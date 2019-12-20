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來源 中國通海國際金融有限公司 中國通海金融於《資本壹週》主辦之「傑出上市企業大獎2019」榮膺「企業管治大獎」殊榮 公司優良企業管治獲得廣泛認同

香港, 2019年12月20日 - (亞太商訊) - 中國通海國際金融有限公司（「中國通海金融」）欣然宣佈，本公司於《資本壹週》主辦的「傑出上市企業大獎2019」中，榮膺「企業管治大獎」 殊榮獎項以表揚公司過去一年的傑出表現及企業管治策劃。中國通海金融之集團管理層於二零一九年十二月十八日代表公司出席頒獎典禮並接受嘉許。







首席營運及風控總監黃偉誠先生對於獲獎感到十分榮幸並表示：「該獎項對於公司過去一年的努力是重要的肯定。作為一間負責任的企業，良好的企業管治對提升本公司之業務效率甚為重要，因此中國通海金融一直履行高質素之企業管治政策，並採取務實方法以加強風險管理及嚴格遵守港交所的《上市規則》。中國通海金融亦積極回饋社會，務求為股東及投資者帶來豐厚回報的同時，亦於各方面均取得穩健發展。今年6月，我們與世界自然基金會(WWF)合作，帶領一眾同事參與本地有機耕種體驗活動，除了深入有機種植，更能親身實踐有機園藝技術，以行動支持環保。另外，我們於今年11月再次與WWF合作，舉辦了米埔自然保護區導賞團。我們一同參觀濕地並學習有關候鳥遷徙的生態知識，透過是次活動提高了大家對環境保護的意識，共創綠色都市。展望未來，我們會繼續努力耕耘，將堅守良好企業管治的理念，在建設一間行業領先的金融公司為目標的同時，亦致力推動可持續發展，從而為社會大眾締造更理想的生活環境。」



由《資本壹週》主辦的「傑出上市企業大獎」已經踏入第十屆，旨在表揚過去一年在業績及企業管治均有傑出表現的香港上市企業。獲選的上市企業實至名歸，對投資者來說是極具價值的參考指標。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於1997年在香港上市，並於2017年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代號: 000046.SZ)大家庭。泛海控股業務涵蓋金融、房地產、戰略投資等。中國通海金融致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業，以及透過Global Alliance Partners及Oaklins International的網路及成員，為客戶提供資本市場服務。



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