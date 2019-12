Monday, 23 December 2019, 13:20 HKT/SGT Share:

來源 上海智臻智能網絡科技股份有限公司 小i機器人視「AI+企業服務平台」為新增長引擎 伙業界升級商業大腦 創數字經濟新紅利

上海, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的人工智能技術及行業應用方案供應商上海智臻智能網路科技股份有限公司(以下簡稱「小i機器人」或「公司」)欣然宣佈,公司基於認知智能能力的創新企業服務模式取得階段性進展,近日戰略攜手國內首家新能源汽車共用出行服務平台-曹操出行,共建「出行大腦」,創新智能出行新形態。



小i機器人的創始人、董事長兼CEO袁輝(圖右)及曹操出行總經理董凱楠(圖左)簽署戰略合作協議,雙方寄望藉助合作將AI基因植入到曹操出行的每一個業務流程。



隨著5G+AI落地及不斷深化,由智能機器推動的第三次企業轉型浪潮席捲各行各業。小i機器人一直致力通過認知智能,賦能傳統及創新產業智能升級。是次合作,公司將利用自然語言處理、大數據分析等核心技術,助力曹操出行落地更多AI業務流程場景,並打造「中控大腦」整合原來的智能化系統,實現AI服務全流程。雙方共建的「出行大腦」將從出行服務、運營管理、安全管控及行銷等不同業務場景支持AI升級,最終實現為乘客、司機、平台工作人員提供自動化、智能化、高效運行的服務支援,在智能出行時代樹立行業新標杆。



作為推動中國產業智能化的先行者,小i機器人一直積極與生態夥伴開啟智能化的探索和嘗試。公司累積了多年賦能企業完成數字及智能化轉型的領先經驗,已逐步升級為AI+企業服務平台。未來,公司將依託各項核心技術,根據不同企業的差異化優勢制定新業務場景,並重點為釋放人機協作潛能、知識及數據運營、業務流程重構、AI人才培訓等領域提供全棧增值服務,以支援傳統行業加快智能升級,敏捷創新。



《中國互聯網發展報告2019》指出,2018年中國數位經濟規模達人民幣31.3萬億元,佔GDP比重達34.8%,數字經濟已成為驅動中國經濟增長的新引擎。市場預期,到2020年,傳統行業的數碼化改造帶來的經濟產出將超過人民幣40萬億元。展望未來,單靠AI實現部分流程自動化已不足以維持企業在數字經濟中的競爭力,第三次企業轉型的核心關鍵在於以 AI賦能每一個流程、每一組數據和每一名員工,強化人機協作模式,才能產生新紅利,制勝未來。



小i機器人的創始人、董事長兼CEO袁輝表示:「戰略部署AI+企業服務平台業務將驅動公司實現成熟應用的規模化落地和推廣,新的服務平台有利促進小i技術與各行各業頂層戰略的雙結合,加速前沿認知智能技術在新業務場景中的應用,助力產業智能化,以鞏固小i機器人在認知智能賽道上的先發優勢;並有望實現AI+企業服務規模化盈利目標,捕捉數位經濟新紅利。展望2020年,小i機器人保持初心不變,以認知智能解鎖更巨大的商業價值,開創更多商業場景,攜手合作夥伴共創智能經濟新紅利。」



關於小i機器人

小i機器人(公司全名:上海智臻智能網路科技股份有限公司)是領先的人工智能技術公司,專注於多語種自然語言處理、深度語義交互、語音識別和機器學習等認知智能技術的自主研發和產業化應用。小i機器人自2001年於上海成立以來,逐步發展為人工智能商業應用領域的領導者,現服務超過一千家大型企業和政府機構,同時向超過十萬家中小企業及開發者開放平台。公司目前在上海、貴陽、深圳、南京及香港設有研發中心。海外發展方面,公司於2018年在香港成立亞太區總部,進一步推動國際化業務。小i機器人的主要投資者包括阿里巴巴集團、光大控股及海銀資本等。

官方網址:www.xiaoi.com/

領英網址:www.linkedin.com/company/xiaoi/



企業合作及媒體查詢

李佳菊小姐 rika.li@xiaoi.com

羅嘉倩小姐 tracy.law@xiaoi.com







