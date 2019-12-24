Tuesday, 24 December 2019, 08:53 HKT/SGT Share: 光榮建築控股有限公司公佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情 全球發售200,000,000股股份 每股發售價介乎0.65港元至0.75港元

香港, 2019年12月24日 - (亞太商訊) - 在新加坡提供樓宇建築工程的主承包商光榮建築控股有限公司（「光榮」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）公佈於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃的詳情。



發售詳情

集團擬發售合共200,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定），其中180,000,000股股份作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）；其餘20,000,000股股份作香港公開發售（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份0.65港元至0.75港元。



香港公開發售將於2019年12月24日（星期二）上午九時開始，並於2019年12月31日（星期二）正午十二時結束。最終發售價及分配結果預計將於2020年1月7日（星期二）公佈。光榮的股份預期將於2020年1月8日（星期三）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為9998，每手買賣單位為5,000股股份。



浦銀國際融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人及獨家全球協調人，而浦銀國際融資有限公司、易昇證券有限公司、川文證券有限公司、港利資本有限公司及鴻鵬資本證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



四名基石投資者展示對集團的信心

集團已與SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng先生、Tan Cheng Chuan先生及Charles Antonny Melati先生等四名基石投資者訂立基石投資協議。據此，基石投資者同意按發售價認購有關數目的股份（下調至最接近的一手買賣單位5,000股股份），購買總金額約為35.9百萬港元。為全球發售引入基石投資者及確保認購大量發售股份，展示基石投資者對是次全球發售的信心，將為進行全球發售建立穩固平台。



投資摘要



向客戶交付優質樓宇建築工程方面具良好往績記錄

光榮以優質工程稱著，特別是在公營界別樓宇建築工程方面。集團於2018年按平均機構CONQUAS得分計在新加坡機構界別承包商中排名第四 。集團承諾提供優質樓宇建築工程，於往績記錄期間全部已完成公營界別項目的CONQUAS得分超過90分（滿分為100分），其中一個於2018財年完工的項目更高達96.8 CONQUAS評分。



集團亦強調工程準時。憑藉經驗豐富及專業的執行團隊，以及採用新建築技術及向客戶提供增值工程解決方案的能力，集團得以於往績記錄期間按時或提前完成全部項目。



與客戶、供應商及分包商建立長期關係

集團享有與客戶、供應商及分包商建立長期關係的裨益。於1997年，光榮獲新加坡政府機關A授予第一個教育機構樓宇建築項目。自此至最後實際可行日期，集團已獲新加坡政府機關A授予38個教育機構新建或加建及改動項目。截至2019年6月30日止三個年度，光榮與五大供應商的平均業務關係分別長達9.6年、6.6年及9.6年，而與五大分包商的平均業務關係分別長達8.1年、9.2年及3.5年。



致力採用新建築技術以提升生產力、質量及安全，並提供增值工程解決方案

集團致力採納新建築技術提高生產力、質量及安全。除了採用新建築技術外，集團的項目團隊亦尋求為客戶提供增值工程解決方案，旨在提高生產力、工地安全及質量，縮短建築時間，降低成本。



經驗豐富的高級管理層團隊具備全面的行業、市場與技術知識及良好往績記錄

憑藉於建築行業逾30年的經驗，集團建立了強大的管理層團隊，擁有全面的行業、市場及技術知識。在經驗豐富的管理層團隊領導之下，集團的收益由2018財年約53.9百萬新加坡元飆升約104.8%至2019財年約110.4百萬新加坡元。



於最後實際可行日期，集團有十個在建樓宇建築項目，總合約金額約為405.9百萬新加坡元（加建及改動項目：88.3百萬新加坡元；新建築：317.6百萬新加坡元），有關該等項目產生的約190.9百萬新加坡元及49.7百萬新加坡元收益分別預期於2020財年及2021財年確認。



未來策略

根據益普索報告，於2018年至2022年期間，新加坡樓宇建築工程的整體產出總值預期按複合年增長率5.9%由191億新加坡元增加至240億新加坡元。私營界別的樓宇建築工程的產出總值預期按複合年增長率3.6%由2018年118億新加坡元增至2022年136億新加坡元，而同期公營界別的樓宇建築工程的產出總值預期按複合年增長率9.3%由73億新加坡元增加至104億新加坡元，這主要受到新加坡政府升級公營房屋及醫療設施的措施及若干主要基礎建設項目所支持。此外，受新加坡學校合併及教育機構升級所推動，預期學校的加建及改動工程亦呈增長趨勢。



為鞏固集團作為新加坡提供樓宇建設工程的主承包商的市場地位及整體競爭力，光榮將增強財務實力，以進行合約價值較大的新建築及加建及改動項目。集團亦會購入新機器和設備，提升和更換現有機器和設備，以提高生產力及質素。此外，集團計劃透過投資於新建築技術，加強技術性能及生產力，並提升和擴充勞動力以應付業務擴展的需要。



所得款項用途

根據發售價每股0.70港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除就全球發售的包銷費用及其他估計開支，以及假設超額配股權不獲行使，全球發售的所得款項淨額估計約為97.4百萬港元，用途如下：



用途 / 百份比

- 透過投資新技術增強技術能力及生產力：39.5%

- 購買新機器及設備，升級並提升現有機器及設備，從而提高生產力及質量：27.9%

- 項目A部分初期資金需要：23.6%

- 提升並擴充勞動力以應對業務擴展：8.5%

- 一般營運資金 ：0.4%



財務表現

截至6月30日止年度

2017 2018 2019 複合年增長率

千新加坡元 千港元 千新加坡元 千港元 千新加坡元 千港元

收益 78,664 452,318 53,883 309,827 110,364 634,593 18.5%

毛利 9,291 53,423 9,989 57,437 14,373 82,645 24.4%

年內經調整純利 5,204 29,923 6,256 35,972 8,313 47,800 26.4%

附註:

1. 2019財年經調整純利為全年溢利減一次性上市開支

2. 根據1.00新加坡元大約兌5.75港元的匯率將新加坡元兌換為港元



股息政策

上市後，董事計劃根據集團的營運、盈利及財務狀況等多個因素建議派付股息，合共不超過公司股東於整個財政年度應佔日常經營活動純利的30%。



有關光榮建築控股有限公司

光榮建築控股有限公司是在新加坡提供樓宇建築工程的主承包商，以優質工程著名，特別是在公營界別樓宇建築工程方面。集團於2018年按平均機構CONQUAS得分計，在新加坡機構界別承包商中排名第四1。集團擁有逾30年多種樓宇的建築工程經驗，包括機構樓宇、商業樓宇、工業及住宅樓宇，大致可分為兩類：(i) 新建；及 (ii) 加減及改動工程。



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