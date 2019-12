Friday, 27 December 2019, 17:42 HKT/SGT Share: 寶龍商業管理控股有限公司發售價及配發結果公告

香港, 2019年12月27日 - (亞太商訊) - 寶龍商業管理控股有限公司(「寶龍商業」或「公司」) 今天宣佈全球發售(「全球發售」)股份(「發售股份」)的配發結果。發售價(「發售價」)已經釐定為每股發售股份9.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股發售股份9.50港元計算,公司估計將收取全球發售的所得款項淨額約1,336.0百萬港元(經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支,並假設公司授予獨家全球協調人要求公司按照發售價在國際發售項下額外發售上限為22,500,0000股的股份(佔首次全球發售股份的15%)以行使國際發售項下的超額配售(「超額配股權」)未獲行使)。



供香港公眾人士認購(「香港公開發售」)項下初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲43,358份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商提出的有效申請,認購合共798,597,500股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數15,000,000股的約53.24 倍。



由於香港公開發售超額認購情況相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目逾50倍,以及根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售的發售股份(「國際發售」)獲超額認購,故已應用招股章程「全球發售的架構-香港公開發售-重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序。合共45,000,000股股份已由國際發售重新分配至香港公開發售,令香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至60,000,000股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數40%(任何超額配股權獲行使前)。



國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,而國際發售中已超額分配22,500,000股股份。合共880,280,865股股份獲認購,佔初步提呈供國際發售項下可供認購135,000,000股股份的6.52倍。國際發售的發售股份最終數目為90,000,000股股份(包括根據優先發售提呈發售的14,369,156股預留股份),佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數60%(超額配股權獲行使之前)。合共45名承配人已獲配發三手或以下買賣單位股份,佔國際發售項下承配人總數約28.302%。



合共接獲合資格寶龍股東28份根據優先發售以藍色申請表格提出的有效申請,認購合共27,769,957股預留股份,相當於優先發售項下初步可供認購的預留股份總數14,369,156股約1.93 倍。14,369,156股股份已分配予合資格寶龍股東。



就全球發售而言,公司已向國際包銷商授出超額配股權,該超額配股權可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起直至2020 年1 月18 日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30 日)止期間隨時行使,藉此要求本公司按發售價配發及發行最多合共22,500,000股股份(合共佔全球發售項下初步提呈發售的股份的15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。



按發售價每股發售股份9.50港元計算,以及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。和盛海外控股有限公司已認購8,196,500股發售股份,遼寧永輝超市有限公司已認購8,196,500股發售股份,許連捷先生已認購8,196,500股發售股份,以及Orchid China Master Fund已認購4,918,000股發售股份。基石投資者已認購合共29,507,500股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約19.67%(假設超額配股權未獲行使)及佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約4.92%(假設超額配股權未獲行使)。



農銀國際融資有限公司為獨家保薦人和獨家全球協調人;農銀國際融資有限公司、興證國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、克而瑞證券有限公司、中泰國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。



寶龍商業管理控股有限公司

根據弗若斯特沙利文的資料,按截至2018年12月31日的在管建築面積計算,寶龍商業管理控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司,「集團」)為中國領先的商業運營服務供應商。截至2018年12月31日,集團有45處在管零售商業物業,總在管建築面積約為4.5百萬平方米(不包括停車場)。就截至2018年12月31日的在管建築面積(不包括停車場)而言,集團在中國所有商業運營服務供應商之中排名第四,市場份額為0.8%。自1993年成立以來,集團已發展為管理及運營零售商業物業的領導者。按目標消費者、物業位置及面積以及物業類型計算,集團是為數不多擁有管理多元化零售商業物業組合專長及能力的中國商業運營服務供應商之一。截至2019年6月30日,集團有45處在管零售商業物業,總在管建築面積約為6.4百萬平方米,而集團已訂約為總共59處零售商業物業提供商業運營服務,總合約建築面積約為7.5百萬平方米。集團亦向住宅物業、辦公大樓及服務式公寓提供住宅物業管理服務。於2019年6月30日,集團住宅物業管理服務分部下有44處在管物業,總在管建築面積為約10.6百萬平方米,而集團已訂約管理69處物業,總合約建築面積約為17.1百萬平方米。







Dec 27, 2019, 17:42 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network