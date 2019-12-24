Tuesday, 24 December 2019, 20:01 HKT/SGT Share:

來源 麗年國際控股有限公司 麗年國際控股有限公司宣布擬在香港聯合交易所有限公司主板上市 全球發售500,000,000股每股發售價0.25港元至0.31港元的普通股，

預計將籌集所得款項淨額約9,350萬港元



香港, 2019年12月24日 - (亞太商訊) - 麗年國際控股有限公司（“麗年國際”或“公司”，及其子公司，統稱為“集團”）今天宣布擬議中的股票上市詳情 （全球發售）在香港聯合交易所有限公司（香港交易所）主板上市。



投資亮點

- 遍及消費類EMS價值鏈的高度綜合及全方位服務，具備製造多樣化產品組合的能力以及高效的生產流程

- 與國際知名及行業領先品牌擁有人的戰略合作以及穩定和悠久的業務關係

- 強大的技術實力及產品開發能力助業務進軍新市場

- 堅定承諾在製造過程中嚴守質量關



麗年國際計劃全球發售發行合共500,000,000股股份，包括50,000,000股香港發售股份和450,000,000股國際配售股份，發售價介乎每股0.25港元到0.31港元。香港公開發售（視乎超額配股權行使情況而定）將於2019年12月27日（星期五）上午9:00開始，並於2020年1月2日（星期四）中午12:00結束。配股結果將於2020年1月9日（星期四）公佈。預計將於2020年1月10日（星期五）開始在香港交易所進行股票交易，股票代號為9918。



華高和昇財務顧問有限公司擔任獨家保薦人。有關全球發售，華金證券（國際）有限公司、雅利多證券有限公司及光銀國際資本有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席率頭經辦人。



麗年國際已與兩名基石投資者（“基石投資者”）簽訂了基石投資協議（“基石投資協議”）。 根據基石投資協議，基石投資者已同意，在一定條件下，按要約價認購一定數量的要約股份，總金額約為4000萬港元（基石配售）。 基石配售下的發售股份在上市日期起六個月的期間內受到出售限制。



公司概況



麗年國際是一家成熟的電子製造服務（EMS）提供商，為客戶提供一站式解決方案，尤其是消費電子產品。麗年國際提供全面的服務，包括設計開發與優化，提供技術意見和工程解決方案，材料的選擇和採購、生產、質量控制和物流管理。



根據歐睿報告，麗年國際是中國15大消費類EMS供應商（按2018年的收益計）中唯一未上市的公司。集團的解決方案旨在整合電子元件（如內嵌軟件和PCB的微控制器及微處理器）與機械及機電元件，以組成多功能模組，從而促成客戶電子製成品的整體功能。麗年國際的製造服務交付的產品包括PCBA、多功能模組及電子製成品，涵蓋的應用範圍包括霧化產品、電器、商業控件及暖通空調等。



業務模式



作為一家向客戶提供綜合服務的EMS供應商，麗年國際不僅為客戶提供製造服務，亦提供供應鏈各階段從產品開發、產品設計優化、樣本設計、材料採購、生產管理、質量控制到物流及交付的增值服務。



麗年國際尤為重視產品開發過程，這一過程令集團可與客戶進行產品設計，並與彼等就產品開發及產品設計優化進行合作和聯動，集團相信此舉有助確保產品的功能及為客戶進行批量生產的商業可行性。



財務亮點



集團於2016年度、2017年度及2018年度的總收益分別為約687.7百萬港元、1,232.7百萬港元及1,257.3百萬港元，代表三年來錄得複合年增長率約35.2% 。截至2019年6月30日的六個月，集團的總收益為527.6百萬港元。



由於毛利率相對較高的霧化產品貢獻的收益增加及應用於霧化產品的若干新產品的毛利率對比其他產品相對較高，集團的毛利及毛利率分別由2016年度的135.7百萬港元及19.7%增加至2018年度的295.6百萬港元及23.5%。截至2019年6月30日的六個月，集團的毛利及毛利率分別為122.7百萬港元及23.3%。



於2016年度、2017年度、2018年及2019年首六個月，集團的年/期內溢利分別為1.0百萬港元、74.2 百萬港元、77.0 百萬港及18.4 百萬港元，淨利率則分別為0.1%、6.0%、6.1%及3.5%。除2019年首六個月的非經常性上市開支9.0百萬港元外，集團的期內淨利27.4 百萬港元。



競爭優勢



不同於僅專注於生產流程若干階段的傳統製造商，麗年國際提供綜合及全方位的服務，遍及消費類EMS價值鏈的中下游。高度綜合的EMS業務模式已幫助集團定位為客戶的產品開發夥伴及供應鏈前端的價值創造者來製造多元化的產品範圍。



除此之外，麗年國際有著與國際知名及行業領先品牌擁有人的戰略合作以及穩定和悠久的業務關係。這證實了麗年國際具競爭力的品質，如良好的質量控制、強大的產品開發能力及雄厚的技術實力。集團認為，吸引新客戶及進軍新市場的能力歸功於集團與行業領先廠商的長期合作關係，因為此舉不僅提升麗年國際的公司形象及聲譽，亦讓麗年國際能夠獲得穩定的訂單流，確保經常性收益來源。



麗年國際致力於憑藉強大的技術實力及產品開發能力脫穎而出，以把握具高增長潛力的新市場的業務機遇。集團在電機及電子工程設計，尤其是模組設計、軟件及固件開發以及無線產品設計方面的核心競爭力，使麗年國際能夠向客戶提供一站式定制EMS解決方案。集團認為，麗年國際對消費類EMS行業深刻的了解及技術實力以及強大的產品開發能力讓麗年國際能夠向不同行業的客戶提供解決方案，並與消費類EMS行業不斷演化的技術保持同步，而麗年國際的技術實力亦有助於開發未來的產品，這些產品能夠幫助擴闊麗年國際的產品組合，讓集團能夠進軍新的細分市場。



麗年國際堅定地承諾於製造過程中嚴守質量關。展望未來，麗年國際認為他們增長的主要驅動力是品牌擁有人繼續趨於向EMS供應商外包製造業務及物聯網相關解決方案的迅猛發展及普及致力於憑藉強大的技術實力及產品開發能力脫穎而出，以把握具高增長潛力的新市場的業務機遇。麗年國際採納全面品質管理(TQM)原則，並為員工提供有關質量保證方面的持續培訓。此外，麗年國際實行嚴格的質量保證及檢驗，範圍覆蓋從材料採購到開展材料來料質量保證，再到生產過程中的工序間檢驗及電子製成品的出廠質量保證的整個製造流程。此外，麗年國際內部亦落實開發追蹤系統，記錄各批次產品所用材料的詳情。麗年國際的所有產品均會在生產流程貼上編碼。麗年國際的嚴格質量保證制度讓麗年國際能夠以具成本效益的方式向客戶交付一致可靠的產品及服務。



根據歐盟報告，預計於2019 年至2023 年間將按5%以上的複合年增長率增長。在中國市場，預計消費類EMS在2019年至2023年間的複合年增長率為7.6%，有著物聯網的快速發展，行業整合優化營運和資源及國家行業政策的持續支持。對於歐盟市場，預計到2019年至2023年間，歐盟消費電子EMS行業的總收益將比2014年至2018年間的增長略快，複合年增長率為1.2％，2023年將達到55億歐元。歐盟消費者對電子產品的強烈需求以及中東歐消費類EMS公司的強勁表現將推動該行業的發展將推動行業的發展。對於北美市場, 消費類EMS產品收益將繼續受到與智能家居、物聯網、醫療保健、移動電話、電腦及其他智能設備應用相關更為先進的技術和產品需求的推動。消費類EMS行業預計將從2019 年的527 億美元增長到2023 年的574 億美元，複合年增長率為2.2%，基於上述消費電子產品行業不斷增長的需求，麗年國際於未來將繼續鞏固他們在消費類EMS行業的領先地位，提升集團的整體競爭力及擴大集團的市場份額。



麗年國際行政總裁兼執行董事曾明哲先生載道:「我們很高興看到集團歷史上的重要里程碑之一。通過在香港交易所主板上市，我們將進入國際資本市場。這不僅將拓寬我們的資本和股東基礎，而且還將為我們提供資金來為我們的擴張計劃提供資金，這將最終鞏固我們在行業中的地位並進一步增強我們的競爭優勢，從而驅動集團的長期發展。」



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資料摘要



發售詳情:

發售股份數目：500,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）

香港發售股份數目：50,000,000股股份（可予重新分配）

國際配售股份數目：450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定）

每股發售價：介於0.25港元至0.31港元之間

每手股份數量：8,000股

面值：每股0.01港元

公開發售期：2019年12月27日（星期五）早上九時至2020年1月2日（星期四）中午12時

公佈股份配售和發售結果：2020年1月9日（星期四）

預計上市日期：2020年1月10日（星期五）

股份代號：9918



所得款項用途:

假設發售價每股發售股份0.28 港元（即指示性發售價範圍每股發售股份0.25 港元至0.31港元的中位數），集團估計來自全球發售的總所得款項淨額（經扣除包銷費用及集團就全球發售應付的估計開支）將約為93.5 百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。集團現時擬將所得款項淨額按以下方式使用：



所得款項用途 / 佔所得款項淨額百分比 (%)

- 在東南亞地區及中國擴展製造平台增加集團的產能：約35.0%

- 購置新機器及設備以及升級現有東莞生產廠房的生產設施提升集團的生產效率及能： 約26.3%

- 加強集團開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力：約5.5%

- 加強集團在北美及歐洲市場的營銷能力：約5.8%

- 升級集團的MES及資訊科技基礎設施：約3.5%

- 償還一筆資本開支銀行貸款：約14.5%

- 一般營運資金撥付資金：約9.4%



過往業績概要:



截至十二月三十一日止年度 截至六月三十日止六個月

千港元 2016 2017 2018 2018* 2019

收益 687,659 1,232,653 1,257,295 709,535 527,594

毛利 135,717 252,379 295,637 170,309 122,688

毛利率 19.7% 20.5% 23.5% 24.0% 23.3%

除稅前溢利 611 91,777 96,159 61,092 23,662

年/期內溢利 982 74,172 77,018 49,420 18,449

純利率 0.1% 6.0% 6.1% 7.0% 3.5%

*未經審計





Dec 24, 2019, 20:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



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