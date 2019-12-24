Monday, 23 December 2019, 18:11 HKT/SGT Share: 中國再保險 (1508) 業務推向全球化！

香港, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - 要數近年有能力且又穩定增長的上市公司板塊，保險股肯定是其一。



保險業全面受惠於內地的經濟發展，其規模做得越來越大，吸引了國際投資者的目光。內地保險業的巨企龍頭—平安保險（02318），其股價一度逼近100港元的關口，且股價一直穩定地保持於區間88港元波動，相對恒生指數的波幅更穩定，抗跌能力更顯得強勢。



中再集團是現時內地最大的再保險公司！也是國內再保險市場的最大份額持有者，多年前，在中央的注資改革支持下，不單成為了市場板塊上的領導先驅，更大大提高了集團本身的實力，改善了經營機制、結構、管理、以及發展了不同的多元化經營模式而取得成功！中再香港，中再集團旗下首家於香港成立的全資下屬再保險公司，現已正式獲得香港保監局頒發牌照！眾所周知，香港是內地企業通往世界各地的最好視窗，中再香港（01508）是中再集團旗下重要的成員之一，對國際化的戰略部署有著舉足輕重的關鍵作用，成敗得失也對於內地整個再保險行業來說十分重要，故相信一定會獲得中央的加倍支持。



「全球化」的戰略是目前企業的首要目標，中再香港利用了香港的專業人才、技術和離岸人民幣結算等優勢，配合國際化的專業管理水準，把本身中再集團的主業務一再發揮～其主要業務為人身再保險業務，業務範圍涵蓋了包括人壽險、健康險等各類險種，均是現時保險業界，最有盈利前景的類別，通過提供合約再保險和臨時再保險，以比例或非比例方式等再保險安排為客戶轉移和化解相關風險，全方位的風險保障業務由香港作定點，再推向亞洲以致整個全球市場，可謂內外達雙贏局面，前景是必然利好的。



外資大型機構標準普爾，12月16日、17日對中再香港的評級定為「A」和A. M. Best（貝氏）「A-」！可謂對中再香港資本實力的肯定，而且我們同時留意到，配合內地推行「一帶一路」的戰略方針，香港不論在技術上和制度政策上，都能夠獲得更多國際投資者的認同和信心！這方面對中國再保險的發展是十分重要的，一帶一路所帶來的機遇和商機，可為全球135個國家和地區推動中國的再保險業務，其潛在利潤和前景都十分豐厚，故中國再保險（01508）這支股票的前景和股價走勢，不論中長線，以致短線操作上，都值得投資者關注。



回看股價在底部區間中橫行多時，1港元至 1.3港元區間形成了多次築底的部分，成交上還仍未有配合，因此股價仍未能作出強度突破！此股最佳部署位為貼近１港元時分段買入，股價升破150天平均線（約1.3港元）上，留意成交會否增加，如成交配合增加可按形勢加注，過往3年內，股價曾觸及接近2港元水準，今次中再香港在港獲得了正式授權業務經營，中長線利好，中國再保險價值憧憬可以倍翻，是絕對有可能的！



來源：富途牛牛專欄作家-高sir







Dec 23, 2019, 18:11 HKT/SGT

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