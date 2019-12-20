Thursday, 19 December 2019, 20:01 HKT/SGT Share:

來源 亞洲先鋒娛樂控股有限公司 亞洲先鋒娛樂於南華早報「大灣區高增長企業排行榜2020」中入選為首批增長最快的企業

澳門, 2019年12月19日 - (亞太商訊) - 亞洲先鋒娛樂控股有限公司（「亞洲先鋒娛樂」或「本公司」，及其子公司統稱「本集團」；股份代號：8400.HK）欣然宣佈本集團被國際上具權威力的新聞媒體公司《南華早報》選入「大灣區高增長企業排行榜2020」中的首批增長最快的企業之一。亞洲先鋒娛樂亦是唯一一家獲得這項殊榮的澳門公司。



「大灣區高增長企業排行榜2020」於12月12日(星期四) 公佈排名。該排行榜給予於2015-2018或同等財政年度四年間，收入增長(百分比)最高的大灣區(“GBA”)企業一個肯定及認可。亞洲先鋒娛樂於80家獲排名的企業中，以128%的絕對收入增長，被列為第62家增長最快的公司。



該排名由《南華早報》和《Statista》共同發佈。Statista是一家德國線上統計門戶網站，旨在從大灣區的11個城市(包括深圳、香港和澳門)中選出80家增長最快的企業。這個極具權威性的排名意在揭示未來在南中國經濟方面有着重要地位的企業。



亞洲先鋒娛樂控股有限公司行政總裁及執行董事吳民豪先生表示：「這是一項超然的成就，在與成千上萬的公司競爭的同時，只有收入增長最強勁的公司才能獲得這個成就。在此，我也要感謝APE全體員工的貢獻和努力。」



更多有關「大灣區高增長企業排行榜2020」詳細資訊，請瀏覽: https://www.scmp.com/business/companies/article/3041299/growth-champions-greater-bay-area-2020



關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司

亞洲先鋒娛樂控股有限公司（「亞洲先鋒娛樂」）是一間領先的澳門電子遊戲設備供應商，已在香港證券交易所的創業板上市，股份代號：8400.HK。亞洲先鋒娛樂於2006年在澳門成立，是澳門博彩監察協調局(DICJ) 認可的電子遊戲機經銷商。亞洲先鋒娛樂也是一個全球分銷商，代理斯洛文尼亞、美國、臺灣和澳大利亞等國家和地區的博彩產品。更多資訊，請訪問http://www.apemacau.com/。



關於南華早報

《南華早報》是一家領先的新聞媒體公司，一百多年來一直於中國和亞洲報導方面具有全球性的影響力。《南華早報》創刊於1903年，總部設在香港，是香港的紀實報章。他們的團隊遍佈亞洲和美國，合力與世界各地的新聞消費者連繫起來。







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