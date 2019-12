Monday, 30 December 2019, 18:25 HKT/SGT Share: 傳遞娛樂攬獲5項大獎,多元佈局終見成效

香港, 2019年12月30日 - (亞太商訊) - 談“娛”色變的2019年已經過去,在這段勢愈“雪藏”整個娛樂圈的行業大冰期中,依然有逆勢成長的平台。傳遞娛樂有限公司(簡稱“傳遞娛樂”)作為行業內多元化的影視傳媒集團,2019年在人才、資本、業務等方面實現多點開花。











































人才方面,積極構建人才矩陣,簽約李小明、吳強、李雁倩、束煥、蘇彪等優秀編導;資本層面,收購楊超越經紀公司聞瀾,將頂級流量楊超越簽至旗下;業務層面,輸出《喜歡你我也是》、《少年江湖物語》等優質劇綜作品,並將在2020年推出多部影視綜作品;同時,不斷探索紅人業務、短視頻業務、產研業務,致力於打通電商通路。憑藉夯實的業務基礎,挖出了寒冬中的碩果,獲得市場和行業的雙重認可。



攬獲三項行業大獎 交出2019滿意成績表



整個12月,傳遞娛樂的“錦鯉”體質表露無遺,一時間成為“深交會”、“金河豚”、“金骨朵”三大行業盛典“收割機”:



12月10日,在2019中國(深圳)國際電視劇節目交易會上,傳遞娛樂旗下厚海文化獲選“年度創新成長力製作機構”;由其創制堪稱今年夏天的口碑之作,豆瓣評分7.8的反套路武俠輕喜劇《少年江湖物語》同時榮獲“年度優秀劇集”。



隨後,在12月18日由娛樂資本論主辦的“金河豚獎”中,厚海文化又捧獲“最具影響力綜藝公司”大獎;在剛剛結束的被譽為“網路影視奧斯卡”的第四屆金骨朵網路影視盛典上,傳遞娛樂出品的爆款綜藝《喜歡你我也是》獲得“年度精品網路綜藝”;旗下簽約的年輕導演吳強則獲得“年度人氣網路劇導演”獎。



有人調侃這是承應了先前收購楊超越經紀公司聞瀾(上海)文化傳媒有限公司的“福報”。但對於一家影視娛樂企業而言,實則每一份榮譽都來之不易,背後都是品牌、團隊、藝人等多方的共同努力。



旗下藝人持續霸屏,呈獻多部流量口碑“雙高”爆款劇



如今傳遞娛樂旗下最炙手可熱的藝人當屬楊超越,她憑藉上半年火箭少女101高密度曝光後熱度依舊不減,仿佛自帶“流量磁場”多次佔據微博、知乎熱搜榜前排,以楊超越名字命名的微博話題更是驚獲百億閱讀量。還受邀連續第二年參加巴黎時裝周,成為MiuMiu品牌下擁有MiuMiu Select專屬衣櫃的唯一中國藝人。



楊超越通過綜藝節目《創造101》走上演藝之路,並希望通過自身的努力和時代給予的機遇,進一步在影視劇領域學習並站穩腳跟。由她出演女主角的《極限17:羽你同行》入圍“微博年度百部優秀劇集作品”,楊超越本人也因初出茅廬卻渾然天成的表演而備受關注。2020年,楊超越將繼續由偶像藝人向實力青年演員扎實轉變。由她擔當女主或主演的《仲夏滿天心》、《神醫凰后》、《將夜2》也將陸續上線播出,同時還有一部特別出演作品《長安諾》預計也會在年中同步上線。



此外,楊超越還在隨團積極籌備明年火箭少女101的巡迴演唱會和相關綜藝節目。在商業領域憑藉良好的形象,順利成為“七度空間space7品牌代言人”。



傳遞娛樂加盟合作藝人李一桐在2019年的表現也是可圈可點。因《劍王朝》劇中角色被網友親切稱為“小姨”。並在2019年度微博電影之夜當選“微博最受期待電影新力量”以及權利榜當選“2019年度最具潛力女演員”稱號。



其主演的熱播劇《鶴唳華亭》、《劍王朝》、《海棠經雨胭脂透》堪稱追劇党的福音。其中,《鶴唳華亭》豆瓣評分7.4,微博話題#鶴唳華亭#閱讀量突破13億,#劍王朝#微博話題也喜提16億閱讀。



明年李一桐的電影《我在時間盡頭等你》將最先在情人節檔期上映。此外,她還在《愛我就別想太多》、《大唐女兒行》、《特戰榮耀》、 《只為那一刻與你相見》、《了不起的女孩》六部劇中擔綱女主角。



在傳遞娛樂眾多加盟合作的優秀藝人中趙露思的表現也極為突出。憑藉出色演技在電視劇《最動聽的事》、《青囊傳》、《天雷一部之春花秋月》和院線電影《藍色生死戀》中出演女主角。同時,還在熱門綜藝《聲臨其境》第二季中擔任嘉賓學員。明年,由趙思露擔任女主的劇集《三千鴉殺》、《傳聞中的陳芊芊》、《喜歡你》也將與觀眾見面。



除了楊超越、李一桐、趙露思,傳遞娛樂還與悅凱娛樂建立了獨家戰略合作關係,與悅凱娛樂旗下包括楊洋、宋茜、吳尊等當紅藝人實現深度合作。與此同時,傳遞娛樂旗下新銳藝人劉奕暢還在第六屆橫店影視節文榮獎上榮獲“未來之星獎”。



創作團隊注入新活力 優質輸出收割劇綜市場



對於娛樂公司而言,優質的內容和輸出能力是其生存的根本。因此2019年娛樂公司均在積極招攬內容創作人才,希望通過提升自身內容輸出能力在業內佔據一席之地。



作為行業新貴的傳遞娛樂,也在不斷構建自己的內容創作矩陣。旗下聚集了一批如束煥、蘇彪、李小明、吳強、李雁倩等富創作力的優秀編劇、導演。其中,在今年金骨朵網路影視盛典上被評為“年度人氣網路劇導演”的吳強導演深諳年輕觀眾需求,將套路和反套路植入創作之中,其代表作《奈何boss要娶我》榮獲“年度十大精品劇集”並入圍2019初心榜“年度五大青年導演”。明年,他還將為觀眾帶來《奈何boss要娶我》第2部和第3部、《將軍家的小娘子》以及《你是我的英雄》等優秀作品。



2019年,著名編劇束煥擔任熱映電影《鼠膽英雄》的導演和編劇,還出任《雪人奇緣》中方顧問導演,同時亦當選北京電影家協會副主席,出席第28屆中國金雞百花電影節中國電影製片人聯席論壇。明年他還將傾力呈現《德雲茶樓》、《天坑鷹獵》及《禍悉尼》三部精彩作品。



旗下著名編劇蘇彪也將在明年為我們帶來網台劇《我的鑔神爸爸》和《人生會議》兩部作品,並且會攜手束煥先生連袂製作優酷定制劇《動物新世界》。



綜藝、劇集“雙開花” 2020或將實現“豐收”



今年的劇綜市場異常火爆,相繼出現了多部爆款劇綜作品。在同類競爭的壓力之下,傳遞娛樂在綜藝上依然有不俗表現。推出的情感真人秀節目《喜歡你我也是》廣受好評,豆瓣獲得7.2分的優質口碑。



根據傳遞娛樂公開信息顯示,明年將陸續推出《喜歡你我也是2》,以及由原班人馬打造的全新類型綜藝節目《青春潮商社》,該節目將邀請8位見習生進入同一家MCN機構,邀請知名紅人、教練,通過培養、考核、助推等形式,最終只有1名見習生能獲得頂流資源,成為TOP級帶貨達人,新穎的題材相信又會帶給觀眾更多驚喜。



在影視劇集方面,傳遞娛樂也有幾部重頭戲即將上線,包括由《雍正王朝》、《牽手》總編審吳兆龍親自監督劇本,致力打造“職場版琅琊榜”的《理想之城》;號稱“文壇常青樹”張欣的現實主義力作《千萬與春住》,作品聚焦都市女性的諸多人生命題;由熱播劇《白夜追凶》作者同名小說改編的網路劇《刀鋒上的救贖》;更有與《三生三世十裡桃花》比肩的殿堂級仙俠網文超級劇《半城風月》也將如期上線。



雙11、雙12戰績大捷 紅人生態優勢漸顯



隨著直播、短視頻等娛樂形式的不斷崛起,互聯網環境日趨複雜,一方面給行業帶來不少挑戰,另一方面也帶來了不少彎道超車的機會。傳遞娛樂目前已簽約人氣紅人石彎彎、Sasaaaa,並且在雙11當天都交上了不錯的成績表:石彎彎雙11當天總GMV達160萬,支付件數38714件,支付買家數4000人,流覽量44萬人;Sasaaaa雙11當天位居巔峰主播榜TOP2,擁有72萬熱度,總GMV超400萬,訂單數多達32000份,點贊量超200萬。



另外,旗下紅人李奇潭還在今日頭條時尚盛典榮獲“行業專家”稱號,傳遞娛樂還順利簽下時尚潮服類頭部帳號feka大王,這些都標誌著傳遞娛樂所打造的紅人矩陣品類更加趨於專業、完善、多元,為日後真正實現“互聯網+泛娛樂”領域內的可持續發展夯實基礎。



積極探索短視頻新領域 充分釋放品牌聯動勢能



明年傳遞娛樂旗下傳遞夸克將以束煥、蘇彪兩大知名編劇和青年導演吳強為核心驅動,為短視頻專案提供精品內容創作及優質製作服務,集中集團優勢資源,充分挖掘內容,實現編劇、導演、藝人、紅人之間真正的互補,打造爆款短視頻帳號,實現穩定商業變現,將短視頻創作打造成傳遞娛樂又一“巨擘”。



傳遞夸克還將與集團旗下其他子公司充分發揮聯動效應,由傳遞未來、傳遞繆斯兩大紅人運營公司提供紅人資源及專業帳號運營支援;由傳遞爍馳提供豐富品牌合作資源與行銷策略;由傳遞眾星、聞瀾傳媒提供優質藝人合作資源,協力推動短視頻專案的理想發展。此外,傳遞夸克還將於2020年陸續推出成熟藝人與素人兩種類型的喜劇劇情類短視頻專案,並與多家短視頻平台達成深度合作。



值得一提的是,參與到厚海文化《青春潮商社》、《喜歡你我也是2》等高品質網綜節目中的高人氣素人也將有機會參與傳遞夸克短視頻專案。傳遞娛樂還積極致力於包括美妝、食品、珠寶、潮玩等產品在內的自主品牌開發,可通過傳遞夸克短視頻專案對自主產品進行推廣,在集團內部形成產銷一體的生態閉環。



告別2019,2020期待依舊。“春天”將至,拭目以待傳遞娛樂重新定義娛樂。







Dec 30, 2019, 18:25 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network