中再香港獲發保險業務經營牌照

香港, 2019年12月17日 - (亞太商訊) - 2019年12月16日,中國再保險(香港)股份有限公司(以下簡稱「中再香港」)正式獲得香港保監局授權在香港或從香港經營保險業務。



中再香港是中國人壽再保險有限責任公司的全資子公司,註冊資本為港幣20億元,註冊地在香港,面向亞洲及全球市場提供全方位的風險保障和定制化的再保險解決方案。公司主要業務為人身再保險業務,業務範圍涵蓋了包括人壽險、健康險等各類險種,通過提供合約再保險和臨時再保險,以比例或非比例方式等再保險安排為客戶轉移和化解相關風險。



中再香港是中國銀保監會掛牌後境內保險企業首家獲批在香港成立的保險機構,將充分發揮壽險再保險風險保障、技術合作及財務融通等功能,積極參與國家「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設,為推動香港和內地保險業繁榮發展貢獻力量。





