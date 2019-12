Thursday, 19 December 2019, 19:51 HKT/SGT Share: 中再香港全面啟動業務運營 中再集團全球化佈局再譜新篇

香港, 2019年12月19日 - (亞太商訊) - 繼2018年底成功收購英國橋社之後,中再集團歲末再傳喜訊,2019年12月16日,中國再保險(香港)股份有限公司(以下簡稱:中再香港)正式獲得香港保監局頒發牌照;12月19日舉辦了業務啟動暨戰略合作簽約儀式,中再集團董事長袁臨江、總裁和春雷出席儀式,與來自香港、內地的20餘家保險公司和金融機構高層領導一起,共同見證中再集團全球化發展、中再香港全面啟動業務運營的這一重要時刻。



中再香港是中再集團在香港設立的首個全資下屬再保險公司,旨在深度對接「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設。在其上級單位的正確領導下,在中再集團「全球化」戰略堅定指引下,中再香港成為中國銀保監會掛牌後境內保險企業首家在香港獲批成立的保險機構。今年初中再集團重啟中再香港申請程式,短短8個月內就完成了境內外全部審批手續及籌建工作,並於歲末成功開業。另外,中再香港分別於12月16日、17日獲得標準普爾「A」評級和A. M. Best(貝氏)「A-」評級,向市場展現了穩健的資本實力。



中再集團董事長袁臨江在業務啟動儀式上對中再香港寄予殷切希望,「中再香港要發揮再保險的風險保障、技術合作、財務融通等功能,為中國保險機構「走出去」提供具有國際競爭力的中再特色服務,也為香港及其他國家及地區的保險機構提供中國經驗和中再智慧! 」



砥礪前行 堅定推進全球化戰略



走出去,世界就在眼前。作為中國大陸唯一的再保險集團,中再集團堅定不移走「全球化」發展道路,不斷增強中國再保險行業對外提供技術服務的能力和吸引力,成為國際再保險市場的主要聯結者。



中再集團全球化起步早於絕大部分中資保險公司,「十二五」以前,業務版圖就已經遍佈全球。2011年,率先進入英國勞合社市場,設立中再辛迪加2088,開創國內保險企業加入勞合社這一超過300年歷史的全球保險「精英俱樂部」和特殊風險業務樞紐市場的先河;2013年,承辦第23屆亞非保險再保險聯合會(FAIR)大會,促進中國保險人和國際保險業進一步交流與合作;2015年,在香港聯交所成功上市,在中再集團全球化發展之路上寫下濃墨重彩的一筆。



「十三五」期間,中再集團全球化進入「躍升期」。在「一核心、三突破、五跨越」戰略指導下:2016年,設立新加坡分公司;2018年,全資收購英國橋社保險集團,成為國有保險公司迄今最大規模主業海外並購項目。截至目前,中再集團先後在英國、愛爾蘭、丹麥、阿聯酋、澳大利亞、新加坡等9個國家和地區設立海外機構,是海外機構分佈最廣的中資保險公司。2019年8月26日,中再香港的設立獲得銀保監會批准,12月16日中再香港獲得香港保監局頒發牌照,為全球化戰略佈局再添新版圖。截至2019年三季度末,中再集團境外保費收入佔集團總保費收入的比例超過13%,境外投資資產規模佔集團可投資資產規模的18%,全球化程度位居中資保險公司領先位置。在全球再保險業排名也升至第七位,並穩居亞洲第一。



香港作為全球第三大國際金融中心,地處「一帶一路」關鍵節點,是粵港澳大灣區四大中心城市之一,在金融、航運、貿易、國際航空以及全球離岸人民幣業務方面佔據樞紐地位,擁有發達的壽險市場,是各大金融企業全球化佈局的戰略要地。中再香港項目最早於2016年7月啟動,受市場及監管等客觀因素影響,至今年初才獲准重啟申請工作,中再集團全球化戰略思維始終沒有變,始終保持強大而堅定的戰略定力,高效協同各方資源,攻克一個又一個難關,終於掀開中再香港業務運營的新篇章,這為中再集團落實「一三五」戰略拼上了一塊關鍵圖板,更是壽險再保險板塊「全球化」的破題之舉。



守正出新 積極投身國家戰略



面對新時代賦予保險行業的使命,中再集團與國家共命運,與時代同呼吸,積極對接國家戰略。中再集團堅持創新驅動,牽頭創設中國核保險共同體、中國農業保險再保險共同體,開發出中國第一張救援保單、多次牽頭開展生命表、重疾表等基礎研究,推進「一帶一路」保險共同體論證工作,發佈中國首個擁有自主智慧財產權的地震巨災模型。截至2018年底,中再集團已與海外31家保險機構建立「一帶一路」合作關係,可為全球135個國家和地區的中國海外利益業務提供本機服務。中再集團的持續努力,已經為「製造強國」、「一帶一路」、災害救助、「健康中國」等國家戰略做出自己的貢獻。



當前,國家經濟發展進入由高速增長邁向高品質發展的新時代,形成全方位的雙向開放新格局。以粵港澳大灣區建設等為代表的國家重大區域戰略融合發展措施成為重要經濟增長極。中再集團正積極參與其中,拓展模式創新、產品創新、數位創新等領域的新佈局,進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能。早在2010年,中再集團旗下中再壽險曾在香港開創了全方位的人民幣跨境再保險業務模式,首次實現了人民幣跨境再保險結算,填補了香港保險市場無人民幣產品的空白。公司先後和香港近20家公司建立了再保險業務合作,累計實現規模保費收入約600億元,加速推進了人民幣國際化進程。



面對發展機遇和挑戰,中再集團總裁、中再壽險董事長和春雷指出,「香港具有金融服務的國際化和制度優勢,中再香港要積極關注金融科技創新,發揮好國際產品推薦和經驗傳播的作用,聚焦主業、務實創新,通過專業化的技術服務為香港及全亞洲保險行業分散風險、守穩根基,為香港保險市場的穩定繁榮貢獻力量。」



「再」譜新篇 攜手各界共贏未來



中再香港的設立獲得了香港保監局的鼎立相助,更獲得了中投公司、財政部、發改委、外管局及客戶夥伴、評級公司、託管銀行、在港中資機構等各界同仁的關注與支持。



中再香港成立後,將繼承10年來中再壽險與香港客戶形成的良好合作基礎,有效克服離岸服務的弊端、更好地深耕香港市場,以「篳路藍縷、以啟山林」的創業情懷,以「精於專業、服務行業」匠心精神,為客戶公司提供資料分析、產品研發、風險評估、核保核賠、資本管理及品牌培訓等專業再保險服務,努力去回饋多年攜手、和合共生的合作夥伴。



在業務啟動暨戰略合作簽約儀式上,中再香港分別與中國人壽保險(海外)股份有限公司、中國太平人壽保險(香港)有限公司及中銀集團人壽保險有限公司簽署了首批業務合同,並現場簽署戰略合作備忘錄,以期實現更高層次、更深領域的戰略合作和業務發展,開創共贏新格局。中國太平人壽保險(香港)有限公司董事兼行政總裁王鑫在致辭中強調,在知悉中再香港獲批後,中國太平人壽第一時間啟動業務接洽,以實際行動支持中再集團的全球化戰略。希望雙方發揮保險央企的責任擔當,關心香港民生福祉,服務香港經濟建設,為香港地區的穩定繁榮共同努力;中國人壽保險(海外)股份有限公司副總裁姜濤表示,中再集團與中國人壽同根同源,相知多年,都懷著同樣建設國際一流金融保險集團的「國壽夢」和「中再夢」,在境內外都是民族保險行業的領軍品牌。國壽海外堅信,中再香港是值得託付的合作夥伴,期待未來雙方在各領域攜手共同創造價值、服務國家戰略,「再」譜合作新篇。



律回春暉漸,萬象始更新。中再集團的全球化步伐正在加快,正在越來越多的國際市場和創新領域發揮引領作用,朝著國際一流綜合性再保險集團方向穩步邁進。



中再香港,駿業肇興;中再集團,未來可期。







Dec 19, 2019, 19:51 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network