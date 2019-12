Monday, 23 December 2019, 18:11 HKT/SGT Share: 中國再保險 (1508) 業務推向全球化!

香港, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - 要數近年有能力且又穩定增長的上市公司板塊,保險股肯定是其一。



保險業全面受惠於內地的經濟發展,其規模做得越來越大,吸引了國際投資者的目光。內地保險業的巨企龍頭—平安保險(02318),其股價一度逼近100港元的關口,且股價一直穩定地保持於區間88港元波動,相對恒生指數的波幅更穩定,抗跌能力更顯得強勢。



中再集團是現時內地最大的再保險公司!也是國內再保險市場的最大份額持有者,多年前,在中央的注資改革支持下,不單成為了市場板塊上的領導先驅,更大大提高了集團本身的實力,改善了經營機制、結構、管理、以及發展了不同的多元化經營模式而取得成功!中再香港,中再集團旗下首家於香港成立的全資下屬再保險公司,現已正式獲得香港保監局頒發牌照!眾所周知,香港是內地企業通往世界各地的最好視窗,中再香港(01508)是中再集團旗下重要的成員之一,對國際化的戰略部署有著舉足輕重的關鍵作用,成敗得失也對於內地整個再保險行業來說十分重要,故相信一定會獲得中央的加倍支持。



「全球化」的戰略是目前企業的首要目標,中再香港利用了香港的專業人才、技術和離岸人民幣結算等優勢,配合國際化的專業管理水準,把本身中再集團的主業務一再發揮~其主要業務為人身再保險業務,業務範圍涵蓋了包括人壽險、健康險等各類險種,均是現時保險業界,最有盈利前景的類別,通過提供合約再保險和臨時再保險,以比例或非比例方式等再保險安排為客戶轉移和化解相關風險,全方位的風險保障業務由香港作定點,再推向亞洲以致整個全球市場,可謂內外達雙贏局面,前景是必然利好的。



外資大型機構標準普爾,12月16日、17日對中再香港的評級定為「A」和A. M. Best(貝氏)「A-」!可謂對中再香港資本實力的肯定,而且我們同時留意到,配合內地推行「一帶一路」的戰略方針,香港不論在技術上和制度政策上,都能夠獲得更多國際投資者的認同和信心!這方面對中國再保險的發展是十分重要的,一帶一路所帶來的機遇和商機,可為全球135個國家和地區推動中國的再保險業務,其潛在利潤和前景都十分豐厚,故中國再保險(01508)這支股票的前景和股價走勢,不論中長線,以致短線操作上,都值得投資者關注。



回看股價在底部區間中橫行多時,1港元至 1.3港元區間形成了多次築底的部分,成交上還仍未有配合,因此股價仍未能作出強度突破!此股最佳部署位為貼近1港元時分段買入,股價升破150天平均線(約1.3港元)上,留意成交會否增加,如成交配合增加可按形勢加注,過往3年內,股價曾觸及接近2港元水準,今次中再香港在港獲得了正式授權業務經營,中長線利好,中國再保險價值憧憬可以倍翻,是絕對有可能的!



來源:富途牛牛專欄作家-高sir







