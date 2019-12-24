中再香港獲牌照 深耕全球化佈局

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|Tuesday, 24 December 2019, 17:08 HKT/SGT
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香港, 2019年12月24日 - (亞太商訊) - 評級機構惠譽報告稱，中國保險行業前景展望維持穩定，保險公司正向尋求穩定保費收入及提高利潤率的業務結構持續轉型。近年來，中國保險業發展迅速，中國保費規模已位居世界第二，對全球保費收入貢獻接近一半。
2019年前8個月，中國保險業實現原保險保費收入3.10萬億元（31,028億元；人民幣，下同），同比增長13.04%。其中，財產險業務實現保費收入7,686億元，同比增長8.16%；人身險業務實現保費收入23,342億元，同比增長14.74%。作為全球第三大國際金融中心，香港不僅處於「一帶一路」關鍵節點，同時也是粵港澳大灣區四大中心城市之一，擁有著極其發達的壽險市場。
2019年12月16日，中國再保險集團（1508.HK）於香港設立的首個全資下屬再保險公司中國再保險（香港）股份有限公司（「中再香港」）正式獲得香港保監局頒發牌照。繼獲發牌照後，中再香港分別與中國人壽保險（海外）股份有限公司、中國太平人壽保險（香港）有限公司及中銀集團人壽保險有限公司簽署了首批業務合同。
在此之前，中再集團已與海外31家保險機構建立「一帶一路」合作關係，可為全球135個國家和地區的中國海外利益業務提供本地化服務。除了積極投身國家戰略外，中再集團還重點佈局全球化發展戰略，近年來先後在英國、愛爾蘭、丹麥、阿聯酋、澳大利亞、新加坡等9個國家和地區設立海外機構。
2019年上半年，中再集團總保費收入再上新台階，達人民幣847.72億元，保費增速達27.8%；即使剔除財務再保險業務，其核心業務保費收入608.40億元，增速也高達26.5%，遠高於保險行業平均增速14.2%。作為再保險保費規模亞洲最大，中國境內唯一的本土再保險集團，中再集團積極深耕全球化戰略發展佈局，相信憑藉香港的全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，公司前景看好，可伺機買入。
來源：頭條日報中環晨星專欄作家—甄榮
Dec 24, 2019, 17:08 HKT/SGT
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