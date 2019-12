Friday, 20 December 2019, 19:15 HKT/SGT Share: 廣發控股(香港)為保利物業成功上市聯交所主板保駕護航

香港, 2019年12月20日 - (亞太商訊) - 國內領先的物業管理服務綜合運營商保利物業發展股份有限公司(以下簡稱「保利物業」)昨日在香港聯交所主板成功掛牌上市,股票代碼06049.HK。廣發控股(香港)有限公司(以下簡稱「廣發控股(香港)」)榮幸作為聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,為保利物業成功發行上市保駕護航。



此次共發行約1.33億股(綠鞋前),定價為每股35.10港幣,為發行價格區間的上限,募資規模(綠鞋前)高達46.8億港元(約6億美元),為港交所歷史上IPO發行規模最大的物業管理企業。市場對此次發行反應熱烈,香港公開發售部分超額認購高達約222倍,超越阿里巴巴成為今年當之無愧的「凍資王」。項目亦引進四名基石投資者,分別為新加坡政府投資(8,500萬美元認購額)、高瓴資本(3,500萬美元認購額)、國調基金(3,000萬美元認購額)和中交建(3,000萬美元認購額),合計1.8億美元。



作為本次上市項目聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,廣發控股(香港)以一貫的敬業精神及高效專業的服務態度配合發行人工作。作為最早進入項目的券商團隊,廣發控股(香港)積極協助公司與境內外監管機構緊密溝通,並為發行人引薦多家高質量的機構投資者,為項目鎖定優質基石與錨定投資者,在國際配售部分成功引進大量優質客戶,展現了業務團隊出色的客戶覆蓋和市場營銷能力,高效協助客戶積極推進上市進程。



保利物業在中國提供物業管理服務超過23年,是中國規模領先的物業管理服務綜合運營商,專注於中國的一、二線城市,在各大國家級城市群均有布局。保利物業在中國物業服務百強企業中排名第四,根據中指院的估值,集團的2018年度品牌價值逾人民幣90億元。



關於廣發控股(香港)有限公司

廣發控股(香港)有限公司(「廣發控股(香港)」)經中國證監會批准,為廣發証券股份有限公司(股票代碼:000776.SZ,1776.HK)於2006年6月14日在香港設立的全資子公司,負責全面管理廣發証券在香港及其他海外市場的業務。廣發控股(香港)通過旗下子公司取得香港證監會第一、二、四、六及九號牌照,為全球及本地企業、機構、零售及高淨值客戶提供包括經紀與財富管理、企業融資、機構客戶業務、資產管理和投資管理等全方位的跨境金融服務。旗下子公司包括:廣發証券(香港)經紀有限公司、廣發融資(香港)有限公司、廣發全球資本有限公司、廣發資管(香港)有限公司、廣發投資(香港)有限公司、廣發証券(加拿大)有限公司。作為總公司推進國際化戰略的橋頭堡,廣發控股(香港)致力於充分發掘並把握中國機會,打造聯通中國的全球平台,為海內外客戶提供專業高效的資本市場綜合服務。





