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來源 GHW International GHW International公布全球發售籌集最多162.5百萬港元以擴充業務及產能

香港, 2019年12月30日 - (亞太商訊) - 綜合服務市場的應用化學中間體供應商──GHW International（「GHW International」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」，股份代號：09933.HK）今天宣佈全球發售（「全球發售」）及擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。



本公司擬提呈在全球發售下以供認購合共250,000,000股股份（「發售股份」）（視乎超額配股權行使與否而定），包括225,000,000股配售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）及25,000,000股公開發售股份（可予重新分配），即分別佔發售股份的90%及10%。發售股份將佔本公司緊隨全球發售及資本化發行完成後經擴大股本25%，但並無計及因行使超額配股權以及根據購股權計劃可能授出的購股權而可能發行的任何股份。



股份發售價（「發售價」）預計將不高於每股發售股份0.65港元，且預期不低於每股0.51港元（除非另行公佈）。發售股份將以一手4,000股買賣。根據發售價範圍的上限0.65港元，另加每股發售股份之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，發售股份認購人士需按最高發售價每股0.65港元認購，一手認購價格為2,626.2港元。



富強金融資本有限公司為全球發售的獨家保薦人；富強證券有限公司及聯合證券有限公司為聯席全球協調人；富強證券有限公司、聯合證券有限公司、一盈證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及第一上海證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；阿爾法國際證券（香港）有限公司 、中新證券有限公司、標準盛豐證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為共同牽頭經辦人（合稱「公開發售包銷商」）。



GHW International為一家綜合服務市場的應用化學中間體供應商，於行業中擁有良好的聲譽及已有20多年的營運歷史。



集團的業務運營包括四大業務分部，其中包括(i)聚氨酯材料、(ii)動物營養化學品、(iii)精細化學品及(iv)醫藥產品及中間體。根據弗若斯特沙利文的資料，於2018年，按銷售收益計，本集團於氯化膽鹼的中國及全球市場中分別為第一及第二大銷售商，分別約佔中國及全球市場份額的30.3%及16.8%。於2018年，按銷售收益計，本集團亦為中國聚氨酯材料的第四大銷售商。此外，於2018年，按全球化學品銷售市場收益計，本集團在全球中位居第四十六，錄得收益總額約人民幣2,152.9百萬元。



本集團的總部設在中國，透過其全面的全球營運及銷售網絡（包括生產工藝的研發、雄厚的產品定制實力、生產優質化學產品、採購第三方製造商生產的各種化學品、高效安全的物流服務及售後服務）提供全面而具有廣泛應用的產品組合以及有關化學中間體供應鏈的全系列服務。



假設發售價為每股發售股份0.58港元（即發售價範圍的中位數）及超額配股權並無獲行使，全球發售所得款項淨額（經扣除就股份發售應付的包銷費用及佣金及估計開支）將約為96.3百萬港元 。集團擬將股份發售所得款項淨額作以下用途：



- 約17.2%或16.6百萬港元將用於初始成立新生產廠房（預計將於2022年第一季度開始營運及將包括分別生產三甲胺的生產設施及生產醫藥中間體的試驗廠房）；

- 約60.4%或58.2百萬港元將用於在新生產廠房建設生產三甲胺的生產設施（預計將於2022年第二季度投產）；

- 約10.2%或9.8百萬港元將用於在新生產廠房建設小批生產不同類型醫藥中間體的試驗廠房（預計將於2022年第二季度投產）；

- 約2.2%或2.1百萬港元將用於新醫藥產品的研發過程；

- 約0.8%或0.8百萬港元將用於採購硬件及軟件為現有的財務及會計管理系統升級；及

- 約9.2%或8.8百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。



談及集團的前景，本公司董事會主席兼行政總裁尹燕濱先生表示：「我們有信心精細化學品及飼料添加劑行業前景將保持樂觀，我們計劃透過引入更多產品以進一步擴闊收益基礎及滿足客戶的需要，進一步滲透市場並增加市場份額。我們的業務策略包括豐富產品組合及縱向拓展集團的供應鏈以把握新的市場機遇，我們並將繼續投資於環保生產設施，並採取措施減少排放。此外，我們亦會升級及優化綜合數據平台以提升服務質量及營運效率，並提高在線銷售能力。我們有信心在成功上市後，繼續鞏固及提升集團在化學中間體供應鏈的市場地位。」



公開發售股份預期將於二零一九年十二月三十一日（星期二）上午九時正開始，並於二零二零年一月十日（星期五）中午十二時正截止登記申請。分配結果將於二零二零年一月二十日（星期一）公佈。股份將於二零二零年一月二十一日（星期二）上午九時正開始在香港交易所主板買賣，公司股份代號爲09933。



本公司的白色申請表格及招股章程可在公開發售包銷商或中國銀行（香港）有限公司指定的分行索取，或透過eIPO App或www.hkeipo.hk網站完成電子認購。申請人亦可以黃色申請表或電子指示方式向香港中央結算有限公司遞交申請。



GHW International

發售數據概覽



發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

發售結構

公開發售：25,000,000股股份（可予重新分配）

配售：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

建議發售價範圍：每股股份0.51至0.65港元

按照發售價每股股份0.51港元 / 按照發售價每股股份0.65港元

市值(1)：5.1億港元 6.5億港元

公佈分配結果：二零二零年一月二十日（星期一）

預期上市日：二零二零年一月二十一日（星期二）

股份代號：09933

每手股數：4,000



附註：

(1) 股份市值乃基於緊隨股份發售完成後已發行1,000,000,000股股份計算，其中包括本招股說明書日期的現有1,000,000股股份，根據資本化發行將予發行的749,000,000股股份，根據全球發售將予發行的250,000,000股股份，且經已計及本集團於2019年6月30日的股息派付，但並無計及因行使超額配股權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份或本公司根據配發及發行或購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。



往績概要



下表載列GHW International截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，以及二零一八年及二零一九年六月三十日止六個月的業績概要：



截至十二月三十一日止 截至六月三十日止

二零一七年 二零一八年 二零一九年 二零一八年(未經審核) 二零一九年

收益（人民幣千元） 1,606,829 2,179,049 2,152,946 1,074,927 935,273

毛利（人民幣千元） 164,966 317,611 309,562 180,527 121,964

毛利率 10.3% 14.6% 14.4% 16.8% 13.0%

年/期內溢利（人民幣千元） 20,757 79,431 74,257 60,811 16,807





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