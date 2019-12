Sunday, 29 December 2019, 11:27 HKT/SGT Share: 背靠國家政策 香港業務獲牌照 中國再保險全球化進入「躍升期」

香港, 2019年12月29日 - (亞太商訊) - 近日,中國再保險(01508. HK)發佈了一份自願性公告,公司旗下中國再保險(香港)股份有限公司獲香港保險業監管局授權在香港或從香港經營保險業務,該公司註冊資本為港幣20億元,主要業務為人身再保險業務。







幾乎是與此同時,國際知名評級公司標普認為中國再保險(香港)的評級應該與母公司的集團信用狀況持平,授予其「A」發行人信用評級和財務實力評級,展望「穩定」。標普預期,作為最終母公司中國再保險(01508. HK)集團的核心子公司,中國再保險(香港)將得到來自母公司及時和強有力地長期支援。



專注于保險行業的全球信用評級機構AM Best(貝氏)亦於2019年12月17日授予中再香港「A-級(優秀)」財務實力評級(FSR) 及「a-級」長期發行人信用評級(ICR)。按貝氏的資本充足率(BCAR)衡量,中再香港的風險調整後資本預計在當前和短期之內仍將保持在強勁水準。貝氏預計,公司在未來五年的資本和盈餘將受益於利潤保留而逐步提升。



中國再保險(香港)此次在香港獲得執業牌照,是繼2018年底成功收購英國橋社之後,中國再保險(01508. HK)集團全球化戰略的再一次佈局,也反映了國際評級公司的普遍預期:在人壽再保險產品方面,中再香港將在母公司的海外擴張戰略中發揮不可或缺的作用。



中再香港是中國再保險(01508. HK)集團首個在香港設立的全資下屬再保險公司,旨在服務於粵港澳大灣區建設及「一帶一路」倡議。粵港澳大灣區是國家重大區域戰略融合發展的重要經濟增長極,香港是大灣區最重要的一員,是粵港澳大灣區保險業發展的重要支柱力量。



據統計,在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中,「保險」二字一共出現了17次堪稱「熱門」。緊靠內地的香港保險市場,是世界保險滲透率較高的保險市場之一,開放與發達相容。資料顯示,2018年香港市場的保費總規模位於全球第17位元,收入為5300多億港元,與上年同比增長8.6%,共有161家獲授權保險公司。中國再保險(01508. HK)集團參與其中,積極在數位創新、模式創新、產品創新等領域拓展新的佈局,使香港作為國際離岸人民幣業務樞紐、風險管理中心功能和國際資產管理中心地位得到進一步強化。



其實,中國再保險(01508. HK)集團的全球化比大多數中資保險公司開展得要早,「十二五」國家規劃以前就已經在全球開展業務。率先於2011年進入英國勞合社市場,設立中再辛迪加2088;新加坡分公司於2016年設立;英國橋社保險集團在2018年被中國再保險(01508. HK)集團全資收購,該案例是迄今最大規模國有保險公司海外併購項目。



截至2019年9月30日止第三季度末,中國再保險(01508. HK)集團總保費收入中境外保費收入佔比超過13%,集團可投資資產規模中境外投資資產規模佔比18%,在中資保險公司中全球化程度位居領先位置。是亞洲第一,全球排名第七位的再保險公司。中國再保險(01508. HK)集團在「十三五」期間,全球化進入「躍升期」。中國再保險(01508. HK)集團通過中再香港業務的運營,在「十三五」戰略執行中拼上了一塊關鍵圖板,在「全球化」方面開創了壽險再保險板塊的先河。



律回歲晚冰霜少,春到人間草木知。中國再保險(01508. HK)集團的全球化佈局愈行愈急,正在越來越多的國際市場和創新領域發揮引領作用,公司成為國際一流綜合性再保險集團的目標日漸清晰。







Dec 29, 2019, 11:27 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network