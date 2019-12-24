立足粵港澳大灣區加速全球化 中再香港現獲保監會頒發牌照

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|Tuesday, 24 December 2019, 16:59 HKT/SGT
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香港, 2019年12月24日 - (亞太商訊) - 香港特區政府資料顯示，粵港澳大灣區現時人口近7,000萬，粵港澳的保險保費收入達約1,160億美元，相當於中國總額的四分之一。另有香港保險業監管局資料顯示，新造保單保費收入來自內地居民的比例，十年間由佔比6％急增至超過40%。截至去年9月底，內地居民購買危疾、醫療等個人人壽保險產品，累計保單達183萬份，去年前三季度，內地居民的新保單約有33.4萬份，涉及保費341億港元。由此可見，粵港澳大灣區保險需求不可小覷，市場潛力龐大。
|中再香港業務啟動暨戰略合作簽約儀式
中國再保險（集團）股份有限公司（「中國再保險」；股份代號：1508.HK）是中國唯一的本土再保險集團，其於香港設立的首個全資下屬再保險公司中國再保險（香港）股份有限公司（簡稱）「中在香港」。12月16日正式宣佈獲得香港保監局頒發牌照。中國再保險今年年初重啟中再香港申請，並於8個月內完成了境內外全部審批手續及籌建工作，於歲末成功開業。據悉，中再香港12月16日、17日分別獲得標準普爾（Standard & Poor's ）「A」評級和貝氏（A. M. Best）「A-」評級，其資本實力穩健。
中國再保險在香港設辦中再香港，旨在深度對接「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設，而香港作為全球第三大國際金融中心，是粵港澳大灣區四大中心城市之一，無論是金融、航運、貿易、國際航空，還是全球離岸人民幣，都獨具區域優勢。中再香港正是依托這一優勢，積極謀劃佈局。另《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中多處提及了保險業對粵港澳大灣區的支持，可見中國政府於此的支持態度。
中再香港的設立獲得了香港保監局、中投公司、財政部、發改委、外管局及客戶夥伴、評級公司、托管銀行、在港中資機構等各界同仁的關注與支持。緊接獲頒牌照後，中再香港又分別與中國人壽保險（海外）股份有限公司、中國太平人壽保險（香港）有限公司及中銀集團人壽保險有限公司簽署了首批業務合同，簽署戰略合作備忘錄，以實現更深領域的戰略合作和業務發展。
中國再保險的全球化佈局穩步實現：2016年，公司率先設立新加坡分公司；2018年，全資收購英國橋社保險集團，成為國有保險公司迄今最大規模主業海外併購項目；2011年，公司率先進入英國勞合社市場，設立中再辛迪加2088，開創國內保險企業加入勞合社這一超過300年歷史的全球保險「精英俱樂部」和特殊風險業務樞紐市場的先河；2013年，公司承辦第23屆亞非保險再保險聯合會（FAIR）大會，促進中國保險人和國際保險業進一步交流與合作；2015年，在香港聯交所成功上市。截至目前，中國再保險已先後在英國、愛爾蘭、丹麥、阿聯酋、澳大利亞、新加坡等9個國家和地區設立海外機構，是海外機構分佈最廣的中資保險公司之一。
據公司數據披露，截至2019年三季度末，中再集團境外保費收入佔集團總保費收入的比例超過13%，境外投資資產規模佔集團可投資資產規模的18%。中國再保險在全球再保險業排名已升至第七位，並穩居亞洲第一。截至2018年年底，中再集團已與海外31家保險機構建立「一帶一路」合作關係，可為全球135個國家和地區的中國海外利益業務提供本地服務。粵港澳大灣區是中國企業海外發展的動力新引擎，相信中再香港將成為中國再保險的海外拓展的「新抓手」，公司全球化將立足於此不停加速。
来源：星島日報
Dec 24, 2019, 16:59 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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