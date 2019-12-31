Tuesday, 31 December 2019, 10:56 HKT/SGT Share:

來源 網龍網絡控股有限公司 網龍與北京語言大學出版社達成戰略合作 打造國際漢語教學平台 促進全球漢語教育發展

香港, 2019年12月31日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）欣然宣佈，近日，網龍與北京語言大學出版社（「北語出版社」）簽署戰略合作協議及合資協議，雙方未來將共同成立公司，融合領先技術、資源、理念，打造面向全球的國際漢語教學平台。網龍創始人兼董事會主席劉德建代表網龍致辭，網龍CEO熊立博士、網龍高級副總裁林偉、北京語言大學（「北語」）黨委書記倪海東、北語副校長張旺喜、北語資產管理處處長趙軍武、北語出版社黨總支書記兼董事長郝運等領導共同出席此次活動。



網龍與北京語言大學出版社戰略合作協議及合資協議簽約儀式



北語黨委書記倪海東（右）授予網龍創始人兼董事會主席劉德建（左）「國家新聞出版業科技與標準重點實驗室名譽主任」聘任書



近年來，國際漢語學習在全球範圍不斷升溫，海外學習漢語的需求持續旺盛。但在海外非漢語的環境下，漢語學習存在教材老舊，在線內容生產力薄弱等痛點，導致學習者效率低、興趣弱。



為了幫助海外漢語學習者更高效、更有趣地學習漢語，網龍與北語出版社達成戰略合作協議及合資協議，雙方將共同成立公司，以權威的漢語教學理念和教學產品為核心，結合網龍的3D、AI、VR先進技術，旨在打造體系完整、資源豐富、覆蓋廣泛的國際漢語教育集成平台，為全球國際漢語教育事業提供一整套的數字化教學解決方案。雙方未來共同打造的國際漢語教學平台將面向學生、教師、管理者等不同用戶群體，並且由國際漢語在線學習、國際漢語教學培訓與國際漢語教學管理三個部分組成，集教學、考試、學習、培訓為一體，服務現代漢語教學。



網龍創始人兼董事會主席劉德建表示，網龍是國內較早將VR、AR、AI等技術應用到教育領域的企業之一，公司非常希望能將新技術融合到國際漢語學習中，幫助海外漢語學習者更快速、有效地學習漢語，瞭解中國漢字文化。此外，憑藉著多年於遊戲業務的耕耘，公司在內容製作上擁有得天獨厚的優勢，目前網龍在持續推進互聯網技術研發的同時，也在同步開發教育內容。



北語黨委書記倪海東表示，網龍在教育事業不斷取得成績的同時，還擁有強烈的社會責任感，充分體現了一家成功企業的遠見卓識和教育情懷，因此非常期待網龍與北語的相關合作在未來進一步深化。



會上，北語出版社還向劉德建頒發了「國家新聞出版業科技與標準重點實驗室名譽主任」聘任書。北語出版社是國家新聞出版業科技與標準重點實驗室，雙方將通過該項目合作的實施與探索，共同研發合作平台，把研發成果轉化為融合發展的行業標準，為行業發展提供借鑒。



目前，北語出版社已發展成為中國權威的國際漢語教學與研究專業出版社之一，現已出版國際漢語教材達3,000餘種，在國際漢語教材國內市場享有龍頭地位。此外，北語出版社還擁有30多年經營國家漢語教材出版業務的沉澱，在海內外擁有大批頂級專家、學者及教師資源。這些師資力量可為雙方合作的平台建設提供專業和權威的指導，提供最真實的試驗場。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台－91無線，91無線於2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展線上教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多信息請訪問 www.nd.com.cn。



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