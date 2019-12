Tuesday, 24 December 2019, 17:08 HKT/SGT Share: 中再香港獲牌照 深耕全球化佈局

香港, 2019年12月24日 - (亞太商訊) - 評級機構惠譽報告稱,中國保險行業前景展望維持穩定,保險公司正向尋求穩定保費收入及提高利潤率的業務結構持續轉型。近年來,中國保險業發展迅速,中國保費規模已位居世界第二,對全球保費收入貢獻接近一半。



2019年前8個月,中國保險業實現原保險保費收入3.10萬億元(31,028億元;人民幣,下同),同比增長13.04%。其中,財產險業務實現保費收入7,686億元,同比增長8.16%;人身險業務實現保費收入23,342億元,同比增長14.74%。作為全球第三大國際金融中心,香港不僅處於「一帶一路」關鍵節點,同時也是粵港澳大灣區四大中心城市之一,擁有著極其發達的壽險市場。



2019年12月16日,中國再保險集團(1508.HK)於香港設立的首個全資下屬再保險公司中國再保險(香港)股份有限公司(「中再香港」)正式獲得香港保監局頒發牌照。繼獲發牌照後,中再香港分別與中國人壽保險(海外)股份有限公司、中國太平人壽保險(香港)有限公司及中銀集團人壽保險有限公司簽署了首批業務合同。



在此之前,中再集團已與海外31家保險機構建立「一帶一路」合作關係,可為全球135個國家和地區的中國海外利益業務提供本地化服務。除了積極投身國家戰略外,中再集團還重點佈局全球化發展戰略,近年來先後在英國、愛爾蘭、丹麥、阿聯酋、澳大利亞、新加坡等9個國家和地區設立海外機構。



2019年上半年,中再集團總保費收入再上新台階,達人民幣847.72億元,保費增速達27.8%;即使剔除財務再保險業務,其核心業務保費收入608.40億元,增速也高達26.5%,遠高於保險行業平均增速14.2%。作為再保險保費規模亞洲最大,中國境內唯一的本土再保險集團,中再集團積極深耕全球化戰略發展佈局,相信憑藉香港的全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能,公司前景看好,可伺機買入。



來源:頭條日報中環晨星專欄作家—甄榮







