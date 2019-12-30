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來源 雋思集團控股有限公司 雋思集團公佈於香港聯交所主板上市計劃詳情 全球發售133,000,000股股份

發售價介乎每股1.05港元至1.45港元



香港, 2019年12月30日 - (亞太商訊) - 雋思集團控股有限公司（「雋思集團」或「集團」）為中國最大紙質桌遊產品及相關產品生產商及中國第二大紙質賀卡生產商。集團今天公佈其在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃詳情。



左起: 執行董事麥展鵬先生、執行董事廖淑如女士、創始人兼執行董事兼主席及行政總裁鄭穩偉先生及執行董事陳宏道先生



發售詳情

雋思集團計劃發售合共133,000,000股股份，其中119,700,000股為國際配售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），13,300,000股為香港公開發售股份（可予調整）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份1.05港元至1.45港元。假設發售價為每股發售股份1.25港元（指示性發售價範圍的中位數）及超額配股權未獲行使，預計全球發售所得款項淨額（扣除包銷開支、佣金及相關開支後）約為120.8百萬港元。



香港公開發售將於2019年12月31日（星期二）開始，並於2020年1月9日（星期四）正午十二時結束。最終發售價及分配結果預計將於2020年1月15日（星期三）公佈。雋思集團的股份預期將於2020年1月16日（星期四）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為1412，每手買賣單位為2,000股股份。



國泰君安融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人；國泰君安證券（香港）有限公司為獨家全球協調人及獨家賬簿管理人；國泰君安證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司及高誠證券有限公司為聯席牽頭經辦人。



投資摘要

歷史悠久的紙製品製造及印刷服務供應商

雋思集團已積累逾30年的紙製品製造及印刷經驗。集團供應豐富的產品包括桌遊、賀卡、幼教用品、包裝彩盒以至禮品及其他，以滿足廣大客戶群的不同需求。除根據OEM客戶的規格製造產品外，我們亦為客戶提供增值及度身訂造的產品工程服務，幫助客戶將創意轉化為商業化產品。根據產品設計，該等增值服務可能涵蓋紙張力學設計及產品結構。



此外，集團專注於研究及開發，以提高生產效率。集團定制一條涵蓋整個生產過程的綜合自動化紙牌遊戲生產線，能將已印刷的紙張轉化為可交付的整套紙牌遊戲。集團亦已開發一部遊戲卡自動裝盒機並獲得專利，以實現紙牌遊戲包裝程序的完全自動化。



與主要客戶建立穩定而長期的業務關係

有賴集團一致的產品品質、先產能力以及工程專業知識，雋思集團與其主要客戶建立長久的業務關係。主要客戶包括國際賀卡出版商Hallmark、全球學習發展及遊戲公司美泰及一間全球遊戲及娛樂公司，合作關係由8至18年不等。



自從2002年，集團與最大客戶Hallmark建立了穩定的業務關係，並得到Hallmark的認可，分別於2013及2014年獲頒發「精益製造供應商」、於2015年獲頒發「優質供應商」，並獲「2016年度最佳供應商」及「2018年度最佳供應商」獎項。



擁有豐富的製造及印刷經驗及綜合生產能力

雋思集團於廣東東莞及鶴山運營兩個主要生產場地，且配備全面的機械設備。為了應付「小批量、多品種」訂單的市場需求及抓住網絡零售增長機遇，集團已成立數碼生產中心，該中心擁有數碼印刷及加工機器，能短時間內完成產品數量較少的訂單，獲取較高的毛利率。集團亦擁有為若干主要OEM客戶定制的自動化生產線，以滿足其特定產品的需求。



致力於技術開發及採用管理工具

雋思集團致力技術開發，採用網上數碼商業模式，以配合不斷轉變的科技發展，擴大市場佔有率和客戶基礎。集團已開發5個主要自營網站，接受網絡訂單，並進行生產加工，自付款至交付通常在2至7天內完成。集團亦採用了不同的管理工具，例如精益製造及快速反應製造，以提升效率及生產力，而且已取得中國6項發明專利，以及2項實用新型專利的註冊。



擁有全面的品質管理系統，確保提供優質的產品以及製造及印刷服務

集團的品質保證體系專注整個生產程序品質的預防計劃及措施。在品質工程方面，集團就原材料及產品的產品安全測試制定測試及檢驗計劃，並由集團的全資附屬公司東莞雋思檢測進行。東莞雋思檢測獲不同國際專業機構認可，合資格根據美國及歐盟各國的玩具、包裝及一般商品標準及指引等國際標準進行檢測。主要客戶通常委託集團於成品運至指定倉庫或出口口岸之前進行最終品質控制。



經驗豐富且敬業的管理團隊

雋思集團的管理團隊多年來累積豐富的紙製品製造及印刷行業知識及經驗。集團的創始人鄭穩偉先生及楊鏡湖先生均擁有超過30年的印刷業經驗，共同領導雋思集團成為歷史悠久的紙製品製造及印刷服務供應商。



未來業務策略

提高生產能力和經營靈活性

雋思集團將透過與現不受中美貿易戰影響的東南亞製造商及生產設施擁有人合作，擴大業務能力和中國境外業務。集團計劃於2020年底前通過分包安排，將（包括但不限於）須繳納或可能須繳納美國關稅的大多數的主要產品的端到端生產從中國遷至越南。



此外，集團計劃在中國境外建立自己的生產場地，並於2021年底前在越南收購廠房。越南的新廠房配備配套機器，並招聘具有特定技能及知識的工人，以進行集團大多數的主要產品的端到端生產。集團計劃將更多的外判業務轉換為內部生產業務，進一步鞏固其作為製造商的地位，同時相較外判，長遠能節省製造成本，更靈活經營業務，及更好控制產品品質及交付。



優化產品組合及生產專業度

為確保有充足產能以優化產品組合、生產更高毛利率產品、提高盈利能力，集團認為把生產能力重新配置到鶴山至為重要。集團自2018年10月將部份桌遊及幼教用品生產設施自東莞工廠搬至鶴山工廠，及將兩廠之間的產能重新分配。相關搬遷預計在2020年12月大致完成。集團亦計劃在鶴山廠興建新的生產廠房，計劃該總建築面積為23,444平方米；預計於2021年底竣工。



為優化產品組合，以生產毛利率更高的產品（即桌遊及幼教用品），集團擬擴大其OEM客戶群，透過在更多國家參加國際貿易展會、展覽會及會議以於新的地理位置尋求新機遇，並擴大地域覆蓋範圍。集團亦繼續擬透過宣傳其網站擴大客戶群和讓收益來源多元化。集團計劃繼續應用眾多數碼營銷策略以及傳統營銷策略，推廣其品牌，現正為旗下的網站添加更多語言選項，及增加產品供應，以擴大目標客戶群，滿足潛在客戶的需求。



提升資訊科技基礎設施

隨著網路零售日益普及，集團將持續開發及改善其自營網站，有效地不受地域限制接，拓展更廣泛的客戶群，帶來更多銷售，並透過自身的技術實力與企業客戶共同尋找新的商機。有見製造技術自動化及數據交換的增長趨勢，集團計劃透過推行工業4.0，打造「智能工廠」，以提升其競爭優勢。為此，集團計劃提升資訊科技基礎設施及升級香港與中國內地現有的資訊科技基礎設施，包括建立雲端系統、以及在東莞建立數據儲存庫，方便從生產流程收集大數據。



所得款項用途

假設發售價為每股發售股份1.25港元（即指示性發售價範圍的中位數），估計自全球發售所得款項淨額（扣除包銷開支、佣金及相關開支後）將約為120.8百萬港元。集團擬按下列方式應用該等所得款項淨額：



用途 / 百分比

- 提高生產能力及經營靈活性：52.5%

- 將產能重新分配至鶴山及提升運營效率，優化產品組合及生產專業度：25.0%

- 提升技術能力及升級資訊科技基礎設施：11.7%

- 用作營運資金及其他一般企業用途：10.8%



財務表現

截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月

2016 2017 2018 2018 2019

千港元 千港元 千港元 千港元(未經審核) 千港元

收益 886,343 1,079,630 1,162,979 509,106 564,858

毛利 271,021 275,663 282,067 109,449 160,740

經調整年╱期內溢利 89,835 78,889 71,544 9,146 24,343



有關雋思集團控股有限公司

雋思於1985年在香港成立，按2018年的出口額計算，是中國最大的紙質桌遊產品及相關產品生產商及中國第二大紙質賀卡生產商。集團與美國及歐洲各國的主要客戶，如Hallmark及美泰等國際品牌，已建立穩定及長遠的業務關係，並透過OEM及其自營網站，提供產品涵蓋五個主要類別：(i)桌遊、(ii)賀卡；(iii)幼教用品；(iv)包裝彩盒；及(v)其他產品。集團在中國東莞及鶴山設有兩個主要生產場所。





Dec 30, 2019, 18:41 HKT/SGT

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