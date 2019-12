Friday, 27 December 2019, 09:01 HKT/SGT Share: 攜手中石油,宏華開啟全電動壓裂新篇章

成都, 2019年12月27日 - (亞太商訊) - 全球能源智慧開發方案提供商宏華集團有限公司(股票代碼:196.HK,以下簡稱“宏華集團”或“宏華”)近日宣佈與中國石油天然氣集團有限公司附屬公司簽訂協定,向中國四川長寧某葉岩氣開發平臺提供全電動壓裂工程服務,服務協定總金額超過5000萬人民幣。



現場圖



在本協定中,全電動壓裂服務將使用由巨集華獨立研發的6000HP電動壓裂泵、電動混砂撬、電動供液撬、智慧指揮控制中心等成套葉岩氣開發壓裂裝備。通過自主研發與行業合作,宏華正積極踐行裝備與服務協同發展的戰略。



宏華集團總裁張弭表示:“該協定標誌著巨集華在葉岩氣壓裂領域的業務範圍從單一的泵注服務向提供全套電動壓裂服務逐步拓展,也同時體現了客戶對巨集華電動壓裂產品和前期服務的認可。巨集華將不負客戶的信任,進一步鞏固自身業務能力,期待未來與更多海內外油服行業領軍者合作的機會!”



今年七月,宏華向四川威遠和重慶永川的業主方提供了全套電動壓裂裝備。截至目前,宏華是國內唯一實現大規模商業化電驅壓裂泵注服務的企業,也是除中石油、中石化和中海油外,在葉岩氣領域唯一能使用自主研發的核心裝備提供葉岩氣鑽探及壓裂一體化解決方案的中資企業。



關於宏華集團

宏華集團有限公司為香港主機板上市公司(股票代碼196.HK),是中國航太科工集團有限公司旗下的能源裝備發展主平臺。作為全球領先的陸地鑽采設備製造商之一及中國最大的陸地石油鑽機出口商,宏華主要從事研製陸地鑽探設備(包括鑽機、核心零部件、井下工具等)、陸地完井設備(包括壓裂成套設備等)、海洋鑽井模組及裝備,以及提供陸地油氣勘探開發的相關工程服務。憑藉其強勁研發能力、優質生產設施及成熟的國際銷售網路,巨集華的產品約80%銷往世界各地的知名企業,包括主要產油區如北美、中東和新興市場如南美、南亞、俄羅斯、中亞及非洲等地區。未來,宏華將繼續聚焦核心業務,並在非常規油氣、能源+互聯網領域加大資源配比,成為油氣行業國際領先的企業。







