Monday, 6 January 2020, 15:46 HKT/SGT
德視佳(1846.HK)與東湖數字小鎮展開戰略合作 正式進軍福州市場

香港, 2020年1月6日 - (亞太商訊) - 德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,股份代號:1846)今天舉行與東湖數字小鎮戰略合作的簽約儀式,簽約儀式嘉賓包括福建省政協常委、東湖數字小鎮鎮長陳國平先生,德視佳行政總裁、執行董事兼主席約根森博士(Dr. Jørn Jørgensen)、副總裁(丹麥)兼執行董事雅尼克. 約根森(Jannik Jørgensen)、副總裁(中國)王豔、福建新東湖投資有限公司總裁陳國和及福建新東湖投資有限公司常務副總裁張遠華等領導,標誌著德視佳正式進軍中國福州市場。德視佳福州診所是公司繼上海、北京、廣州、深圳、杭州、重慶後的第八家於中國的診所。德視佳福州診所選址濱海新城東湖數字小鎮的FFC福州未來中心三樓,面積達800平方米,投資逾1000萬元(人民幣,下同),預計2020年10月開業,致力為濱海新城乃至整個福州提供最優質的德國眼科診療服務。



德視佳福州診所簽約儀式現場



根據福州市統計局初步核算,2019年上半年福州市實現地區生產總值(GDP)達人民幣3528.53億元,同比增長8.5%,是福建省第二大地級城市,且已連續八個季度GDP增速超過8%。其中,福州近年更鋭意打造「數字福州」,全力發展新經濟產業。而德視佳是次入駐的東湖數字小鎮,正是福州市近年致力拓展位於核心商業區的新經濟產業基地。截止目前,東湖數字小鎮已經吸引不少享負盛名的中外數字經濟企業入駐,例如微軟、星巴克、阿里巴巴、騰訊、華為等,近20,000名高科技領域的專業人才匯聚一堂,形成高端的商業服務圈。預期到2021年,東湖商圈全面建成之時,將吸引超過1000家數字經濟企業進駐,創造產值逾1000億元。同時,此次德視佳眼科入駐東湖數位小鎮,亦將會把純正的德國屈光眼科技術帶入福建,運用前沿性國際眼科技術和服務幫助該地區的經濟發展,相信德視佳入駐能與當地經濟發展達至相輔相成的效果。德視佳是眼科醫療行業巨頭,擁有著強大的專業眼科醫生團隊、先進的診療設備、國際化的優質眼科診療服務。德視佳福州診所的落地將惠澤小鎮、福州濱海新城以及整個福州,讓中國市民享受高品質的眼科診療服務,助力所有人共同擁抱清晰視覺,享受美好生活。



德視佳始創於1993年,總部位於德國漢堡,是歐洲視力矯正行業的龍頭專業眼科服務提供商,亦是德國乃至歐洲領先的屈光眼科品牌,曾獲得多項眼科行業大獎。德視佳由德國知名眼科醫生管理及運營,在德國、丹麥及中國現時共營運27家診所和諮詢中心。據中銀國際報告顯示,德視佳於2018年獲多項手術桂冠,其中包含:全球最多的蔡司三焦晶體交換手術(老花眼治療手術)、歐洲最多的後房型人工晶體(ICL,高度近視手術),以及德國最多的全飛秒鐳射手術(ReLEx SMILE,近視手術)。德視佳在德國及丹麥的高級晶體交換手術和屈光手術(不包括PRK/LASEK)方面具市場領先地位。2018年,德視佳在德國及丹麥的市場份額分別為13.2%和10.8%。



近年來,中國各種眼疾罹患率逐年增高,眼科市場增長較快。資料顯示,2013-2017年,中國眼科市場規模自467.7億元增長至867億元,行業複合增長率達到17%,預計未來五年眼科市場規模有望持續按13%-15%的複合年增長率擴張。自從2013年登陸中國,德視佳一直致力於為中國近視、散光、老花和白內障患者提供領先國際水準的德國屈光技術和100%的德式眼科服務,幫助各類屈光患者重返清晰視界。迄今為止,德視佳已成功實施超過40萬例眼科手術,幫助許多歐洲和中國的屈光患者告別眼鏡,重返清晰「視」界。其中不乏社會名流、精英及高收入、高淨值階層。據公司財報顯示,2018年中國區營收約為9400萬元,佔公司全球營收的28.2%,過去三年營收及毛利潤的複合年增長率分別為85.1%及633.7%。



德視佳創始人、董事會主席及行政總裁約根森博士表示:「德視佳非常榮幸入駐東湖數字小鎮,將純正的德國眼科技術和品質服務帶給小鎮及周邊地區的百姓。東湖數字小鎮是中國數字經濟創新的活力中心,德視佳也一直致力於屈光技術領域的創新應用,我衷心期待通過此次攜手合作,提升該地區的醫療技術與品質,為小鎮的繁榮發展注入新的動力。」



德視佳福州診所是繼德視佳成功在香港聯合交易所主板上市後的另一策略性規劃,顯示其傾力進軍中國市場的戰略決心,以及對於中國福州濱海新城及東湖數字小鎮建設持續發展的高度認同。伴隨福州診所的簽約入駐儀式順利舉行,德視佳將以「德國技術、德國品質」的獨特優勢為福州以及其周邊地區的患者提供高質量的「摘鏡」服務,努力提升中國百姓的眼健康水準和生活品質。







Jan 6, 2020, 15:46 HKT/SGT

