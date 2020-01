Monday, 6 January 2020, 18:11 HKT/SGT Share:

來源 朗華國際集團有限公司 CFSG與Eurasia Continental Capital Holdings Limited訂立認購協議

香港, 2020年1月6日 - (亞太商訊) - 朗華國際集團有限公司 (「朗華國際集團」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「集團」;港交所股票代號:8026.HK)欣然宣佈公司的全資附屬公司CBG Financial Services Group Limited(「CFSG」)已於2020年1月3日(交易時段後)與Eurasia Continental Capital Holdings Limited(「合營公司」)訂立認購協議。



是次認購協議應付的認購價為5,000,000美元。完成認購後,合營公司的已發行股本將由CFSG擁有56%。合營公司將通過ECF(獲得數字銀行沙盒許可)主要於一帶一路沿線從事銀行業務,預計將於2020年中開始。



CFSG將以現金形式向合營公司注資,APEX及VKV將透過其於哈薩克斯坦完善的業務網絡設立及初步建立銀行業務而向合營公司提供顧問及諮詢服務,以向合營公司注資,而EBRI已通過其現有的管理及運營平台轉讓予合營公司而向合營公司注資。



一直以來,朗華國際集團的主要業務為批發及零售珠寶、放債及批發醫藥及保健產品。集團認為成立合營公司可以利用訂約方的綜合專業知識、設施及資源,大力發展目前正於哈薩克斯坦迅速增長的銀行業務,以及穩健地擴大其收入來源。



此外,隨著阿斯塔納國際金融中心(「AIFC」)於二零一八年七月開業,以及中國政府對「一帶一路」倡議的持續支持,許多中國企業(包括國家開發銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國國際金融公司等)均在該地區佈局業務。集團主席兼執行董事張春華先生表示 :「我們非常興奮能夠成功訂立認購協議,成立合資公司,為集團寫下新一頁。目前,哈薩克斯坦正將AIFC打造成亞洲領先的金融中心,並通過「一帶一路」倡議將AIFC發展為重要的人民幣離岸中心。我們預期日後哈薩克斯在銀行及融資業務上有大量需求。是次訂立認購協議的合營公司能提供多維銀行及金融服務(包括在線銀行服務),進一步擴大集團的收益和業務範疇,顯注地提升我們的市場定位。我們相信認購協議能夠把握「一帶一路」沿線的亞洲、歐洲及其他地區企業客戶的巨大業務需求和機遇,尤其是在貿易及供應鏈融資方面。」



集團首席執行官兼執行董事鍾靜儀女士總結道:「現時,多維銀行及金融服務的需要不斷增加,電子銀行已成為大趨勢。我們相信集團能夠透過合資公司的業務發展來滿足市場需求,抓緊商機及擴大收入來源,增加集團及投資者的回報和收益。展望未來,我們將繼續尋求更多投資機會和機遇,鞏固集團的市場定位。」



關於朗華國際集團有限公司

朗華國際集團有限公司 (「朗華國際集團」) 於1989年在開曼群島註冊成立,並於2000年3月在香港聯合交易所GEM上市。 自2018年以來,朗華國際集團不斷重組業務,使其收入來源更多元化,其主要業務包括珠寶批發及零售、醫藥批發、保健產品以及放債服務。







Jan 6, 2020, 18:11 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network