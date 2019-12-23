Monday, 23 December 2019, 12:00 HKT/SGT Share:

來源 SCRAP Co., LTD. SCRAP借力真實浸入式火影忍者遊戲進入中國市場

東京, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - 新類型現實探險遊戲先驅SCRAP Co借力日本知名品牌"火影忍者"推出"SCRAP浸入式潛入遊戲—成為忍者的試煉"。這款新的遊戲是"火影忍者世界"娛樂元素之一。 "火影忍者世界"是以火影忍者漫畫為基礎的主題樂園，位於上海新世界城11樓。







這是火影忍者首次與SCRAP合作，最終成功進入了中國市場。這一理念基於SCRAP"真實潛入遊戲"品牌，玩家可置身於敵方基地完成任務。這款為上海準備的遊戲對中國玩家而言將會是一種全新的體驗。玩家可完全浸入火影忍者主題堡壘，配備高科技移動傳感器、裝備、大型數碼顯示屏和互動道具體驗一次10到20分鐘的試煉。



SCRAP從2007年起便致力於開發浸入式探險猜謎遊戲，這種遊戲已成為娛樂行業的驅動力。 SCRAP的真實逃脫遊戲是一種互動式實時猜謎遊戲，玩家可組成團隊根據線索在規定時間內猜出謎底。這些遊戲被安排在諸如學校、醫院遺址、遊樂場、體育場和城市街區之類的獨特場景中，吸引了超過550萬玩家。



美國首個"真實逃脫遊戲"於2012年在舊金山上市。下一款遊戲被安排在一艘船上，這在全球當屬首次。隨著"真實逃脫屋：逃離神秘房間"投入運營，第一年便有6000多人進行了嘗試。雖然存在巨大的困難，只有2%的成功率，但是始終是一票難求。這款遊戲在熱衷於新鮮事物的人群中備受推崇。



SCRAP在互動式娛樂領域與行業領導者建立了合作關係，例如，史克威爾艾尼克斯、任天堂和Funimation，並在日本、新加坡、法國、西班牙、加拿大和美國參與運營其與合作夥伴共創的遊戲。 SCRAP正在積極重塑其遊戲和商業模式，以迎求海外玩家和公司，並且在全球尋找合作夥伴，以期登上新的高度。網址：www.scrapmagazine.com



2020年1月5日訪談機會：

為在海外推出更多SCRAP遊戲，SCRAP首席運營官和聯合創始人將親自來上海見證火影忍者世界上市。您可與下列人員面對面交談：

1） 全球戰略副總監，涉及SCRAP商業方向和機會。

2） SCRAP Co., LTD首席運營官和聯合創始人，涉及SCRAP遊戲。



遊戲名稱：

（簡體中文）：浸式潛入遊戲 by SCRAP ～成為忍者的試煉～

（英文）：Real Stealth Game by SCRAP 〜Trials of a Ninja〜



語言：

僅限簡體中文



場地：

上海新世界城火影忍者世界（11樓）

http://www.narutoworld.cn/



門票：

成人票 170元

兒童票/老人票 120元



營業日期：

試營業：2019年12月23日

正式營業：2020年1月25日



遊戲風格：

室內。利用裝備穿過敵方藏身之地，不讓自己被抓到。

一路上完成各種小任務並完成火影忍者分配的終極任務。



團隊規模：

每個團隊最多3個玩家。



時間限制：

10到25分鐘，具體要看玩家被抓的次數或他們完成任務的速度。



聯繫人：

SCRAP Co., LTD.

+813-5341-4570

Yushi Han（yushi@scrapmagazine.com）

Hironori Ota（ota@scrapmagazine.com）



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SCRAP Co., LTD.



SCRAP自2007年起便致力於開發浸入式猜謎遊戲，是新類型現實探險遊戲行業的先驅。新類型現實探險遊戲已成為娛樂行業的驅動力。



這些遊戲採用室外風格，被安排在諸如學校、醫院遺址、遊樂場、體育場和城市街區之類的場景中。



這些遊戲已聚集了大量的人氣，吸引了超過550萬玩家。



2007年至今，SCRAP已開發了超過130款遊戲，推出了超過250項遊戲活動，其中有許多遊戲是重新面世。



SCRAP與知識產權持有人合作有8年的經驗，合作項目超過76個。



SCRAP網址：

（日語）：https://realdgame.jp

（英語）：https://realescapegame.jp







Dec 23, 2019, 12:00 HKT/SGT

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