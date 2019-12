Tuesday, 24 December 2019, 16:59 HKT/SGT Share: 立足粵港澳大灣區加速全球化 中再香港現獲保監會頒發牌照

香港, 2019年12月24日 - (亞太商訊) - 香港特區政府資料顯示,粵港澳大灣區現時人口近7,000萬,粵港澳的保險保費收入達約1,160億美元,相當於中國總額的四分之一。另有香港保險業監管局資料顯示,新造保單保費收入來自內地居民的比例,十年間由佔比6%急增至超過40%。截至去年9月底,內地居民購買危疾、醫療等個人人壽保險產品,累計保單達183萬份,去年前三季度,內地居民的新保單約有33.4萬份,涉及保費341億港元。由此可見,粵港澳大灣區保險需求不可小覷,市場潛力龐大。



中再香港業務啟動暨戰略合作簽約儀式



中國再保險(集團)股份有限公司(「中國再保險」;股份代號:1508.HK)是中國唯一的本土再保險集團,其於香港設立的首個全資下屬再保險公司中國再保險(香港)股份有限公司(簡稱)「中在香港」。12月16日正式宣佈獲得香港保監局頒發牌照。中國再保險今年年初重啟中再香港申請,並於8個月內完成了境內外全部審批手續及籌建工作,於歲末成功開業。據悉,中再香港12月16日、17日分別獲得標準普爾(Standard & Poor's )「A」評級和貝氏(A. M. Best)「A-」評級,其資本實力穩健。



中國再保險在香港設辦中再香港,旨在深度對接「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設,而香港作為全球第三大國際金融中心,是粵港澳大灣區四大中心城市之一,無論是金融、航運、貿易、國際航空,還是全球離岸人民幣,都獨具區域優勢。中再香港正是依托這一優勢,積極謀劃佈局。另《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中多處提及了保險業對粵港澳大灣區的支持,可見中國政府於此的支持態度。



中再香港的設立獲得了香港保監局、中投公司、財政部、發改委、外管局及客戶夥伴、評級公司、托管銀行、在港中資機構等各界同仁的關注與支持。緊接獲頒牌照後,中再香港又分別與中國人壽保險(海外)股份有限公司、中國太平人壽保險(香港)有限公司及中銀集團人壽保險有限公司簽署了首批業務合同,簽署戰略合作備忘錄,以實現更深領域的戰略合作和業務發展。



中國再保險的全球化佈局穩步實現:2016年,公司率先設立新加坡分公司;2018年,全資收購英國橋社保險集團,成為國有保險公司迄今最大規模主業海外併購項目;2011年,公司率先進入英國勞合社市場,設立中再辛迪加2088,開創國內保險企業加入勞合社這一超過300年歷史的全球保險「精英俱樂部」和特殊風險業務樞紐市場的先河;2013年,公司承辦第23屆亞非保險再保險聯合會(FAIR)大會,促進中國保險人和國際保險業進一步交流與合作;2015年,在香港聯交所成功上市。截至目前,中國再保險已先後在英國、愛爾蘭、丹麥、阿聯酋、澳大利亞、新加坡等9個國家和地區設立海外機構,是海外機構分佈最廣的中資保險公司之一。



據公司數據披露,截至2019年三季度末,中再集團境外保費收入佔集團總保費收入的比例超過13%,境外投資資產規模佔集團可投資資產規模的18%。中國再保險在全球再保險業排名已升至第七位,並穩居亞洲第一。截至2018年年底,中再集團已與海外31家保險機構建立「一帶一路」合作關係,可為全球135個國家和地區的中國海外利益業務提供本地服務。粵港澳大灣區是中國企業海外發展的動力新引擎,相信中再香港將成為中國再保險的海外拓展的「新抓手」,公司全球化將立足於此不停加速。



