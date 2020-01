Monday, 6 January 2020, 08:30 HKT/SGT Share: 為中國科技和新經濟公司提供融資租賃解決方案的先行者中關村科技租賃宣佈於香港聯交所主板上市計劃 發售價每股H股1.52港元至1.72港元

香港, 2020年1月6日 - (亞太商訊) - 為中國科技和新經濟公司提供高效融資租賃解決方案的先行者——中關村科技租賃股份有限公司(「中關村科技租賃」或「公司」,股份代號:1601.HK) 欣然宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 主板上市計劃。



董事會主席兼非執行董事段宏偉先生(右二),執行董事兼總經理何融峰先生(左二)



中關村科技租賃計劃全球發售333,334,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中約300,000,000股H股將用作國際發售(可予調整和視乎超額配股權行使與否而定),其餘約33,334,000股H股將於香港作公開發售(可予重新發配)。發售價範圍為每股H股1.52港元至1.72港元。是次全球發售将引入源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展有限公司,北京宇信科技集團股份有限公司為公司的基石投資者。



公司於2019年12月31日(星期二)上午9時開始於香港公開發售,並於2020年1月14日(星期二)中午12時截止。公司H股將於2020年1月21日(星期二)上午9時開始在聯交所進行買賣,股份代號為1601.HK,股份將以每手2,000股進行買賣。國泰君安融資有限公司為獨家保薦人,國泰君安證券(香港)有限公司為獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。



服務中國科技和新經濟公司的先行者 最為專業的融資租賃公司



根據弗若斯特沙利文報告,就於2018年自科技和新經濟公司產生的收益百分比而言,中關村科技租賃是服務中國科技和新經濟公司的先行者,並是最為專業的融資租賃公司。於2018年,公司自科技和新經濟公司產生的收益百分比超過95%,此百分比高於中國任何其他融資租賃公司的有關百分比。



公司位於常被稱為中國硅谷的北京中關村,這裏集聚了眾多國際知名高科技公司、創業公司以及世界領先的高等教育和研究機構。公司利用對科技和新經濟公司的特徵和發展模式的深厚見解,設立高效的風險管理系統,專注於為大數據、大環境、大健康、大智造、大消費等新興和快速增長行業中的公司提供高效的融資租賃解決方案和諮詢服務。自成立以來截至2019年6月30日,公司已服務超過750名承租人,其中超過95%的客戶來自科技和新經濟行業,並已開展了超過1,200個融資租賃項目,放款總額高達約人民幣156億元。



公司成功從客戶的業務增長中受惠,總收益由2016年的約人民幣318.0百萬元增加至2018年的人民幣412.8百萬元,複合年增長率為13.9%,並由2018年上半年的約人民幣180.9百萬元增加至2019年上半年的人民幣250.1百萬元,增長率為38.2%。年度利潤自2016年的約人民幣82.6百萬元增加至2018年的人民幣119.0百萬元,複合年增長率為 20.0%,而期間利潤則自2018年上半年的約人民幣54.8百萬元增加至2019年上半年的人民幣74.2百萬元,增長率為35.3%。



中國科技和新經濟融資租賃業擁有巨大增長潛力



根據弗若斯特沙利文報告,科技和新經濟融資租賃指為科技和新經濟公司而設的融資安排,通過融資租賃解決方案和其他相關增值服務促進其增長,中國專注於科技和新經濟行業的融資租賃公司於2012年首次出現,現仍處於早期發展階段。



中國科技和新經濟公司擁有巨大的增長潛力,但對高效融資服務的需求很多未被滿足。根據弗若斯特沙利文報告,從2018年到2023年,中國科技和新經濟公司的總市場規模預期按複合年增長率16.9%增長,其總市場規模在中國國內生產總值中的佔比由2014年的14.3%增加至2018年的17.5%,並預計於2023年前進一步增長至26.0%。然而,中國傳統主流金融機構並不主要專注於服務科技和新經濟公司,因此,中關村科技租賃從這一境況下看到巨大商機。



「租賃+服務」業務模式:高效的融資租賃解决方案和多樣化的諮詢服務



中關村科技租賃採用以客為本的業務模式,為科技和新經濟公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務。融資租賃解決方案主要採用直接租賃和售後回租兩種形式,這兩種模式分別擁有不同的功能來滿足不同客戶的業務需要,不但能滿足客戶的資金需求,也在若干情況下幫助客戶達成各項業務目標,例如提高銷量和優化業務模式。



此外,公司提供多樣化的諮詢服務,例如政策諮詢以及管理和業務諮詢, 促進客戶更快速和可持續的增長。公司向客戶介紹可能有資格獲得的政府補貼和扶持計劃,並協助客戶準備申請文件。同時,公司亦與若干第三方諮詢公司合作,分析客戶運營所涉及的多個層面,包括業務模式、增長策略、運營管理、財務報告、財務顧問、人力資源管理和內部監控,並與客戶分享分析結果,協助他們進行改善及發展。



審慎而高效的風險管理 覆蓋租賃項目的整個生命周期



公司針對科技和新經濟公司與傳統行業不同的風險狀況和獨有特徵,制定了有效及高效的風險管理系統。公司的風險管理措施從客戶篩選、項目評審到租後管理和租賃物處置,全面覆蓋了租賃項目的整個生命周期。公司通過評估行業前景以及客戶的行業地位、過往業務和財務表現,審慎挑選所服務的行業和客戶。同時,公司已採納一套風險管理工具(包括項目盡職調查報告、項目審核報告、租賃物報告和主體信用評級模型)以協助公司的專業人員決策,並實施專業開放的風險評估流程,準確識別潛在風險敞口。公司於租賃項目批准後會繼續進行風險管理,在整個租賃期間內監察租賃項目,並重點留意租賃物的狀況、客戶的業務運營和應收融資租賃款的分類情況。在客戶出現違約的情況下,通過處置租賃物盡可能減小損失。



公司於往績記錄期間的信用表現反映了風險管理的成效,截至2016年、2017年和2018年12月31日以及2019年6月30日,不良資產率(指不良資產佔扣除減值損失準備前總生息資產的百分比)分别為0.7%、1.5%、1.3%和1.4%,根據弗若斯特沙利文報告,截至相同日期,行業平均不良率介乎0.86%至1.67%。



富有远见且经验丰富的管理和业务团队 以及控股股东中關村集團的支持



公司的管理團隊富有遠見,並具有扎實的行業專業知識和業績。公司的執行董事平均擁有超過十年的相關行業經驗。控股股東中關村集團是北京市政府成立,旨在運用市場化手段配置創新資源的國有企業。截至2018年12月31日,中關村集團的總資產約達人民幣1,322億元。此外,中關村集團已獲得AAA級別的長期信用評級。作為中關村集團唯一的融資租賃平台和重要的科技融資解決方案板塊,公司受益於集團品牌的廣泛知名度以及各項資源支持。憑藉中關村集團和其附屬公司的支持及與其業務板塊的業務協同,公司將進一步加強滿足客戶融資需求的能力,不斷提升品牌影響力。



中關村科技租賃執行董事兼總經理何融峰先生表示:「未来,憑藉我們對行業的深厚了解和強大的風險管理能力,我們將繼續專注於為科技和新經濟公司提供服務,同時優化業務模式和服務類型,結合潛在股權融資和債務融資,進一步分享客戶的增長。此外,我們計劃鞏固於京津冀一體化區域的客戶群,同時進一步滲透至中國其他培育大量科技和新經濟業務的地區,例如粵港澳大灣區和長三角地區。我們還將開發一套全面的風險管理系統,加強我們在金融科技方面的實力,提升對租賃項目全生命周期的管理能力,搶佔更多市場份額,鞏固我們的行業地位。」



關於中關村科技租賃股份有限公司



根據弗若斯特沙利文報告,就於2018年自科技和新經濟公司產生的收益百分比而言,中關村科技租賃是服務中國科技和新經濟公司的先行者,並是最為專業的融資租賃公司。於2018年,公司自科技和新經濟公司產生的收益百分比超過95%,此百分比高於中國任何其他融資租賃公司的有關百分比。公司通過採用以客戶為本的業務模式,在高效的風險管理系統的支持下,專注於為大數據、大環境、大健康、大智造、大消費等新興和快速增長行業中的公司提供高效的融資租賃解決方案和諮詢服務, 滿足客戶於不同發展階段的金融服務需求。截至2019年6月30日及自成立以來,公司已服務超過750名承租人,其中超過95%是科技和新經濟公司,並已開展了超過1,200個融資租賃項目,放款總額高達約人民幣156億元。







