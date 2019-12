Friday, 20 December 2019, 17:02 HKT/SGT Share:

來源 冠君產業信託 冠君產業信託著力可持續發展 2019年榮膺最高殊榮

香港, 2019年12月20日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)一直視可持續發展為信託企業文化的重要一環。信託積極制定與時並進的策略,把可持續發展的元素納入各項營運目標,藉以推動和實踐有關工作,信託於2019年奪得多項有關可持續發展的殊榮。



冠君產業信託主席羅嘉瑞醫生(左四)及行政總裁王家琦女士(左三)榮獲由香港上市公司商會頒發的「持續發展卓越獎」



2019年獲頒以下大獎:

- 香港上市公司商會「持續發展卓越獎」

- 香港管理專業協會「香港可持續發展大獎」(最高殊榮)

- 香港投資者關係協會「整體最佳投資者關係公司大獎」(最高殊榮)

- 信報財經新聞「上市公司卓越大獎2019」

- 香港管理專業協會「最佳年報獎2019」



可持續發展指標:

- 於「全球房地產可持續性標準」中獲得「Green Star」評級及「A級信息披露」

- 連續四年獲選為「恒生可持續發展企業基準指數」的成份股



冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示:「信託今年再度屢奪殊榮,肯定了我們對實踐可持續發展及提升企業管治水平的努力。我們會繼續參考國際市場指標,藉以提升信託整體的業務表現。此外,我們將繼續與持份者攜手推動可持續發展的進程,以締造多贏為目標,為信託的業務和持份者增添共享價值。」



香港上市公司商會「持續發展卓越獎」

香港公司管治卓越獎旨在促進香港企業管治、商業道德及董事會領導力的最高水準,表彰卓越管治的公司並宣傳最佳實踐,從而促進公司管治文化的長足發展。



香港管理專業協會「香港可持續發展大獎」(最高殊榮)

此獎項嘉許在經濟、社會及環境三方面的可持續發展性均有詳細考量的企業,在實踐可持續發展的同時也於業務上創出佳績。信託勇奪四項由該協會舉辦的香港可持續發展獎(小型機構組別),分別為「香港可持續發展大獎」、「香港可持續發展獎」、「優秀可持續發展措施獎(社會及環境方面)」。



香港投資者關係協會「整體最佳投資者關係公司大獎」(最高殊榮)

此獎項除了肯定信託在業務發展、營運及投資者關係方面的不懈努力,以及尋求不斷進步及突破的精神,更印證其在多個範疇中展示出全面的卓越表現。獲獎者均由本地及海外買方和賣方分析師以及基金經理透過網上投票選出。



信報財經新聞「上市公司卓越大獎2019」

此獎項旨在表揚過去一年表現出色的上市公司,是業界極具公信力的參考指標,讓投資者透過該指標得以掌握市場資訊。信託再次憑著優秀的表現,繼續贏得資本市場的認可。



香港管理專業協會「最佳年報獎2019: 優秀小型機構年報獎」

香港管理專業協會鼓勵機構透過年報,為持份者帶來適時、準確、全面及可讀性高的信息。冠君產業信託2018年年報以「卓爾出群 活出至臻」為主題,意念與其願景互相呼應,在竭誠管理優質的寫字樓及零售物業的同時也營造以身心健康為本的完善社區,讓租戶、顧客及員工在工作與生活之間取得平衡,盡展所長。



2019年度獎項總匯



5月

香港投資者關係協會

- 整體最佳投資者關係公司大獎(唯一一間中型企業獲此殊榮)

- 最佳投資者關係公司

- 最佳投資者關係(主席/行政總裁)– 王家琦女士

- 最佳投資者關係專員 – 陸嘉萍女士

- 最佳投資者會議

- 最佳數碼投資者關係

- 最佳投資者推介材料

- 最佳年報

- 最佳投資者關係團隊 – 王家琦女士、陸嘉萍女士、黃希文女士、陳世康先生



香港上市公司港股100強研究中心

- 飛騰企業獎



6月

《亞洲企業管治》雜誌

- 亞洲最佳行政總裁 – 王家琦女士

- 最佳投資者關係專才 – 陸嘉萍女士

- 最佳投資者關係公司



7月

香港股票分析師協會

- 上市公司年度大獎2019



8月

MerComm. Inc

- 2019國際 ARC 年報大獎

封面設計 – 金獎

內頁設計 – 銀獎



IADA國際年度報告設計獎

- 封面設計 – 金獎



11月

香港管理專業協會

- 香港可持續發展大獎

- 香港可持續發展獎

- 優秀可持續發展措施獎: 社會方面

- 優秀可持續發展措施獎: 環境方面

- 最佳年報獎2019: 優秀小型機構年報獎



信報財經新聞

- 上市公司卓越大獎2019(主板大市值)



12月

香港上市公司商會

- 持續發展卓越獎



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,總樓面面積達293萬平方呎,分別座落於維港兩岸。

網站:www.championreit.com



傳媒聯絡方法:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk

卓愷瑩 電話:2114 4979 電郵:christina.cheuk@sprg.com.hk

何芷晴 電話:2114 4911 電郵:corinne.ho@sprg.com.hk

網站:www.sprg.com.hk







Dec 20, 2019, 17:02 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network