Tuesday, 17 December 2019, 14:46 HKT/SGT Share: 安捷證券解讀集採新規則：末位淘汰制下，首仿議價空間壓縮，降價主旋律不變，首推創新型龍頭

香港, 2019年12月17日 - (亞太商訊) - 2019年11月28日網傳一份國家藥品集採辦公室《關於報送擴大國家組織集中採購和使用藥品品種範圍相關採購數據的通知》的文件，其中涉及35個品種。安捷證券認為，集採將常態化，預計未來3家及以上(含原研)通過BE的品種積累至一定數量就將啟動集採。



本輪規則出現了3處較大改變：

1) n-1家中標，末位淘汰，過評企業生存空間增大，首仿/二仿議價空間壓縮：中標概率(n-1) / n隨n的增大而增大，中標對收入的提振邊際遞減，企業降價動力減小，三仿及以後企業生存空間增大；末位淘汰使原本可直接中標的首仿/二仿産品參與到殘酷的淘汰賽中，議價空間大幅壓縮；



2) 價格超最低價1.8倍直接出局，實際執行未必一刀切：醫保局可能會加入一些細則以規避市佔率極低的「攪局者」利用價格天花板機制惡性競爭；



3) 價低者優先選擇2-3個省份，可獲得50%至60%採購量，競爭不充分明年再次集採：引導價格中樞下行，為醫保基金騰籠換鳥保駕護航。



綜合分析35個品種的市佔率和參與者數量，及企業間的競爭情况和競價策略，我們認為：1) 本輪集採中阿卡波糖、安立生坦、比索洛爾、美洛昔康、阿奇黴素、福多司坦和白蛋白紫杉醇的價格降幅最大，中標價將是成本價的加成；2) 甲硝唑、碳酸氫鈉、替吉奧、頭孢氨苄、克林黴素和异烟肼降幅最小，因競標企業市佔率均較低，穩賺不賠，無需大幅降價；3) 其他産品降幅居中。



對已覆蓋上市公司的影響：1) 石藥集團(1093.HK)中性偏負面，涉及7個品種，3個價格降幅較大，其中白蛋白紫杉醇約佔公司總收入9%，大幅降價將對收入産生負面影響，其餘品種市佔率低，中標影響正面；2) 中國生物製藥(1177.HK)中性偏正面，涉及6個品種，4個降幅較大，其中福多司坦和二甲雙胍佔公司收入比重均約0.6%，影響十分有限，其餘品種市佔率低，中標影響正面；3) 復星醫藥(2196.HK)偏正面，涉及6個品種，市佔率低或降幅溫和；4) 華潤醫藥(3320.HK)/上海醫藥(2607.HK)/東陽光藥(1558.HK)均中性偏正面，分別涉及4/3/2個品種，市佔率均較低。



關注結構性和個股機會。我們堅持一貫的觀點，1) 集採常態化，降價主旋律，仿製藥的職能從賺取利潤向品牌拓展、隊伍建設、口碑樹立、貢獻穩定現金流轉換；2) 醫保基金騰籠換鳥常態化，投資人對降價幅度和仿製藥長期的價格走勢不應抱有任何僥幸心理，謹慎為上，每一次集採和醫保談判都可能使市場對行業整體成長性和市場空間産生擔憂，有可能帶來行業整體的估值回調；3) 但創新成就競爭力，研發鑄就護城河，政策的倒逼為資金和研發實力雄厚、新舊增長動能輪動速度快、創新藥管線佈局充分的龍頭企業帶來集中效應，如中國生物製藥(1177.HK)、石藥集團(1093.HK)、復星醫藥(2196.HK)等，核心資産雖然估值較高，但也不宜輕易減配，投資者可留意超跌機會；4) 持續不斷的研發投入將有利CRO/CDMO企業，建議關注藥明生物(2269.HK)、維亞生物(1873.HK)等；5) 關注具有海外市場、創新能力和長期成長潜力的生物製藥頭部企業，如百濟神州(6160.HK)、信達生物(1801.HK)、君實生物(1877.HK)等。





Dec 17, 2019, 14:46 HKT/SGT

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