來源 HAECO / Ramco Systems 領先的航空MRO 港機集團與Ramco續約 簽署數百萬美元的數字化轉型協議,以統一香港,廈門和晉江的四個業務部門的運營

印度,金奈, 2019年12月23日 - (亞太商訊) - 業內領先的航空維護修理和大修(Maintenance, Repair & Overhaul,以下簡稱“MRO”)專家香港飛機工程有限公司(以下簡稱“港機集團”)今日宣布將繼續與Ramco Systems合作,將全球軟件專家的先進航空解決方案引入其位於香港,廈門和晉江的四個業務部門。



在香港舉行的數字轉型簽約儀式 從左至右:港機集團部件與引擎服務集團總監Christopher Gibbs和Ramco Systems首席執行官Virender Aggarwal



港機集團與Ramco的合作始於去年,當時提供庫存技術管理解決方案的港機集團子公司港機航材技術管理有限公司採用了Ramco航空套件。這個專有平台配備了先進的供應鏈計劃和優化,涵蓋了客戶合同管理,供應鏈管理,庫存管理,財務管理以及包括可靠性管理在內的組件工程。



繼上次的成功合作後,該集團將在香港和廈門的部件,維修和大修(Component, Repair and Overhaul,以下簡稱“CRO”)服務設施,廈門的起落架服務設施,以及晉江的綜合服務設施中啟用集成了新的人力資源和財務解決方案的Ramco航空套件。



Ramco航空套件的啟用將有助於整合與精簡港機集團的各個部門和單位,以最大程度地提高運營效率。這一集成系統還將使港機集團能夠全面了解各個部門的資源,材料和財務狀況,從而基於實時分析更快地做出決策。 Ramco將與海關,貨運代理和SPEC 2000 EDI中的第三方軟件供應商合作,進一步支持更大的生態系統。



Ramco的軟件解決方案將通過其創新的中英雙語Bot平台Ramco CHIA幫助港機集團運用自動化的力量。該平台旨在簡化員工和人力資源管理人員的休假管理,費用報銷,上崗流程等。此外,旨在管理PDF作業卡的數字任務卡將通過自動執行手動重複任務來協助機械師和工程師處理非常規工作。



Ramco Systems首席執行官Virender Aggarwal表示:“我們非常高興能與港機集團合作。該合作夥伴關係不僅擴大了我們在大中華區的MRO足跡,還像徵著客戶對我們的信任,以支持他們當下與未來的業務需求。 Ramco的用戶友好型,智能型和機器人就緒型解決方案將使港機集團等合作夥伴能夠加快整個數字化過程。”



港機集團部件與引擎服務集團總監Christopher Gibbs表示:“我們很高興選擇Ramco的解決方案,為我們的組件業務引入數字化企業願景。Ramco的軟件解決方案將幫助我們在集團內部實現無縫集成,提高整體流程效率以及資產和庫存的利用率。借助這一數字計劃,我們期待優化員工的效用並提高生產率和工作效率。”



Ramco航空軟件獲得了22,000多名用戶的信任,可同時管理全球4,000多架飛機。 Ramco航空軟件可通過雲端和移動設備訪問,並繼續通過Anywhere應用添加技術創新,以顯著減少地面飛機(AOG)狀況和關鍵飛機周轉期間的處理時間。憑藉人工智能和機器學習的創新概念,Ramco正通過具有聊天機器人,郵件機器人,HUB和認知解決方案等功能的零用戶界面(Zero UI)改變企業軟件的範例。 Ramco還開發了與Microsoft HoloLens兼容的應用程序,以帶來增強現實感,從而提高維護操作的效率。超過75個航空業領導者選擇與Ramco合作。 Ramco也是多家大型航空公司,直升機運營商,國防維持和物流承包商以及MRO組織的首選解決方案。



港機集團簡介

港機集團是全球領先的飛機工程和維修服務供應商之一。該集團提供廣泛服務,包括機身服務,線路服務,機艙解決方案,私人飛機解決方案,機隊技術管理,庫存技術管理,組件檢修,飛機結構維修,起落架服務,發動機服務,全球發動機支持,零件製造和技術培訓。港機集團由16家營運公司組成,在香港,中國內地和美國擁有約17,000名員工。港機集團官網:www.haeco.com



Ramco Systems簡介

Ramco是跨時代企業軟件供應商,通過其多租戶雲和移動設備企業軟件,在航空業的HR和全球薪資模塊,ERP和M&E MRO領域中贏得了一席之地。 Ramco Systems是市值10億美元的Ramco集團旗下一員。公司專注於創新與文化,從而是自己在市場中脫穎而出。 Ramco堅持奮斗在創新前線,始終致力於運用人工智能和機器學習優化ERP,公司為此創建的功能包括:Talk It –允許通過簡單的語音命令進行交易;Bot It – 允許用戶使用自然對話完成交易; Mail It - 通過發送電子郵件與應用程序進行交易;HUB It– 在一個萬用界面中解決用戶的所有活動;Thumb It – 移動性功能,系統向用戶提供選項而無需錄入數值,以及Prompt It – 一種讓系統完成交易並提醒用戶批准的認知能力。



Ramco擁有1900多名員工,分佈在全球24個辦事處。公司遵循平坦而開放的企業文化,鼓勵員工分享知識,共同成長。沒有等級結構,無小型辦公室,尊重工作而不是職稱,這讓團隊期待每個星期一的到來!



唯一一個被列入高德納魔力像限ERP,雲財務,雲HCM和EAM的亞太供應商;

NelsonHall下一代工資服務的NEAT矩陣的領導者;

全球薪資協會年度最佳全球薪資轉型項目-2019年;

2018年澳大利亞ISG百麗宮“最佳想像力”獎



