熊貓綠能引入京能集團 國企股東攜手拓行業佈局

香港, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - 在光伏行業處於調整之際,熊貓綠能(港股代號0686)於11月19日發佈公告,公司與認購人北京能源集團簽訂認購協議,向北京能源集團增發71.77億股,總代價金額爲17.9億港元。交易現正履行審批程序,待獨立股東於12月30日投票批准。



熊貓綠能主要從事光伏、風電、水電等清潔能源的投資運營,其與聯合國開發計劃署共同發起的“熊貓電站”被央視譽爲“綠色轉型的中國名片”;北京能源集團主要從事電力生産和供應、熱力生産和供應、煤炭生産及銷售、房地産開發經營和物業管理,是北京市國資委管理的國有獨資企業,在風電及光伏發電方面積累了豐富的管理和技術優勢。這是熊貓綠能繼現有三大國企股東陣容的基礎上,再次積極引入國企戰略股東,改善財務狀況和負債結構的同時,通過與戰略股東的業務協同,進一步提升業務上的戰略佈局和運營效能。眾周所知,整個新能源行業目前處於調整和部署階段,北京能源集團攜十七億現金入股熊貓綠能並承諾提供百億增信,不但釋放出國企長期看好光伏發電行業前景的强烈信號,亦對其在香港資本市場的戰略部署、與熊貓綠能原有國企和國際股東協同合作有深遠影響。



熊貓綠能在2018年新能源發電量達31.93億度,減少的二氧化碳排放量相當於一年植樹約1.5億棵,同時相當於177.37萬戶家庭年用電量。清潔能源對保護我們的生態環境和我們的生活質量息息相關。地球是我們共同的家園,近年來各國環保政策也愈發進步,使用新能源發電的占比在逐年提升。北京能源集團有雄厚的電力實業資源和豐富的電力企業運營經驗,借助其強大的專業化管理能力和資源協同整合能力,相信能夠有效降本增效,進一步強化熊貓綠能運營能力,提高盈利水準。



光伏發電是需要雄厚的資金實力投入的行業,企業的現金流及償付能力是眾多評判企業運營情況的重要指標之一。2019年以來,熊貓綠能不斷進行戰略部署,應對中國太陽能行業的不斷變化,優化資本及債務結構,改善現金流狀況。此次配股將有助於緩解熊貓綠能短期償債需求,長期來看將持續改善其財務和運營能力。近年來,港股市場因持續跳水,確實存在數家估值過低的能源企業通過私有化或易主的方式解决內憂外患之愁。而熊貓綠能的長遠目的是積極尋求優質戰略投資者,以求不斷提升其財務及營運能力。如雙方合作成功,長遠來看,憑藉北京能源集團良好的信用質量,以及爲熊貓綠能提供80-100億元人民幣的增信擔保,相信能够提升熊貓綠能的信貸評級,或及時爲熊貓綠能提供所需資金,加强其財務管理,減少融資成本及改善流動資金狀況。



據公開信息,雙方已簽訂正式認購協議,熊貓綠能將於12月30日召開特別股東大會,其他後續認購流程仍在有序開展。相較於同業的案例,此次北京能源集團只是購買上市公司層面的股權,並沒有收購單個電站項目的打算。熊貓綠色能源執行董事兼首席執行官鐘輝也曾表示,2019年是熊貓綠能的調整年,主要目標是降低成本,擴充股東結構。



不難理解,從去年底至今熊貓綠能選擇策略性配股引資和調整資産,從而優化債務結構以及支持業務有序運營,進而抵禦行業寒冬所帶來的巨大衝擊。如果京能集團按計劃成爲該公司的第一大股東,熊貓綠能的流動性和資本結構將得到實質性改善,憑藉强大的股東背景和資源優勢,穩扎穩打的基礎上不斷開拓創新,推進集團優質高效穩健發展。





