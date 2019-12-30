Sunday, 29 December 2019, 11:13 HKT/SGT Share: 同業強強聯手實現共贏 中國再保險全球化佈局再進一步

香港, 2019年12月29日 - (亞太商訊) - 走出去，世界就在眼前。中國再保險(01508.HK)是國內唯一的再保險集團，正在將「全球化」作為堅定不移的發展方向，對外提供中國再保險技術服務的能力和吸引力方面不斷增強，已經成為全球再保險市場的主要聯結者。







如今，中國再保險(01508.HK)全球化又下一城。中國銀保監會在2019年8月26日批准中再香港設立；香港保監局於12月16日頒發牌照給中再香港，中國再保險(01508.HK)集團的全球化戰略佈局再添新版圖。



作為中國再保險(01508.HK)集團首個在香港設立的全資下屬再保險公司，中再香港也是中國銀保監會掛牌後首家在香港獲批成立的來自境內保險企業設立的保險機構，並分別於12月16日、17日獲得標準普爾「A」評級和A. M. Best（貝氏）「A-」評級，向市場展現了穩健的資本實力。



香港作為全球第三大國際金融中心，地處「一帶一路」關鍵節點，是粵港澳大灣區四大中心城市之一，在金融、航運、貿易、國際航空以及全球離岸人民幣業務方面佔據樞紐地位，擁有發達的壽險市場，是各大金融企業全球化佈局的戰略要地。



據悉，中再香港項目最早於2016年7月啟動，受市場及監管等客觀因素影響，至今年初才獲准重啟申請工作，中再集團全球化戰略思維始終沒有變，始終保持強大而堅定的戰略定力，高效協同各方資源，攻克一個又一個難關，境內外全部審批手續及籌建工作在短短8個月內就完成了，於歲末成功開業，終於掀開中再香港業務運營的新篇章，這為中再集團落實「一三五」戰略拼上了一塊關鍵圖板，更是壽險再保險板塊「全球化」的破題之舉。



中再香港成立後，將繼承10年來中再壽險與香港客戶形成的良好合作基礎，有效克服離岸服務的弊端、更好地深耕香港市場，為客戶公司提供資料分析、產品研發、風險評估、核保核賠、資本管理及品牌培訓等專業再保險服務，努力去回饋多年攜手、和合共生的合作夥伴。



在業務啟動暨戰略合作簽約儀式上，中再香港分別與中國人壽（海外）、中國太平人壽（香港）及中銀人壽簽署了首批業務合同，並現場簽署戰略合作備忘錄，以期實現更高層次、更深領域的戰略合作和業務發展，開創共贏新格局。中國太平人壽（香港）董事兼行政總裁王鑫在致辭中強調，在知悉中再香港獲批後，中國太平人壽第一時間啟動業務接洽，以實際行動支持中再集團的全球化戰略。希望雙方發揮保險央企的責任擔當，關心香港民生福祉，服務香港經濟建設，為香港地區的穩定繁榮共同努力；中國人壽（海外）副總裁姜濤表示，中再集團與中國人壽同根同源，相知多年，都懷著同樣建設國際一流金融保險集團的「國壽夢」和「中再夢」，在境內外都是民族保險行業的領軍品牌。國壽海外堅信，中再香港是值得託付的合作夥伴，期待未來雙方在各領域攜手共同創造價值、服務國家戰略，「再」譜合作新篇。



截至2018年底，中再集團已與海外31家保險機構建立「一帶一路」合作關係，可為全球135個國家和地區的中國海外利益業務提供本機服務。中再集團的持續努力，已經為「製造強國」、「一帶一路」、「災害救助」、「健康中國」等國家戰略做出自己的貢獻。







Dec 29, 2019, 11:13 HKT/SGT

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