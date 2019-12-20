Thursday, 19 December 2019, 08:41 HKT/SGT Share: 維亞生物獲納入恒生香港上市生物科技指數

香港, 2019年12月19日 - (亞太商訊) - 维亚生物科技控股集团（「維亞生物」或「公司」；股份代號：1873.HK），全球領先的基於結構的新藥發現（「SBDD」）技術平台營運商，獲納入恒生香港上市生物科技指數。



恒生指數有限公司（「恒生指數公司」）於12月16日推出恒生香港上巿生物科技指數，该指數反映香港上市生物科技公司的整體表現。選股範疇包括於香港交易所主板上市證券 (包括通過上市規則第18A章上市的公司) 及恒生行業分類系統中屬於生物技術、藥品或醫療保健設備的公司，並以選股範疇中最近十二個月底的平均市值排名在首百分之九十五的證券及最近三個月的日均成交額不少於港幣五百萬元為挑選準則。



恒生指數公司推出包括恒生香港上巿生物科技指數在內的全新市場指標，顯示香港資本市場越來越多關注生物科技板塊。是次獲納入是對維亞生物自2019年5月上市以來的整體表現的充分認可，將有助於進一步提升公司在國際資本市場的知名度。



關於维亚生物科技控股集团

維亞生物的使命是成為全球創新型生物科技公司的搖籃。維亞生物現已開發一種極具拓展性的業務模式，將傳統的服務換現金（CFS）模式與獨有的服務換股權（EFS）模式相結合。集團的CFS業務為全球生物科技及製藥客戶的臨床前階段的創新藥物開發提供世界領先的基於結構的藥物發現服務，服務涵蓋客戶對早期藥物發現的全方位需求，包括靶標蛋白的表達與結構研究、藥物篩選、先導化合物優化直到確定臨床候選化合物。集團的EFS業務亦向全球高潛力的生物科技初創公司提供藥物發現及孵化服務。截至2019年6月30日，維亞生物已為全球388名生物科技及製藥客戶提供藥物發現服務，研究過超過1,000個獨立藥物靶標，向客戶交付超過11,000個獨立蛋白結構，共計孵化37個早期研發項目。





Dec 19, 2019, 08:41 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

