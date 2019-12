SCRAP借力真實浸入式火影忍者遊戲進入中國市場

東京, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - http://en.acnnewswire.com/topimg/Low_SCRAP1912231.jpg" width="240" height="337" alt="" /> http://en.acnnewswire.com/topimg/Low_SCRAP1912231.jpg" width="240" height="337" alt="" />

日本東京,12月23日 - 新類型現實探險遊戲先驅SCRAP Co借力日本知名品牌"火影忍者"推出"SCRAP浸入式潛入遊戲—成為忍者的試煉"。這款新的遊戲是"火影忍者世界"娛樂元素之一。 "火影忍者世界"是以火影忍者漫畫為基礎的主題樂園,位於上海新世界城11樓。

這是火影忍者首次與SCRAP合作,最終成功進入了中國市場。這一理念基於SCRAP"真實潛入遊戲"品牌,玩家可置身於敵方基地完成任務。這款為上海準備的遊戲對中國玩家而言將會是一種全新的體驗。玩家可完全浸入火影忍者主題堡壘,配備高科技移動傳感器、裝備、大型數碼顯示屏和互動道具體驗一次10到20分鐘的試煉。



SCRAP從2007年起便致力於開發浸入式探險猜謎遊戲,這種遊戲已成為娛樂行業的驅動力。 SCRAP的真實逃脫遊戲是一種互動式實時猜謎遊戲,玩家可組成團隊根據線索在規定時間內猜出謎底。這些遊戲被安排在諸如學校、醫院遺址、遊樂場、體育場和城市街區之類的獨特場景中,吸引了超過550萬玩家。



美國首個"真實逃脫遊戲"於2012年在舊金山上市。下一款遊戲被安排在一艘船上,這在全球當屬首次。隨著"真實逃脫屋:逃離神秘房間"投入運營,第一年便有6000多人進行了嘗試。雖然存在巨大的困難,只有2%的成功率,但是始終是一票難求。這款遊戲在熱衷於新鮮事物的人群中備受推崇。



SCRAP在互動式娛樂領域與行業領導者建立了合作關係,例如,史克威爾艾尼克斯、任天堂和Funimation,並在日本、新加坡、法國、西班牙、加拿大和美國參與運營其與合作夥伴共創的遊戲。 SCRAP正在積極重塑其遊戲和商業模式,以迎求海外玩家和公司,並且在全球尋找合作夥伴,以期登上新的高度。網址:www.scrapmagazine.com">www.scrapmagazine.com



2020年1月5日訪談機會:

為在海外推出更多SCRAP遊戲,SCRAP首席運營官和聯合創始人將親自來上海見證火影忍者世界上市。您可與下列人員面對面交談:

1) 全球戰略副總監,涉及SCRAP商業方向和機會。

2) SCRAP Co., LTD首席運營官和聯合創始人,涉及SCRAP遊戲。



遊戲名稱:

(簡體中文):浸式潛入遊戲 by SCRAP ~成為忍者的試煉~

(英文):Real Stealth Game by SCRAP 〜Trials of a Ninja〜



語言:

僅限簡體中文



場地:

上海新世界城火影忍者世界(11樓)

http://www.narutoworld.cn/">http://www.narutoworld.cn/



門票:

成人票 170元

兒童票/老人票 120元



營業日期:

試營業:2019年12月23日

正式營業:2020年1月25日



遊戲風格:

室內。利用裝備穿過敵方藏身之地,不讓自己被抓到。

一路上完成各種小任務並完成火影忍者分配的終極任務。



團隊規模:

每個團隊最多3個玩家。



時間限制:

10到25分鐘,具體要看玩家被抓的次數或他們完成任務的速度。



聯繫人:

SCRAP Co., LTD.

+813-5341-4570

Yushi Han(yushi@scrapmagazine.com" Target=_BLANK>href="mailto:yushi@scrapmagazine.com">yushi@scrapmagazine.com)

Hironori Ota(ota@scrapmagazine.com" Target=_BLANK>href="mailto:ota@scrapmagazine.com">ota@scrapmagazine.com)



©2002 MASASHI KISHIMOTO / ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. / ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. / ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.

SCRAP Co., LTD.



SCRAP自2007年起便致力於開發浸入式猜謎遊戲,是新類型現實探險遊戲行業的先驅。新類型現實探險遊戲已成為娛樂行業的驅動力。



這些遊戲採用室外風格,被安排在諸如學校、醫院遺址、遊樂場、體育場和城市街區之類的場景中。



這些遊戲已聚集了大量的人氣,吸引了超過550萬玩家。



2007年至今,SCRAP已開發了超過130款遊戲,推出了超過250項遊戲活動,其中有許多遊戲是重新面世。



SCRAP與知識產權持有人合作有8年的經驗,合作項目超過76個。



SCRAP網址:

(日語):https://realdgame.jp">https://realdgame.jp

(英語):https://realescapegame.jp">https://realescapegame.jp



