。為此，專顧資本期待發揮國際資本市場投資者關係管理專長，將中國企業日帶去新加坡與倫敦，為全球領先的共同基金、對沖基金、專注新興市場的精品資管公司等海外機構增加與中國企業面對面交流的機遇。



另外，據明晟公司（MSCI）統計，過去一年內新興市場中台股表現亮眼。其中，台股大型金控集團與半導體高科技公司備受國際投資者關注——2020年5月，專顧資本將推出中國臺灣企業日，攜台股公司走進更多國際投資者的視野。



專顧資本創始人兼首席執行官楊千毅表示：“2019年，我們幫助大中華區70餘家上市公司對接海內外投資機構，其中7家上市公司市值超過100億美元，超過100間機構的200餘位投資人及分析師參會。我們的投資者交流活動將於2020年首次落地海外市場，這會是專顧資本具有里程碑意義的一年。未來，專顧資本有信心通過行之有效的投資者交流活動幫助大中華區上市公司走出亞洲，在優化股東結構的同時，保持必要的資本市場流動性。”



2020年主要活動日曆



- 中國新世代科技峰會

1月15 -16日·深圳



- 中國企業日

4月1-2日·新加坡



- 中國臺灣企業日

5月22日·香港



- 中國消費者企業日

6月·上海



- 中國醫療健康企業日

6月·上海



- 亞太銀行及金融企業日

9月·香港及新加坡



- 中國企業日

10月·倫敦



- 冉冉之星路演周—2020年IPO公司

11月·香港



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關於專顧資本

專顧資本（“Institutional Capital Advisory”，簡稱“ICA”）是一家亞洲領先的資本市場諮詢公司，主要從事投資者關係、企業接洽、基金研究及財經傳播服務。我們與亞洲的上市和擬上市公司合作，助其加速在資本市場的發展，創造長期的股東價值。我們的客戶涵蓋了美國、中國大陸、香港與臺灣地區的上市及擬上市公司。我們專注於消費、教育、醫療、互聯網、科技與金融科技、能源及地產等行業。瞭解詳情，請訪問：www.icaasia.com.



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