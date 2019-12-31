網龍與北京語言大學出版社達成戰略合作

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|網龍網絡控股有限公司
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|網龍智慧教室解決方案亮相「非洲2019」會議 助力非洲國家實現教育創新與升級
|Dec 6, 2019, 16:52 HKT/SGT
|網龍再中標福州市「智慧教育」項目 累計中標金額近6000萬
|Nov 15, 2019, 20:16 HKT/SGT
|網龍亮相巴西金磚盛會 發佈數字教育白皮書
|Nov 10, 2019, 19:34 HKT/SGT
|網龍教育子公司獲上達資本1.5億美元戰略投資
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|網龍入選「2019年中國VR50強企業」榜單 與南昌市政府達成VR戰略合作
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|網龍旗下普羅米休斯進軍中國市場 助力打造「人工智慧示範校園」
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|3D學習空間上線Edmodo平台 網龍探索互動學習新形態
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|網龍公佈2019年中期業績
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|網龍榮獲香港股票分析師協會「上市公司年度大獎2019」
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|網龍旗下創奇思榮獲美國2019年度SIIA科迪獎
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|網龍子公司JumpStart將攜手史密森尼推出全新互動AR遊戲
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|網龍華漁教育攜手樂高教育與福建幼師專簽署數字教育合作備忘錄
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