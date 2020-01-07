Monday, 6 January 2020, 12:51 HKT/SGT Share:

來源 網龍網絡控股有限公司 網龍助力塞爾維亞全國智慧教育建設

香港, 2020年1月6日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）欣然宣佈，近日，網龍與塞爾維亞教育科技發展部就塞爾維亞智慧教育建設規劃簽署諒解備忘錄。網龍將發揮教育信息技術優勢，協助塞爾維亞教育科技發展部建設包含教育應用軟件、硬件設備、增值服務、教育SaaS雲服務平台的智慧學習環境，實現塞爾維亞教育智能化、信息互通、以及全面公平的優質教育。



塞爾維亞在「一帶一路」沿線國家中占重要地位。近年來，塞爾維亞十分重視科技創新和發展，正在努力進行教育數字化改革。塞爾維亞教育科技發展部部長沙爾切維奇表示，願意在智慧教育領域向中國互聯網企業吸取經驗，並將積極支持網龍參與塞爾維亞的智慧教育建設，培養技術人才，提升創新能力。



根據該諒解備忘錄，網龍將依託互聯網、雲計算、大數據、人工智能等先進技術，幫助塞爾維亞建設國家智慧教育管理與教學體系、國家智慧教育研發與服務體系。同時，網龍與塞爾維亞將共同搭建智慧教育中心示範區，為全球領先的教育科技在塞爾維亞的落地應用提供示範。未來，示範區將作為智慧教育展示中心、教育內容生產中心、教育技術研發中心、教育服務中心、教師培訓中心等，推進塞爾維亞政府、企業、高校及科研機構的教育技術研發、產品開發的合作。而網龍也將通過塞爾維亞智慧教育中心，展示網龍為不同教學場景打造的新型智慧學習環境，供教育界和社會各界體驗。未來，網龍將提供資源、平台服務，促進塞爾維亞信息交流與知識共享，提升教育者與學習者的體驗，滿足社會公眾對智慧教育的需求。



此外，網龍將結合旗下的智慧教室、VR教室、STEAM教室等解決方案和普羅米休斯互動平板，以先進技術助力塞爾維亞打造包含教學管理、教學環境、教學應用和教育資源一體化的數字教學空間；並進一步基於學習平台、管理平台網教通、設備管理平台MDM為塞爾維亞打造國家教育雲平台。另外，塞爾維亞計劃在未來採購數萬間智慧教室解決方案，或將成為網龍與塞方的未來合作方向之一。



網龍創始人兼董事會主席、塞爾維亞創新和技術發展部長顧問劉德建指出，未來網龍將繼續推進與塞爾維亞政府、企業、高校及科研機構在教育領域的研發合作，推進塞爾維亞智慧教育的基礎研究與應用推廣，並通過教育培訓、教育服務等方面的深入合作，全方位協助塞爾維亞智慧教育的發展。



近年來，網龍與塞爾維亞已進行了多次友好交流。網龍連續兩年邀請塞爾維亞創新和技術發展部長奈納德·波波維奇參加數字中國建設峰會。網龍創始人兼董事會主席劉德建還被正式聘任為塞爾維亞創新與科技發展部部長顧問。今年10月，在「第四屆中國—中東歐國家創新合作大會」上，網龍與塞爾維亞教育、科學和技術發展部、塞爾維亞創新與技術發展部長內閣三方就提升全民創新能力等方面簽署了諒解備忘錄，將合作打造「塞爾維亞全民創新平台」。



在「一帶一路」倡議下，網龍作為互聯網+教育領先企業，將AI、VR等先進技術與教育結合，根據各國國情和實際需求，幫助發展中國家進行智慧教育升級及數字教育創新。目前，網龍已與俄羅斯、埃及、尼日利亞、肯尼亞等多個「一帶一路」沿線國家開展合作，此次網龍與塞爾維亞教育科技發展部簽署合作諒解備忘錄，標誌著本公司在國際合作上邁出新步伐，並將以塞爾維亞為起點，開啟面向中東歐17國的國際化數字教育合作。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台－91無線，91無線於2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展線上教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多信息請訪問 http://www.nd.com.cn。



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